Elektrėnų žiburiai 2024: miškas, kuriame šviečia daug žiburių

Nominantus pasveikino Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas ir Algimantas Radvila

Julija Kirkilienė

Viena seniausių Elektrėnų sa­vivaldybės tradicijų – savivaldybei nusipelniusių žmonių apdovanojimai, nuo 2017 m. pavadinti „Elektrėnų žiburys“, sausio 24 d. vyko dvidešimt ketvirtą kartą. Meras Gediminas Ratkevičius, sakydamas sveikinimo žodį pabrėžė, kad tradicija populiari todėl, kad savivaldybėje gyvena daug darbš­čių žmonių, kurių darbas yra vertinamas. Meras sveikino nominantus ir į šventę susirinkusius žmones, atėjusius apdovanotųjų pagerbti… Žinoma, gausiai į ap­dovanojimų šventę žmonės renkasi ne tik norėdami pagerbti nusipelniusiuosius, bet ir pasižiūrėti geriausių šalies atlikėjų koncerto.

Apie žiburį

Per tuos 24 nominantų pagerbimo metus keitėsi apdovanojimai, nominacijos, apdovanotųjų skaičius­ ir prizai… Pirmuosius penkerius me­tus nominantams buvo teikiamos pi­niginės premijos, vėliau apdovanoti buvo vardiniais laikrodžiais, 2017 m. nominantams įteiktos keramikės Rasos Rakauskienės sukurtos žiburio statulėlės ir Metų žmogaus medaliai, vėliau liko tik statulėlės… Žinoma, ta balta statulėlė su degančia žvakute kiekvieno apdovanotojo gyvenimo istorijoje paveldima gimi­nė­je liks kaip relikvija.

Per tuos 24 metus skirtingais metais apdovanotas buvo skirtingas nominantų skaičius. Pirmais metais apdovanoti buvo net 29 savivaldy­bės žmonės. Mažiausiai apdovanotų buvo 9, daugiausia – 36. Nuo 2022 m. apdovanojami ne tik asmenys, bet ir organizacijos. Elektrėnų bibliotekos duomenimis, per 24 metus apdovanota buvo per 370 žmonių ir 7 organizacijos.

Už nuopelnus 2024 metais apdovanota buvo 10 asmenų ir trys kolektyvai.

Už nuopelnus švietimui

Už nuopelnus švietimo srityje apdovanota Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos chemijos ir biologijos mokytoja Kristina Stankevičienė. Apdovanojimo pristatyme renginio vedėjai Justinas Daugėla ir Kristina Švenčionytė vardijo mokytojos nuopelnus: mokytoja K. Stankevičienė aktyviai dalyvauja mokyklos ir Savivaldybės metodinėje veikloje, nuo 2019 m. iki 2023 m. – Elek­trėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos­ gamtamokslių metodinės grupės komisijos pirmininkė, nuo 2020 iki 2023 m. ir nuo 2024 m. – Elektrėnų savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narė. Mokytoja sistemingai dalyvauja savivaldybės olimpiadų, konkursų vertinimo komisijoje.

Laimėjo NŠA konkurso atranką ir 2023 m. vasario 6–10 d. dalyvavo stažuotėje gamtos mokslų mokytojams Estijos švietimo institucijose. Elektrėnų savivaldybės mokyk­lų metodinės tarybos posėdyje skai­tė pranešimą „Gamtos mokslų mokytojų stažuotė Estijos švietimo institucijose“ ir dalinosi gerąja darbo patirtimi.

Yra tarptautinės GLOBE programos narė Lietuvoje. Ugdomi mokiniai – respublikinių konkursų prizininkai, 2022, 2023 ir 2024 metais apdovanoti Elektrėnų savivaldybės gabių ir talentingų mokinių konkurse: Andrius Stankevičius laimėjo 15-liktoje Lietuvos gamtos mokslų olimpiadoje I vietą ir aukso medalį respublikoje, Andrius Stankevičius laimėjo I vietą 7-tojoje Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM olimpiadoje respublikoje, Gustė Venskutonytė ir Augustė Daniūnaitė dalyvavo „Litexpo“ parodoje „Karjera ir Studijos Lietuvoje 2024“ vykusiame LINEŠA organizuotame konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ ir laimėjo paskatinamuosius rėmėjų prizus. Pedagogė atvira ir imli naujovėms, dirbdama su mokiniais daug dėmesio skiria pasaulio pažinimui, gamtos tausojimui, tvarumui, praktinei ir projektinei veiklai. Tai mokytoja su pedagogine sąžine.

