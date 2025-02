Naujienos iš pirmojo 2025 metų savivaldybės tarybos posėdžio: papildė valdančiąją daugumą, sutaupė pinigų, apsvarstė 23 sprendimų projektus ir tiek pat mažumos klausimų bei pranešė svarbių žinių gyventojams

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariai. Iš kairės: Aleksas Urvakis, Giedrius Leskauskas,

Barbora Vidauskienė, Inga Kazakevičienė, Modestas Važnevičius ir Sigitas Važnevičius

Julija Kirkilienė

Į straipsnio pavadinimą sudėjau ne visas tarybos posėdžio naujienas. Jeigu norite žinote, kas svarbaus vyksta mūsų savivaldybėje, peržiūrėkite posėdžio transliaciją „YouTube“ kanale arba nors perskaitykite šią informaciją. O naujienų pirmajame posėdyje pranešta daug ir įdomių, kurias gyventojai turėtų žinoti.

Malonūs svečiai ir įdomūs pareiškimai

Posėdžio pradžioje, pasveikinus sausio mėnesį gimusius, meras Gediminas Ratkevičius tarybos narius informavo, kad „…maloniai aplankė Seimo narys Algimantas Radvila“ ir pakvietė jį į tribūną. Seimo narys padėkojo merui už jam skirtą kabinetą savivaldybės patalpose, tarybai palinkėjo išradingumo bei sutarimo ir kvietė palaikyti bendrystę. Seimo narys kiekvienam tarybos nariui paliko po smulkią dovanėlę, gautą iš to reklamuojamos Seimo kanceliarijos parduotuvės, ir savo vizitinę kortelę. Noriu skaitytojams priminti, kad už kabinetą Seimo narys dėkojo pelny­tai, nes jo pirmtakėms Laimutei Mat­kevičienei ir Silvai Lengvinienei kabinetas skirtas buvo EKŪ patalpų užkampyje. Po svečio kalbos tarybos nariai turėjo svarbių pareiškimų. Aktyvusis opozicijos lyderis Rimantas Baravykas prieš posėdį perskaitė pareiškimą dėl Elektrėnų komunalinio ūkio ir vadovo Ričardo Lecko darbo trūkumų. „Šiuo raštu kreipiamės į EKŪ akcininko teises įgyvendinantį Elektrėnų savivaldybės merą Gediminą Ratkevičių ir kolegialų valdymo organą – Valdybą, nedelsiant spręsti dėl EKŪ generalinio direktoriaus – Ričardo Lecko ir kitų vadovų tinkamumo eiti pareigas“, – rašoma pareiškime, kurį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai Rimantas Baravykas, Viktorija Juknevičienė, Arūnas Kulboka ir frakcijos „Nepartinė savivalda“ nariai Jūratė Balčiūnaitė, Gediminas Jachimavičius, Romas Sugintas.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūnas Modestas Važnevičius perskaitė pareiškimą apie frakcijos pagausėjimą. Buvę Laisvės partijos, vėliau „Elektrėnų balso“ frakcijos nariai Barbora Vidauskienė ir Giedrius Leskauskas prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos ir nuo šio posėdžio jau dirbo valdančiojoje daugumoje, nors dar sėdėjo opozicijos pusėje. „Elektrėnų balsui“ atstovauti liko du tarybos nariai – Lina Ališauskienė ir Edvardas Baleišis, nepriklausantys nei valdantiesiems, nei opozicijai. Anksčiau taip dirbo du Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Violeta Nenartavičienė ir Raimondas Ivaškevičius. O valdančiojoje daugumoje 2025 metais kol kas dirbs 15 tarybos narių: 7 liberalai, 6 „Vardan Lietuvos“ ir du konservatoriai. Specialų pranešimą šia tema parašė Giedrius Leskauskas:

Sprendimą lėmė sukaupta­ po­litinė patirtis ir iš jos kylantis supratimas, kad efektyviausiam keliui ­tvariai vystyti ir įgyvendinti politines idėjas yra būtinas stabilus pamatas, o politikoje – patinka mums tai ar ne – politinės partijos. Politiniai nepartiniai komitetai dėl keleto priežasčių tėra tokio idėjinio pamato iliuzija, per savivaldos rinkimus kuriama atsitiktinių trumpalaikių veikėjų. Jie Elektrėnų krašto balso frakciją, kurią sudarė nepriklausomi tarybos nariai, paliko draugiškai ir be pykčių.

Sprendimas jungtis prie De­mokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nebuvo lengvas, kadangi tai nėra tik sprendimas apie ateitį. Kartu su šiuo sprendimu šiandien tenka prisijungti prie valdančiosios daugumos, kurioje didžiausią įtaką turi praėjusių rinkimų nugalėtojai Elektrėnų liberalai. Tie, kurių dau­gelį metų vykdoma politika mus ir paskatino dalyvauti savivaldos politikoje bei siekti savo asmeniniu pavyzdžiu atnešti kokybinių pokyčių mūsų savivaldybei. Darbas koalicijoje su liberalais mums bus didelis iššūkis, nuolatos versiantis peržengti savo komforto zonos ribas. Vis dėlto, tai suteiks šansą inicijuoti realius pokyčius ir duos papildomą galimybę proceso eigoje sustabdyti mero inicijuojamas savivaldybės gyventojams nenaudingas iniciatyvas, jei tokių atsiras. Tam iki šiol dirbdami opozicijoje turėjome ypač minimalias galimybes dėl paprasčiausios aritmetinės logikos“, – sakė tarybos nariai G. Leskauskas ir B. Vidauskienė, žadantys išlikti aktyviais tarybos nariais, kuriems niekas negalės „laužyti rankų.

