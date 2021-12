Kodėl šiemet reikėtų rinktis tvaresnes šventes?

Šūsnys dovanų ir gausus vaišių stalas per šventes džiugina žmones, tačiau ne gamtą. Dovanų pakavimo popieriaus likučiai, žaislų, maisto ir gėrimų pakuotės – visa tai atsiduria konteineriuose, kurie šventiniu laikotarpiu tiesiog sprogsta nuo atliekų. Geriausia Kalėdinė dovana gamtai – tvaresnės šventės ir siekis sukurti mažiau atliekų.

Per šventes atliekų daugiau

Šventiniu laikotarpiu vartojame daugiau, todėl ir atliekų konteineriuose būna kur kas gausiau. Ne tik perkame dovanas, bet dar parūpiname joms šventinį įpakavimą, kuris netrukus linksmai suplėšomas ir atsiduria šiukšliadėžėse.

Ko gero, jau Kalėdų popietę išėję pasivaikščioti plika akimi pastebėsime, kad konteineriai prisipildė greičiau nei įprastai. Šventiniu laikotarpiu atliekų padaugėja beveik 1,5 karto. Ir, nors atliekos tvarkomos ir per šventes, verta pagalvoti, kaip jų sukurti mažiau arba bent jau tinkamai išmesti.

Švenčių metu daugiausia išmetamos įvairios pakuotės, tačiau ne tik jos: pernelyg gausių vaišių stalų turinys neretai po kelių dienų taip pat atsiduria konteineryje. Kad šventės netaptų našta gamtai, reikėtų paieškoti tvaresnių dovanų, pasigaminti gamtai draugiškesnes dekoracijas, atsakingai planuoti pirkinius vaišių stalui.

Kaip dovanoti tvariau?

Net ir puikiai suprantant, kokią žalą aplinkai daro besaikis vartojimas, žiemos švenčių metu norisi atsipalaiduoti ir apdovanoti artimuosius. Vis dėlto kiek daugiau planuojant ir leidžiant sau veikti kūrybiškai, galima sukurti gamtai palankesnes šventes net ir neatsisakant įprasto šventės scenarijaus.

Pavyzdžiui, vis labiau populiarėja įvairios paslaugų dovanos, o ne materialūs daiktai, todėl grožio salonai Kaune ar kitame mieste gali pasiūlyti įvairių paslaugų Jūsų artimiesiems: SPA, masažų, plaukų procedūrų, manikiūrų ir t. t. Nepamirškite ir tokių įspūdžių dovanų kaip skrydis oro balionu, parasparniu, pasiplaukiojimas jachta, jodinėjimas žirgais, SPA su nakvyne viešbutyje ar sanatorijoje ir begalės kitų.

Panaudoti dar kartą

Tvarią šventę susikurti padės ir daiktai, kuriuos galima panaudoti antrą ar net trečią kartą. Kūrybiškai prikelti antram gyvenimui, leis ne tik tausoti gamtą, bet ir sutaupyti pinigų – juk švenčių laikotarpiu išlaidų ir taip pakanka.

Į šventes reikėtų žiūrėti kūrybiškai, juk tikrai nebūtina eiti į prekybos centrus ir pirkti viską, ko tik galbūt gali prireikti. Namų dekoracijoms, dovanų pakavimui ar net pačioms dovanoms galima panaudoti daiktus jau turimus namuose. Pavyzdžiui, pakavimui galima naudoti praėjusių metų maišelius, o ir dovanoti galima daiktus, perimtus iš antrų rankų.

Taip pat gerai, jei dovanosite daiktą, kuris dovanos gavėjui tikrai bus naudingas, reikalingas ir praktiškas. Tai gali būti ir dovanų čekis, kurį asmuo pats galės panaudoti kaip tinkamas. Net knygynas „Pegasas“ gali pasiūlyti dovanų kuponų už kuriuos Jūsų artimasis galės įsigyti ne tik knygų, bet ir stalo žaidimų, namų dekoracijų ir kitų naudingų daiktų.

Dekoracijų ekologiškumas

Šventėms smagu pasipuošti namus, tačiau verta pagalvoti ir apie papuošimų ekologiškumą. Rinkitės lempučių girliandas, kurios naudoja mažiau energijos. Jei senieji eglutės žaislai pabodo, kad nereikėtų pirkti naujų, mainykitės jais su draugais. Namus gražu puošti pačių pasidarytomis dekoracijomis iš antrinių žaliavų ar suyrančių produktų, pavyzdžiui, iš sudžiovintų vaisių skiltelių.

Nepamirškite rūšiuoti

Nors per šventes esame linkę atsipalaiduoti ir nesilaikyti įprasto ritmo, nereikėtų pamiršti rūšiuoti. Daugelį pakuočių nuo maisto produktų, žaislų ir kitų daiktų galima perdirbti, todėl labai svarbu, kad jos atsidurtų rūšiavimo konteineriuose.