Pati šviesuolė po apdovanojimų pasekė gražią sakmę apie mišką, ­kuriame žibėjo daug žiburių. Tas miškas – žmonės, esantis apie ją: ­šeima, bendradarbiai, draugai ir, žinoma, vaikai, kurie savo širdyse nešiojasi po žiburėlį…

Metų kultūros šviesulys

Ši nominacija skirta etnologei Onai Rasutei Šakienei.

Ją susirinkusiems šventės ve­dė­jai taip pristatė:

Ne vienus metus dirbo­ kul­tūros, švietimo srityse. Ji poetė, kraštotyrininkė, etnologė ir tau­todailininkė, buvusi folkloro ansam­blio „Runga“ dalyvė, sutartinių gie­dotojų grupės „Ginėja“ narė. Dirbo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje muziejininke–etnologe. Rašo eiles, tapo peizažus, dainuoja. Kandidatė 2024 m. atšventė garbingą 80-ąjį jubiliejų, tačiau jos energijos ir meilės etnokultūrai gali pavydėti kiekvienas. Aktyvi renginių dalyvė, papildanti juos savo eilėmis, mūsų krašto istorijomis ar sutartinėmis. 2003 m. vasarą išleista pačios autorės parengta pirmoji poezijos rinktinė „Po medžiais“. 2007 metais pasirodė antroji elektrėniš­kės etnologės O. R. Šakienės poezijos knyga „Šešėliuose“, iliustruota pačios autorės piešiniais. O. R. Šakienės eilėraščiuose ryškūs tautosakiniai motyvai, gili meilė tėvynei, glaudus ryšys su protėviais, gimtąja žeme. Ji – 2002 m. Rytų Lietuvos literatų konkurso prizininkė. O. R. Šakienė surinko ir užrašė Elektrėnų krašto pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos, kuri 2009 metais išleista atskira knyga „Ar meni tų ažerų“. 2014 m. išleido etnografinę–istorinę knygą „Buvom“. Dėl kraštotyrininkės darbų galima daug sužinoti apie Elektrėnų miesto ir apylinkių praeitį. 2019 m. išleido poezijos rinkinį „Širdies bildukai“. 2023 metais kraštotyrininkė išleido knygą „Protėvių gyvensenos ­vingiuose“.

Už pilietiškas iniciatyvas

Šia nominacija apdovanotos vieviškės Toma ir Daiva Žilinskytės. Jos – Labdaros ir paramos fondo „Pagalbos legionas“ steigėjos, humanitarinių paramos misijų į Ukrainą organizatorės. 2023–2024 metais Elektrėnuose įsteigė apkasų žvakių gamybos fabrikėlį, gavusį pavadinimą „Made in Elektrėnai“. Daiva Žilinskytė apdovanota Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vado trečio laipsnio krūtininiu Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų ženklu „Už tarnybą ir pasiekimus“, Kijevo ir visos Ukrainos metropolito krūtininiu ženklu „Už nuopelnus vietinei Ukrainos ortodoksų bažnyčiai ir pamaldiems žmonėms“, 2024 m. spalio 21 d. Toma Žilinskytė apdovanota Latvijos valstybės gynimo fondo „Lacplesis“ bronzos garbės medaliu „Už svarų indėlį stiprinant baltų tautų draugystę, formuojant bendrą Lietuvos ir Latvijos įvaizdį pasaulyje“, Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų ženklu „Už tarnybą ir pasiekimus“, Kijevo ir visos Ukrainos metropolito krūtininiu ženklu „Už nuo­pelnus vietinei Ukrainos ortodok­sų bažnyčiai ir pamaldiems žmo­nėms“, Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgų vado įsakymu apdovanota Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgų krūtininiu ženklu „Sausumos pajėgų kryžius“, apdovanota 3-ojo laipsnio kario šaulio ­kryžiumi.

Nominantės, prasidėjus pilno masto invazijai į Ukrainą, ištiesė pagalbos ranką besiginančiai Ukrainai. Daiva suteikė prieglobstį trims ukrainietėms su mažamečiais vaikais – iš viso 10 žmonių. Toma darbe pradėjo rinkti įvairią paramą ir siųsti į Ukrainą.