Šis sprendimas lems matomus­ pokyčius partijos politinėje darbo­tvarkėje Elektrėnų savivaldybėje:

1) sustiprindami Demokratų frakciją kartu su savimi į frakciją atsinešame tvirtą siekį inicijuoti po­kyčius EKŪ valdyme.

2) didinsime Elektrėnų De­mokratų dėmesį jaunimui ir jaunoms šeimoms.

3) demokratai taps stipresni, veržlesni, garsesni ir dar labiau įtraukiantys visos savivaldybės ­gyventojus.

Norai ir galimybės

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė tarybai pristatė 2025–2027 metų strateginį veiklos planą. Plane sura­šyti tikslai, uždaviniai, priemonės ir išlaidos. Tų išlaidų prirašyta daugiau, nei savivaldybės biudžete planuo­jama lėšų prie projektų prisidėjimo. Bet kaip sakė vedėja, plane surašyti norai, o finansavimą taryba skirs svarstant skirtingų metų biudžetus. Strateginiame plane surašytos 6 programos. Pirmoji – „Savivaldybės valdymo programa“, kurios tikslai: užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą, organizuoti jaunimo politikos įgyvendinimą, organizuoti pašalpų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, administruoti socialinę paramą ir t.t. Antroji programa – švietimo ir ugdymo programos organizavimas, kurios tikslai sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius. G. Leskauskui užkliuvo, kad šioje programoje numatytos konkrečios lėšos už mokinių, paliktų kartoti kursą mokymą, lyg žinotų, kiek tų vaikų bus. Vedėja tarybos nariams aiškino, kad siekiamybė yra, kad savivaldybėje kuo mažiau tokių mokinių būtų, bet reikia suprasti, kad ne kiekvieno mokinio vienodos mokymosi galimybės. Jei lėšų reikės mažiau, jos liks biudžete. Trečioji programa – socialinės apsaugos plėtojimo funkcijų vykdymas. Šios programos tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Ketvirtoji programa pavadinta darnios veiklos pro­grama, kurios tikslai: stiprinti sa­vi­valdybės gyventojų sveikatą, saugoti ir puoselėti natūralią gamtą, didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje. Penktoji programa – kultūros veiklos ir sporto programa.

Šešta programa – Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa. Šios programos tikslai yra sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į savivaldybę ir gyventojų verslumui plėtoti, sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai.

Norų plane surašyta daug. Tai ir sodų bendrijose apšvietimo įvedimas, jei bendrijos prašytų, ir religinių bendruomenių rėmimas, ir naujo futbolo stadiono tvarkymas, ir skaitmeninio meno centro steigimas, ir dar daugybė darbų smulkiai surašyti ir pinigai, kurių, tikriausiai, neužteks, suskaičiuoti. Bet svarbu, kad yra norai, o galimybės gali atsirasti, o jei neatsiras – planas nebus įvykdytas…

Taupūs tarybos nariai

Šiame posėdyje paaiškėjo, kad tarybos nariai yra labai taupūs, todėl nuo nekilnojamojo turto mokesčio neatleido ir mokesčių nesumažino nei bendrovei „Care NT 2“, nuomojančiai nekilnojamą turtą privatiems senelių globos namams „Vievio namai“ (Senjorų kompleksas „Gemma“), nei UAB „Bartžuvė“. Ilgai tarybos nariai diskutavo dėl mokesčių sumažinimo UAB „Care NT 2“, bet jų neįtikino bendrovės vadovo Jono Zelbos kalbos, kad sumažinus bendrovei mokesčius, sumažinti jie bū­tų Vievio namams, kuriuose gyvena ir pora dimensijos liga sergančių savivaldybės žmonių, ir dirba ten net 49 savivaldybės gyventojai. „Bartžuvei“ mokesčiai nebuvo sumažinti todėl, kad įmonė dirba pelningai, o akcininkų turtas siekia milijonus. Tiesa, dėl mokesčių sumažinimo UAB „Care NT 2“ tarybos nariai balsavo rankų pakėlimu, todėl įrašuose neliko, kurie tarybos nariai mokesčių sumažinimui nepritarė. Bet taryba pritarė žemės nuomos mokestį atidėti Vievyje įsikūrusiai UAB „Arituva“. Ne visi tarybos nariai suprato, kodėl ne visos aplinkos apsaugai surinktos lėšos buvo panaudotos aplinkos apsaugos rėmimui. Beje, ne visos surinktos lėšos panaudotos buvo ir 2023 metais. Nors pinigų ir buvo sutaupyta, bet tarybos narys M.Važnevičius vis tiek priekaištavo klausimą svarstymui teikusiam Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiajam specialistui Audriui Balniui todėl, kad atliekų tvarkymo aprašui samdyti buvo ekspertai ir jiems mokėti pinigai, nors tuos darbus galėję atlikti ir savivaldybės darbuotojai.

