Netikėčiausi kalėdiniai stebuklai prasidėjo gruodžio pradžioje

Netikėti stebuklais tikrai nėra jokios prasmės, ypač kalėdiniu ­laikotarpiu. Kad stebuklai įvyktų, reikalingi žmonės – stebukladariai. O mūsų savivaldybėje tokių yra. Tai projekto „Kalėdos kitaip“ autoriai – asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai, vadovė Birutė Grybauskienė su savo rėmėjais – Elektrėnų savivaldybe ir atlikėju Vytautu Šiškausku.

Penkioliktus metus savivaldybėje vykdomas projektas „Vaikas – vaikui“, 13 metų renginys vyko Elektrėnų kultūros centre ir jau antrus metus jis keliauja į bėdų ištiktų žmonių namus. Šiais metais namus lanko savanoriai ne tik su dovanėlėmis, bet ir su žymiu atlikėju Vytautu Šiškausku. Kaip nustebęs aikčiojo aplankytasis silpnaregis žmogus – pats dainininkas iš „Pageidavimų koncerto“ aplankė.

Dainininkas V. Šiškauskas, pasirodo, turi ne tik auksinį balsą, bet ir auksinę širdį. Geranoriškai sutikęs savanoriauti asociacijoje „Ištiesk gerumo ranką“, jis nemokamai koncertuoja asociacijos organizuotuose renginiuose, o šventų Kalėdų laikotarpiu kartu su Remigijumi Kinu surado laiko aplankyti savivaldybės šeimas, kurioms atlikėjo pasirodymas buvo toks netikėtas, kad kitaip nei stebuklu įvardinti negalėjo. Pačiam Vytautui tos susitikimų akimirkos irgi buvo tikri stebuklėliai. Jį nu­stebino kaimo trobelės duryse vietoj akelės įstatytas langelis, jam teko išbandyti ugnelės žarstymą žarstekliu, paskaityti pasakėlę vaikeliui, sergantiems vaikučiams per langą siųsti bučinius ir padainuoti su Auguste, su kuria ir be repeticijos galėtų kilti ­tiesiai į koncerto sceną. Tokie vieniems maži stebuklėliai kitiems pavirsta į tokį didelį stebuklą, kurio kito tokio gal niekados ir patirti neteks. O stebuklų laikas dar tik įpusėjo. Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai toliau keliauja per butus ir namus, nešdami kalėdines dovanas, gerą nuotaiką, ir jei atlikėjas Vytautas aplankyti visų negalės, jis per savanorius siunčia savo dainų kompaktinius diskus. Tegul šventos Kalėdos visiems bus stebuklingos.