2022 metais pirmasis apkasų žvakių fabrikas įkurtas buvo Daivos nuosavuose namuose. Subūrė nuolat palaikančių ir padedančių savanorių būrį, kurie kiekvieną savaitgalį rinkdavosi Daivos namuose. Prie šios iniciatyvos prisidėjo daug geranoriš­kų žmonių: bažnyčių bendruomenės, vietos bendruomenės, net Lietu­vos rekordininkė su didžiausia žvake Lietuvoje Inga Čižienė. Kuomet atėjo laikas išvežti žvakes, Toma išvažiavo į pirmąją humanitarinės paramos misiją Ukrainoje, kur perdavė žvakes kariams. Nuo tada Toma nuolat vyksta į humanitarinės paramos misijas Ukrainoje. Taip atsirado poreikis rinkti daugiau paramos, ne vien tik žvakes. Tuomet prasidėjo partnerių ir rėmėjų paieškos, kurios­ padėjo užtikrinti sėkmingą fondo veiklą. Daiva šiuo metu koncentruo­jasi į paramos rinkimo organizavimą, o Toma vykdo veiklą Ukrainoje: bendrauja su kariais, partneriais Ukrainoje. Šis duetas užtikrina nepertraukiamą fondo veiklą. Karui nesibaigiant ir artėjant antrajam šaltajam sezonui, buvo nuspręsta plėsti apkasų žvakių gamybą ir didinti pajėgumus. Todėl 2023–2024 metais Elektrėnuose veikė apkasų žvakių ­gamybos fabrikėlis. Tai tapo kiekvieno savaitgalio tradicija elektrėniečiams. Fabrikėlis sulaukė daug dėmesio ir apie jį pasklido žinia Lietuvoje ir Ukrainoje. „Made in Elektrėnai“ sulaukdavo svečių, atvykstančių į edukacijas, kolegų iš kitų miestų, atvykstančių pasisemti patirties. Per šį sezoną buvo pagaminta 15 tonų apkasų žvakių, kurios sušildė šimtus karių. Kita ­akcija, sulaukusi nemažai dėmesio, automobilinių vaistinėlių rinkimas. Šios akcijos metu buvo bendradarbiaujama su prekybos tinklu „Moki-veži“. Akcijos metu buvo siūloma įsi­gyti atnaujintos sudėties pirmosios pagalbos rinkinius su nuolaida, at­nešus senąjį. Akcija buvo vykdoma ir kituose įvairiuose surinkimo taškuose, kuriuose nebuvo „Moki-veži“ prekybos centrų. Surinktas vaistinėles reikėjo perrinkti ir išrūšiuoti, šiems darbams buvo organizuojama talka Elektrėnuose, dar kartą sutelkusi neabejingus elektrėniečius. Toma ir Daiva toliau tęsia fondo veiklą ir nuolat renka bei veža paramą kovojančiai Ukrainai: maisto produktus, medicinines priemones bei įrangą, higienos priemones, generatorius, įrankius, automobilius, mobilias ratų dirbtuves ir pan. Paramos gavėjai – tiek Ukrainos civiliai, tiek kariai. Intensyviai remia įvairios gydymo bei reabilitacijos įstaigos.

Kolektyvų apdovanojimai

Dešimtmetį švenčianti Pylimų kaimo bendruomenė apdovanota už aktyvią veiklą. Bendruomenė savo veikloje išsikėlusi šiuos uždavinius, kuriuos sėkmingai vykdo savo kasdienėje veikloje: bendrai veiklai telkia gyventojus, taip ugdo bendruomeniškumą. Sprendžia bendruomenės ekonomines, socialines, aplinkosaugos ir kitas problemas. Organizuoja kultūros, sporto renginius, vaikų ir jaunimo bei vienišų ir senyvo amžiaus gyventojų užimtumą, kelia visuomenės sąmoningumą, konsultuoja bendruomenę įvairiais klausimais, teikia reikalingą informaciją ir pan.

Metų nevyriausybine organizacija išrinkta VšĮ „Būties virsmas“. Ši organizacija Elektrėnuose veikia trejus metus, pagrindinė jų veikla – pagalba žmonėms su priklausomybėmis. Įstaiga organizuoja programas ir konsultacijas žmonėms, siekiantiems išgyti, suteikia emocinę ir praktinę paramą sveikimo kelyje, padeda integruotis į visuomenę, skleidžia informaciją apie priklausomybių prevenciją, organizuoja švietimo renginius, dirbtuves. Taip pat bendradarbiauja su mokyklomis, savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiančiomis užkirsti kelią priklausomybių plitimui. Dalyvauja visuomeninėje pilietinėje veikloje, psichikos sveikatos stigmos mažinimo srityje. Didelį dėmesį skiria savižudybių prevencijai.