Demografinę padėtį gelbės naujakuriais

Nuo 2025 m. Lietuvoje įsigalioja nauja tvarka jaunų šeimų pirmojo būsto įsigijimo rėmimui. Jaunoms šeimoms valstybė planuoja skirti tokias subsidijas: neauginančioms vaikų ar auginančioms 1 vaiką – 10 proc., auginančioms 2 vaikus – 12,5 proc., auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 15 proc. Prie tų subsidijų kviečiama prisijungti ir savivaldybes, todėl Elektrėnų savivaldybė, tarybos pritarimu, prie valstybės skiriamų lėšų nutarė prisidėti taip: 1 vaiką auginančioms šeimoms – 5 proc., 2 vaikus auginančioms – 7 proc., tris vaikus auginančioms – 10 proc. Būsto įsigijimo rėmimui yra sąlyga, kad notarinės formos būsto pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta kaina neviršija 120 tūkst. eurų. Savivaldybė mano tokia parama prisidėti prie gyventojų skaičiaus augimo, gimstamumo didinimo ir reikalingų specialistų pritraukimo. Kaip žinoma, Elektrėnai jaunoms šeimoms apsigyventi yra patrauklūs dėl geros geografinės padėties ir išvystytos infrastruktūros, tik apsigyvenimui labai trūksta nekilnojamojo turto.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Julija Ramanauskaitė tarybą supažindino su visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2023 metus. Iš tos ataskaitos paaiškėjo, kad savivaldybėje vaikų skiepijimo rodikliai yra žemesni nei Lietuvoje, kad daugėja vaikų, naudojančių psichotropines me­džiagas, kad didėja kūdikių mirtingumas ir gimdančių paauglių.

Toje stebėsenos ataskaitoje rodikliai sužymėti šviesoforo spalvomis, todėl nepaisant tų raudonųjų – blogųjų rodiklių, žalios spalvos yra daugiau. Stebėsenos ataskaita apima savivaldybės demografinę padėtį, žmonių pagal amžių sergamumą, mirtingumą, jo priežastis ir pan. Iki 2024 m. savivaldybėje gyventojų skaičius didėjo, mirtingumo rodiklis mažėjo, gimstamumo rodiklis taip pat mažėjo, todėl natūrali gyventojų kaita išliko neigiama. Savivaldybėje didėja jaunų žmonių skaičius, jų sergamumas ir ligotumas mažėja. Savivaldybėje aktuali problema išlieka sergamumas kraujotakos sistemos ligomis, bet 2023 metais mir­tingumas nuo šių ligų mažėjo. Daugelį metų savivaldybėje aktuali problema išlieka sergamumas cukriniu diabetu. Lyginant pagal lytį, cukrinio diabeto sergamumo atvejai daugiausia diagnozuoti moterims.

Nedaug blogėjo mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklė.

Su ataskaita galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje.

Dar ne visos naujienos

Iš viso taryba apsvarstė 23 sprendimų projektus, iš kurių tarybos nariai sužinojo, o mes informuo­jame ir skaitytojus, kad Elektrėnų komunalinio ūkio įstatinį kapitalą reikėjo padidinti todėl, kad galėtų gauti paskolą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui. T.y. vandentiekio ir nuotekų plėtra planuo­jama Naujųjų Kietaviškių kaimo Bažnyčios, Liepų, Bijūnų, Ežero ir Spenglos gatvėse, Lapiakalnio kaimo Saulėlydžio, Saulės, Saulėtekio, Semeliškių, Slėnio gatvėse, Pylimų kaimo Pakalnės gatvėje, Pastrėvio kaime buitinių nuotekų tinklų plėtra Elektrėnų, Mokyklos, Naujosios ir Strėvos gatvėse, Pakalniškių kaimo Ąžuolo, Gėlių, Mokyklos, Pirmojoje, Semeliškių, Stadiono, Giraičių gatvėse, Gilučių kaime Alytaus, Alyvų, Beržų, Kaštonų, Knygnešio, Liepų, Sodų, Vyšnių gatvėse, Pilypiškių kaime Sodų ir Plytinės gatvėse ir kt. Jei bus gautas ES finansavimas, savivaldybė finansiškai prisidėtų prie poilsio erdvių plėtojimo Pastrėvio kaime. Savivaldybėje taip pat planuojama įrengti kolektyvinius apsaugos statinius, kuriuose karo atveju apgyvendinti būtų galima žmones. Taip pat iki 2030 metų planuojama žmonėms pasislėpti nuo galimų oro pavojų įrengti priedangas.

Apsvarsčius visus sprendimų ­projektus, posėdyje dar ilgiau nei valandą valdančioji dauguma atsaki­nėjo į mažumos užduotus klausimus. Opozicija klausimų turėjo daugiau nei buvo apsvarstyta sprendimų projektų. Bet apie tai informuosime kitame laikraščio numeryje.