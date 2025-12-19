Skaidrumo pranešimas

Objektas: Kalėdinis sveikinimas
Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Kontaktai:sekretoriatas@tsajunga.lt, adresas: J. Jasinskio g. 17, Vilnius
Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: paskelbimo data: 2025.12.19-12.25.
Politinės reklamos skelbimo viešinimo kaina: 30,25 Eur su PVM.
Apmokėta iš: iį partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ sąskaitos
Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraštyje „Elektrėnų kronika“, kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com