VšĮ „Būties virsmas“ iniciatyva įamžintas ir atidengtas suoliukas iškiliai mūsų meto kultūros veikėjai Zitai Kelmickaitei. Kartu su MČTAU „Žvelk giliau“ organizuoja pro­jektinės idėjos „Žvelk giliau“ renginius, padėjo organizuoti pirmąjį chorų festivalį. Neatlygintinai remia socialinę atskirtį ir riziką patiriančius asmenis, padeda jiems inte­gruotis į visuomenę ir darbo rinką.

Už nuopelnus socialinėje srityje apdovanota Paramos šeimai tarnyba

Tarnyba Elektrėnuose nuo 2000 m. dirba vaiko ir socialinės rizikos šeimos gerovei ir teikia socialines paslaugas vaikams bei suaugusiems žmonėms, turintiems negalią. Tarnyba siekia vaiko globos sistemą paversti sistema, kurioje vaikas su negalia galėtų gyventi šeimoje. Žmonėms su negalia dienos centre siekiama palaikyti vaikų ir neįgaliųjų savarankiškumą, gerinti socialinį ­gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę. Tai namai, kurie sugeba parengti dorus ugdytinius darbui, socialinei adaptacijai, integruoti vaikus į visuomenę, paruošiant juos savarankiškam gyvenimui. Elektrėnų šeimos namų Paramos šeimai tarnyba – tikra kūrybiškumo kalvė. Tokį jausmą pajunti vos pravėręs duris, kur kiekvienas kampelis papuoštas Tarnybos lankytojų sukurtomis grožybėmis.

Šviesiausias savivaldybės spindulys – choras „Con moto“

Už nuopelnus garsinant Elek­trėnų savivaldybę apdovanotas Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“. Meno vadovė – Audronė Stepankevičiūtė, prezidentas – Gintaras Karpičius. 2024 metais atlikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos suteikta nominacija: „Con moto“ paruošė repertuarą ir dalyvavo jubiliejinėje dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“, spalio pabaigoje

dalyvavo Tarptautiniame Antalijos rudens festivalyje (International Antalya Autumn Festival) Turkijoje. Septintą kartą vykęs ir beveik 1500 atlikėjų sukvietęs festivalis buvo itin spalvingas ir pristatomų žanrų įvairove, festivalyje dalyvavo beveik 40 kolektyvų iš viso pasaulio, bet choras „Con moto“ buvo vienintelis, atstovavęs Baltijos šalims. Kolektyvas veiklą pradėjo 1997 m., o pirmasis choro pasirodymas įvyko tais pačiais metais kon­kurse „Sidabriniai balsai“. Chore dainuoja įvairiausių profesijų žmonės: medikai, pedagogai, valstybės tarnautojai, verslininkai ir kt. Didžiajai narių daliai choras ne tik hobis, bet ir gyvenimo būdas. Choras kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir VDU Muzikos akademijos atstovais aktyviai dalyvauja Vievio kultūros centro įgyvendinamuose Lietuvos kultūros tarybos projektuo­se. Projektuose choras atliko masines scenas ir antraplanius vaidmenis: operetėje „Linksmoji našlė“, operoje „Eglė žalčių karalienė“, operoje „Traviata“, operoje „Birutė“. „Con moto“ Elektrėnų savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje garsina aktyviai dalyvaudamas konkursuose, dainų šventėse, koncertinėse programose užsienio šalyse: Lenkijoje, Austrijoje, Estijoje, Suomijoje, Čekijoje, Maltoje, Italijoje, Ispanijoje, Turkijoje. Choras 2024 m. atšventė 27-erius gyvavimo metus.

Kiti apdovanojimai

Pagal gyventojų pasiūlytą nominaciją „Metų rėmėjas – geradarys“ apdovanotas verslininkas Lukas Kameneckas. Jis yra vienas pagrin­dinių Semeliškių seniūnijos įstaigų, organizacijų, bendruomeninių orga­nizacijų rėmėjų.

