Plėvelė Tyvek – apsaugos priemonė, kurios nusipelnė kiekvienas statinys

Net ir iš pačių kokybiškiausių medžiagų sudarytoms statinio konstrukcijoms vėjas, lietus ir kiti natūralūs aplinkos veiksniai tikrai daro neigiamą įtaką. Dėl šios priežasties, būtina pasirūpinti kokybiška pastato ir jų sudarančių atskirų konstrukcijų izoliacija. Tyvek plėvelė – priemonė, kuri užtikrina maksimalų konstrukcijų sandarumą ir apsaugo jas nuo vėjo ir lietaus poveikio. Kitaip nei kitos izoliacinės priemonės, šios plėvelės puikiai atlieka apsauginę funkciją, tačiau tuo pačiu užtikrina gerą oro cirkuliaciją, todėl konstrukcijoms ji nekelia jokios žalos. Kuo ypatingos Tyvek prekiniu ženklu pažymėtos plėvelės ir kuo jos išskiria iš kitų, panašią paskirtį atliekančių gaminių?

Tyvek plėvelių pritaikymo galimybės

Tyvek plėvelių sandarą sudaro speciali sintetinė medžiaga, kurią sunku suplėšyti, tačiau patogu pjaustyti. Per ją praeina vandens garai, tačiau atstumiamas skysta konsistencija pasižymintis vanduo. Kaip tik todėl, ši plėvelė yra ideali, įvairios paskirties pastatų ir konstrukcijų apsaugos priemonė. Be to, šios plėvelės gali būti skirtingo storio, todėl jas galima pritaikyti labai plačiai. Nors pagrindinė paskirtis, kurią atlieka šios plėvelės yra apsauga nuo vėjo ir vandens, tačiau iš esmės, jos statiniams suteikia ir kitų, labai svarbių privalumų. Sakykim, jos gali būti naudojamos ne tik įgyvendinant naujus statybinius projektus, bet ir atliekant senų pastatų renovaciją. Renovuojamų namų konstrukcijoms jos suteikia ilgalaikio patvarumo, o jame gyvenantiems žmonėms jos užtikrina didesnį energinį efektyvumą. Šios plėvelės efektyviai priešinasi vėjo ir lietaus poveikiui. Dėl šios priežasties statinys susiduria su mažesniais drėgmės rodikliais ir tampa sausesnis, šiltesnis ir, savaime suprantama, jaukesnis.

Tyvek plėvelių teigiamos savybės ir nauda

Tyvek plėvelių pasirinkimo galimybės yra labai plačios. Rinkoje galima rasti įvairių tipų, skirtingo storio ir kontrastingų techninių charakteristikų plėveles. Šios savybės ir nulemia plėvelių kokybę ir pritaikymą. Visgi, esminiai privalumai, kuriais pasižymi iš esmės kiekviena Tyvek prekės ženklu pažymėta plėvelė yra:

· Puikus atsparumas kontrastingoms oro sąlygoms. Kiekviena Tyvek plėvelė užtikrina puikią apsaugą nuo prastų oro sąlygų ir atšiauraus klimato, o šie privalumai neabejotinai ženkliai prailgina statinio eksploatavimo laikotarpį.

· Energetinis efektyvumas. Šios plėvelės efektyviai apsaugo namus nuo oro nuotėkio ir skersvėjų. Taigi, galima teigti, jog jos padeda sumažinti išlaidas, susijusias su vidaus patalpų šildymu ir vėdinimu.

· Efektyvi drėgmės kontrolė. Kitaip nei kitos apsaugos priemonės, Tyvek prekinio ženklo plėvelės suteikia galimybę pašalinti drėgmės perteklių, todėl pavyksta išvengti pelėsio susidarymo pavojaus.

· Patvarumas. Šios plėvelės yra gaminamos iš didelį tankį turinčio polietileno pluošto, todėl užtikrinama ne tik patikima, bet ir ilgalaikė statinio apsauga. Šios plėvelės, kitaip nei kitos, panašaus tipo priemonės, bėgant laikui nesuyra. Be to, jos yra atsparios ne tik ypatingai stipriam vėjui ar lietui, bet ir UV spinduliams. Todėl ši statybinė priemonė tikrai daugelį metų išlaiko savo pirmines savybes.