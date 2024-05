Kokios klaidos dažniausiai lydi hidroizoliacijos darbus?

Bet kokį statybinį projektą lydi aibė skirtingų statybinių darbų. Žinoma, daugelį, su statybomis susijusių užduočių, žmonės patiki tikriems profesionalams. Visgi, kartais, norėdami sutaupyti ar tiesiog smalsumo vedami, vieną ar kitą statybinį procesą žmonės pabando įgyvendinti savarankiškai. Vienas tokių – patalpų hidroizoliacija. Ne visi žmonės supranta hidroizoliacijos svarbą bei su ja susijusių darbų sudėtingumą, todėl hidroizolacijos darbų metu dažnai nepavyksta išvengti neapdairių klaidų. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindines klaidas, dažniausiai lydinčias hidroizoliacijos procesą ir pasidalinsime keliais patarimais, kaip jų išvengti.

Netinkamai paruoštas paviršius

Hidroizoliacija – ne toks jau lengvas darbinis procesas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Šis procesas reikalauja ir tam tikrų paruošiamųjų darbų, kuriuos daugelis žmonių pamiršta ar tiesiog ignoruoja. Vienas svarbiausių paruošiamųjų darbų, kurio tikrai nereikia praleisti – paviršiaus paruošimas. Paviršius turi būti paruoštas taip, kad ant jo nebūtų jokių nešvarumų, birių elementų, riebalų ir pan. Paviršių paruošti galima dviem būdais – atliekant įprastą, kitaip tariant mechaninį arba cheminį valymą. Dažniausiai prieš hidroizoliacinių medžiagų naudojimą paviršius yra kruopščiai nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove.

Hidroizoliacijos pažeidimai tolimesniuose statybinių darbų etapuose

Hidroizoliacijos darbai tikrai nėra galutinis statybinių darbų etapas. Todėl kartais, jai neigiamą įtaką padaro neatsakingai atlikti vėliau sekantys statybiniai procesai. Sakykim, neretai hidroizoliacija pažeidžiama klojant plyteles vonios kambaryje. Jeigu panašaus pobūdžio darbus atlieka tikri specialistai, hidroizoliacijos pažeidimų įprastai pavyksta išvengti. Visgi, jeigu ir tolimesni darbai atliekami savarankiškai, po hidroizoliacijos proceso reikia elgtis labai apdairiai ir atsakingai.

Nepakankamas dėmesys vamzdžiams ir įvadams

Vamzdžių jungtys, įvadai ir perdangos visada yra pačios silpniausios vietos, per kurias dažnai nuteka vanduo, todėl joms reikalingas ypatingas sandarumas. Šioms vietoms reikėtų skirti ypatingą dėmesį, o geriausia – naudoti papildomas apsaugos priemones. Prieš dengiant hidroizoliacinę priemonę, tokias ertmes reikia labai gerai užsandarinti. Jeigu joms nebus užtikrina efektyvi hidroizoliacija, pro jas tikrai nutekės vanduo, kuris sugadins apdailos medžiagas ar kitą patalpų gerbūvį.

Per storas skiedinio ar betono sluoksnis ant hidroizoliacijos

Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – per storas skiedinio ar betono sluoksnis ant suformuotos hidroizoliacinės sistemos. Dažniausiai tokia klaida nutinka tuomet, kai bandoma išlyginti paviršių prieš plytelių ar kitų apdailos medžiagų dengimą. Tokios metodikos problema yra ta, kad ji gali sukurti tam tikrą barjerą, dėl kurio hidroizoliacija tampa neveiksminga.

Blogas hidroizoliacinių medžiagų pasirinkimas ir paruošimas

Hidroizoliacijos darbai gali būti atliekami su įvairių tipų gaminiais. Kiekvienas iš jų – pasižymi savitais privalumais ir trūkumais, tad skiriasi ir tokių priemonių pritaikymo galimybės. Pasirinkus netinkamą gaminį, tikėtis gero rezultato tikrai nereikėtų. Todėl hidroizoliacines medžiagas reikia rinktis ne atsitiktinai, o labai atsakingai. Be to, pasibaigus vienai priemonei, jos tikrai nereikėtų maišyti su kita. Visada derėtų naudoti tos pačios rūšies ir to paties gamintojo gaminį. Taip pat nereikėtų persistengti ir sukurti per didelio hidroizoliacijos sluoksnio, nes jis gali tapti įtrūkimų dangoje atsiradimo priežastimi. Kai kurie žmonės padaro atvirkštinę klaidą ir suformuoja per ploną sluoksnį. Nepakankamas sluoksnis gali neužtikrinti efektyvios apsaugos nuo drėgmės.