Metų jaunimo lyderės vardas suteiktas Evelinai Giraitytei. Evelina nuo 8 klasės buvo Vievio gimnazijos tarybos narė, nuo 10 klasės tarybos pirmininkė, šiuo metu ji yra Elektrėnų savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė. Evelinos iniciatyva Vievio gimnazijoje buvo įkurta poilsio zona, tinklinio aikštelė. Mergina organizuoja gimnazijos bei Jaunimo reikalų tarybos renginius.

„Metų ūkio“ nominacija paskirta Daivos Urbonavičiūtės putpelių ūkiui. Daiva Urbonavičiūtė kartu su vyru Ričardu Pranukevičiumi įgyvendino Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamą projektą „Putpelių ūkio modernizavimas ir plėtra“. Naujasis ūkis pradėjo veikti 2015 metų rugpjūtį Matukiškių kaime, Vievio sen., Elektrėnų sav., kuriame gyvena apie 20000 paukščių. Daivos ūkyje užaugintais kiaušiniais prekiaujama visuose didžiuosiuose prekybos cen­truose, kiaušinius parduoda maitinimo įstaigoms.

Už nuopelnus sportui apdovanota Urtė Balsiukaitė. Ji yra Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijos Jaunių rinktinės narė, antrus metus iš eilės Urtė tampa Lietuvos jaunių čempione, dalyvauja ne tik dailiojo čiuožimo varžybose, bet ir įvairiuose Elektrėnų sporto renginiuose, treniruo­jasi Elektrėnų sporto centre ir dailiojo čiuožimo klube „SVAJA“, trenerė Ramunė Satkauskaitė. Sportininkė dalyvauja jaunių grupėje ir šiuo metu yra geriausia ir perspektyviausia dailiojo čiuožimo atstovė Elektrėnuose.

Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje apdovanota Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos psichologė Vi­da Grašiuvienė. Ji Elektrėnų sa­vivaldybės visuomenės sveikatos biure dirba nuo 2023 m. Psichologė teikia individualias psichologo konsultacijas, veda grupinius užsiėmi­mus bei savitarpio pagalbos grupes. Kviečiama į įvairius susitikimus, ­renginius ar susirinkimus vesti pa­skaitų, mokymų ar pranešimų psichikos sveikatos temomis. Psichologė dažnai yra kviečiama organizacijose ištikus vienokiai ar kitokiai psichologinei krizei, padeda suvaldyti krizes ir suteikia profesionalią pagalbą. Pasak apdovanojimui pristačiusių Vidos kolegių, jos profesionalumas, empatija ir nuoširdumas kasdien ­prisideda prie bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimo.

Už sėkmingą verslą apdovanota Kaune registruota bendrovė UAB „Brikers LT“, kuri Vievyje pastatė naują, modernią, šiuolaikišką betono trinkelių gamyklą, sukūrė savivaldybėje darbo vietų. Bendro­vės pagaminti gaminiai naudojami ­daugelyje objektų ir pagal skirtingas objektų paskirtis puošia daugelio miestų gatves.

Negailintys vidaus šviesos

Kiekvienam apdovanojimui,­ kaip jau įprasta, buvo skiriami garsių atlikėjų numeriai. Specialiai „Elektrėnų žiburių“ šventei šokių studija „Underground“ sukūrė ir atliko šokius, įspūdingą mokslo magiją parodė „Azoto šou“, gražiausias dainas dovanojo atlikėjai Egidijus Sipavičius, Deivis ir Renata, Aldegunda, bet už visus pasirodymus daugiausia aplodismentų sulaukė choro „Con moto“ ir solisto Dainiaus Viešūno atliekama Lino Adomaičio daina „Vandenynai“. Šių metų renginiui scenarijų sukūrė naujoji Elektrėnų kultūros centro renginių organizatorė Kristina Vainiutė. Renginyje dalyvavo ir dovanėles nominantams įteikė Seimo nariai Algimantas Radvila ir Kęstutis Vilkauskas, kuris žiburius pasveikino ketureiliu: „Jau žiburiu esi tu gimęs. Tad negailėk vidaus šviesos. Ir Elektrėnai, ir Tėvy­nė ir, Viešpats Dievas padėkos“.

Renginys buvo organizuotas ­retro stiliumi, fojė papuošta retro ­atributais, o dirbtinis intelektas sukūrė tokį įspūdingą paveikslą, kad prie jo renginio dalyvių nuotraukos atrodė kaip kokiame senoviniame Europos mieste…