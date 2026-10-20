Baseino atidarymas Elektrėnuose: trūksta nebent delfinariumo

Simbolinės juostos perkirpimui išsirikiavo administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, mero pavaduotoja Inga Kartenienė, meras Gediminas Ratkevičius, baseino direktorius Audrius Valaiša, pirmoji baseino direktorė Eglė Noreikaitė ir UAB „Statybos ritmas“ statybos direktorius Darius Vičiūnas
Julija Kirkilienė
Kai po 2023 m. savivaldos rinkimų naujojo mero Gedimino Ratkevičiaus klausiau, ar jau užsibrėžė tikslą, kokį darbą būtina atlikti per pirmąją 4 metų kadenciją, ilgai pagalvojęs meras atsakė: „Nenoriu prisižadėti, ko negalėčiau įvykdyti. Dėsiu visas pastangas, kad per tuos ketverius metus būtų renovuotas baseinas“. Pastangos atsipirko su kaupu – baseinas renovuotas dar nesibaigus kadencijai. O tai daug džiaugsmo suteikė ne tik merui, bet visiems savivaldybės gyventojams ir vandens sportininkams. Džiaugsmas triukšmingai išreikštas buvo spalio 2 d. baseino atidarymo šventėje. Taip sutapo, kad tą dieną buvo minima Kūno kultūros ir sporto diena.
Viena garbingiausių baseino atidarymo viešnių buvo 1978 m. pasaulio čempionė, 1980 m. olimpinė čempionė Lina Kačiušytė, koncertavo grupė „Delfinai“, nes delfinas yra baseino logotipe, o kaip šmaikštavo grupės narys Stano, Elektrėnų baseinas turi viską, ko reikia vandens sportui ir pramogoms, nebent dar trūktų delfinariumo. Pirmoji baseino direktorė, Elektrėnų garbės piliečio, ilgamečio Lietuvos elektrinės direktoriaus, kurio pastangomis baseinas ir buvo pastatytas, dukra Eglė Noreikaitė prisiminė statybų peripetijas. Sovietmečiu įtikinti centrinę valdžią, kad nedidelei Elektrėnų gyvenvietei reikia olimpinio plaukimo baseino, atrodė beveik neįmanoma. Tuometinė elektrinės administracija pergudravo komunistinę valdžią, projektą suskirstė į kelis mažus objektus ir taip statybas prastūmė. Vėliau tas dalis sujungė. Todėl dabar Elektrėnai turi ne tik baseiną, bet ir pirtis, ir kaskadas, ir kitas SPA paslaugas viename pastate su Sporto centru. Baigdama Eglė palinkėjo Sporto centro pastate dar įkurti banglentininkams skirtą erdvę su dirbtine banga.
Kitas Elektrėnų garbės pilietis, ilgiausiai vienoje įmonėje dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi Algis Viktoras Mekas prisiminė Elektrėnų statybos pradžią. Pasak A. V. Meko, nors jis atvažiavo į elektrinės statybą, bet Elektrėnai pastatyti buvo pirmiau nei elektrinė, o naujame mieste direktoriaus P. Noreikos iniciatyva, buvo sukurta tokia paslaugų bazė, kurios neturėjo net sostinė. Devyniasdešimt devintuosius metus skaičiuojantis garbingas elektrėniškis energetikų veteranų vardu dėkojo savivaldybės vadovams ir visai savivaldybės tarybai už veteranų įdirbio tąsą, už tai, kad visos jų sukurtos paslaugos yra atnaujinamos ir tarnauja žmonėms. Meras G. Ratkevičius savo kalboje pasidžiaugė gyvenantis Elektrėnuose, mieste, kokį sukūrė Elektrėnų patriarchai – garbės pilietis Pranas Noreika, kurio šimtmetį minėsime kitais metais, ir inžinierius, taip pat garbės pilietis, kartu besidžiaugiantis atnaujintu baseinu, Viktoras Mekas. Pasak mero, baseino renovacija yra didžiausia visų laikų ambicija ir investicija Elektrėnuose. Už sėkmingai įvykdytą projektą meras dėkojo savo komandai, rangovui UAB „Statybos ritmas“ ir linkėjo, kad baseine vanduo niekada nestovėtų vietoje, kaip ir gyvenimas Elektrėnuose.
UAB „Statybos ritmas“ statybos direktorius Darius Vičiūnas kalbėjo, kad sėkmingas projekto įvykdymas yra gero bendradarbiavimo su partneriais rezultatas, linkėjo, kad baseine būtų daug žmonių, gerų emocijų ir sportinių rezultatų. Direktorius baseino direktoriui Audriui Valaišai įteikė simbolinį raktą ir gelbėjimo ratą. A. Valaiša pasidalino įspūdžiais apie renovaciją, kuri nebuvo lengva. Reikėjo daug techninių sprendimų, o įteiktas raktas jam didžiulė atsakomybė. Didžiausias direktoriaus noras esąs, kad baseine sau vietą surastų sportas, sveikata, geros emocijos ir bendruomenės.
Prieš visas šventines kalbas buvo perkirpta simbolinė atidarymo juosta ir vikaras Tautvydas Dikčius baseiną pašventino. Vikaras kalbėjo, kad pastatas nėra tik sienos, todėl jis kartu pašventino visus į atidarymą susirinkusius žmones ir už juos meldėsi. Visi šventės dalyviai buvo pavaišinti tortu su baseino emblema – delfinuku.
Baseino renovacija nebūtų nei pradėta, nei užbaigta be savivaldybės politikų valios. Ne kartą savivaldybės taryboje buvo diskutuojama ir ginčijamasi, ar savivaldybė suras lėšų tokiai didelei investicijai, bet rizikavo. Šis sprendimas tapo realistinis po to, kai buvo gauta Finansų ministerijos skolinimosi komisijos 2025 m. spalio 17 d. išvada, leidusi savivaldybei prisiimti ilgalaikį finansinį įsipareigojimą investicinių projektų bendrajam finansavimui užtikrinti.
Bendra baseino rekonstrukcijos, kurią planuojama buvo pradėti 2023 m. rugsėjo mėn., vertė planuota buvo 11,3 mln. eurų. Renovacijos pradžioje 5 mln. eurų skyrė savivaldybė, apie 3,5 mln. eurų gauta iš Valstybės investicijų programos (VIP), 1,5 mln. eurų žadėjo skirti Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“. Dalis sumos buvo planuojama pritraukti iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Neužsitikrinus viso projekto finansavimo, darbai buvo atliekami etapais: pirmiausia suremontuota 50 metrų ilgio aštuonių plaukimo takelių baseino vonia, apšiltintas stogas bei atnaujinta rekuperacinė sistema. Renovacijos kaina nuo planuoto 11,3 mln. išaugo iki 12, 3 mln. eurų. Bet lėšų paieškos darbų nesustabdė – darbai baigti anksčiau, nei buvo planuota. Vienas iš svarbiausių projekto sprendimų – pakeistas baseino vandens paruošimo procesas. Apie 2 tūkst. kubinių metrų baseino vandens per parą pakeičiama net keturis kartus (iki rekonstrukcijos buvo keičiamas tik vieną kartą). Elektrėnų baseinas po renovacijos tapo visas sveikatingumo ir sporto kompleksas su moderniomis technologijomis, SPA erdvėmis, sporto salėmis. Nebent, kaip šmaikštavo atidaryme koncertavusi grupė „Delfinai“, trūksta tik delfinariumo.