Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Vasario 18 d. paskelbti projektai:

1. Žmogaus teisių, smurto prevencijos, lyčių lygybės, vaikų apsaugos ir socialinės politikos sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Call for Proposals to Prevent and Combat Gender-Based Violence and Violence Against Children )

2. Gynybos pramonės, tarptautinio bendradarbiavimo ir inovacijų sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Support to the EDF National Focal Points (NFP) network)

3. Gynybos, aviacijos, autonominių transporto sistemų, oro erdvės valdymo ir saugumo technologijų sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Multiband 4D Radar)

4. Aviacijos, orlaivių sistemų inžinerijos, aeronautikos technologijų ir skaitmeninės projektavimo analizės sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Multi-Disciplinary design and Analysis Framework for Aerial Systems)

5. Gynybos, karinių ryšių technologijų, taktinio duomenų perdavimo ir aviacijos bei jūrų pajėgų ryšio sistemų sritis. Paskelbta vasario 18 d . (Multifunctional Information Distribution System)

6. Gynybos inovacijų, technologijų plėtros, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimo gynybos sektoriuje bei dvigubo panaudojimo technologijų kūrimo sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Non-thematic development actions by SMEs)

7. Gynybos inovacijų, pažangių mokslinių tyrimų ir proveržio technologijų sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defence)

8. Dirbtinio intelekto (AI), privatumo apsaugos, natūralios kalbos apdorojimo (NLP) ir kibernetinio saugumo sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Privacy-preserving human-AI dialogue systems – Organisation of a technological challenge)

9. Gynybos, optoelektronikos, jutiklių technologijų, pažangaus stebėjimo sistemų ir saugumo technologijų sritis. Paskelbta vasario 18 d. (Technologies for optronic detectors)

10. Jūrų technologijų, povandeninių ryšių sistemų, gynybos ir saugumo, autonominių povandeninių sistemų bei okeanografijos sritis. Paskelbta vasario 18 d.( Advanced Underwater Networks)

11. Kosmoso technologijų, palydovinių sistemų, orbitinės inžinerijos, gynybos ir komercinės kosmoso pramonės sritis. Paskelbta vasario 18 d. (On-orbit operations and services)

