Viskas, ką reikia žinoti apie dantų atkūrimą ant 4 implantų

Dantų implantavimas – patikimas, veiksmingas ir saugus dantų atkūrimo metodas, kurio pristatinėti tikrai nereikia. Dantų implantacijos metu gali būti naudojami skirtingų rūšių implantai, kurie įtakoja tiek galutinį estetinį rezultatą, tiek tokios procedūros kainą. Pati dantų implantacija taip pat gali būti atliekama skirtingais metodais, kurie parenkami pagal individualų klinikinį atvejį. All on 4, kitaip vadinama dantų implantacija ant 4 implantų – viena iš dantų atkūrimo implantais metodikų, įprastai taikoma pacientams, kurie neteko daugelio vieno žandikaulio dantų. Kuo ypatingas dantų implantavimas ant 4 implantų, ir, kuo jis skiriasi nuo įprastinės dantų implantacijos pavieniais implantais?

Kuo ypatinga All on 4 dantų atkūrimo technologija?

Visų pirma, būtina paminėti, kad dantų implantavimas ant 4 implantų įprastai atliekamas tik tiems pacientams, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra netekę ne vieno ar kelių, o didesnio kiekio dantų. Taikant tokį dantų atkūrimo metodą, gali būti atkurti visi, vieno ar kito žandikaulio dantys, naudojant tik keturis implantus. Mažesnis panaudotų implantų skaičius palengvina patį implantavimo procesą ir, žinoma, sumažina išlaidas, susijusias su dantų implantacija. Tokią dantų atkūrimo metodika pasiteisina ir tuomet, kai susiduriama su labai sudėtingais klinikiniais atvejais, pavyzdžiui, prasidėjus žandikaulio nykimo procesui.

Dantų implantacijos ant 4 implantų privalumai

Tokia dantų atkūrimo metodika turi labai daug privalumų. Be to, tai yra vienintelis racionali išeitis pacientams, kurie nori susigrąžinti nepriekaištingas, funkcines ir estetines, dantų savybes, nesusiduriant su milžiniškomis finansinėmis išlaidomis ar labai sudėtinga gydymo eiga. Taikant šį dantų atkūrimo būdą, vienos procedūros metu galima pašalinti prarastų dantų problemą ir efektyviai atkurti visus, apatiniame arba viršutiniame žandikaulyje esančius dantis. Didesnio kiekio dantų netekę pacientai turi tik dvi išeitis – atlikti dantų implantaciją arba naudotis vienos ar kitos rūšies dantų protezais. Dantų protezavimas niekada neužtikrins tokio komfortabilaus pojūčio ir tokio gero estetinio rezultato, kaip dantų implantavimas ant 4 implantų. Jeigu visi dantys būtų atkuriami pavieniais implantais, pacientas susidurtų su labai didelėmis gydymo išlaidomis. All on 4 technologija užtikrina lygiai tokį patį dantų atkūrimo rezultatą, kaip ir naudojant pavienius implantus, tačiau gydymo išlaidos yra žymiai mažesnės, nes tokios procedūros metu yra naudojamas mažesnis kiekis implantų.

Kaip atliekama tokio pobūdžio procedūra?

Dantų implantavimo ant 4 implantų eiga yra labai panaši kaip ir įprastos dantų implantacijos. Visų pirma, vertinama paciento dantų būklė ir atliekami reikalingi tyrimai. Vėliau, esant poreikiui, atliekamos papildomos procedūros, tokios kaip negrįžtamai pažeistų dantų pašalinimas ir pan. Atlikus paruošiamąsias procedūras, pereinama prie esminės, svarbiausios dalies – chirurginio etapo. Šio etapo metu į žandikaulio kaulą įsriegiami paciento burnos ertmei pritaikyti 4 implantai, o ant jų fiksuojami specialūs, laikini protezai. Pasibaigus gijimo laikotarpiui, t.y., kai dantų implantai prisitaiko, prigyja prie kaulo, laikini protezai pakeičiami nuolatiniais. Nuolatiniai protezai efektyviai atkuria visas dantų funkcijas ir tokiu būdu pacientas susigrąžina puikią gyvenimo kokybę, gražią šypseną ir, žinoma, pasitikėjimą savimi.