Mažumos valanda: politikams rūpi tai, kas rūpi kiekvienam

Tarybos mažumos flangas

Julija Kirkilienė

Tęsdama informaciją apie birželio 26 d. savivaldybės tarybos posėdį, plačiau rašysiu apie mažumos valandą, kuri septintos kadencijos taryboje vyko antrą kartą. Mažuma – tai tie tarybos nariai, kurie nepriklauso valdančiajai frakcijai – tarybos daugumai, bet ne visi yra prisijungę prie opozicijos. Valdančiojoje daugumoje dirba 13 tarybos narių, o mažumoje – 12. Savivaldos įstatyme nustatyta, kad ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš sa­vivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda.

Mažuma valdantiesiems paruošė net 22 klausimus, kurie, žinoma, rūpi ir kiekvienam savivaldybės gyventojui. Į juos atsakė savivaldybės vadovai: meras Gediminas Ratkevičius, mero pavaduotojai Inga Kartenienė ir Marius Urvakis, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko.

Daugiausia klausimų paruošė ­tarybos narys Rimantas Baravykas.

R. Baravykas: Kokie darbai yra padaryti dėl Mustenių daugiabučių ir individualių namų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir kokie darbai, kokiais terminais yra numatyti?

Į klausimą atsakė mero pavaduo­tojas Marius Urvakis. Jis kalbėjo, kad reikalai dėl gręžinio yra tvarkomi. Iš Nacionalinės žemės tarnybos gavus informaciją dėl gręžinio vietos, liko projektą suderinti su biologine saugos tarnyba, gręžinį perimti savivaldybės žinion ir jį eksploatuoti. Vicemeras priminė, kad savivaldybė vykdo socialinę programą, pagal kurią individulių namų savininkai, negaunantys valstybės nustatytų remiamų pajamų, gali pasinaudoti savivaldybės parama. Elektrėnų komunalinis ūkis vykdo geriamojo vandens tiekimo cisternomis paslaugą, bet Mustenių gyventojai šia ­paslauga nesinaudoja.

R. Baravyko toks atsakymas netenkino. Jis sukonkretino, kad per metus parengti dokumentai esamo gręžinio įteisinimui, nors tai su visom biurokratinėm procedūrom užtrukti turėjo iki 3 mėn. Terminų, kada realiai bus daugiabučiuose ­vanduo, niekas nepateikė.

R. Baravykas: Kokios prie­žas­tys lėmė, kad Elektrėnų sav. eismo­ saugumo komisija, vadovaujama­ vicemero Mariaus Urvakio, pati nesi­rūpina ir nerekomenduoja savi­valdybės administracijai atlikti kelio ženklų ir ženklinimo vertinimo, nevykdo ženklų keitimo arba atstatymo darbų? Dėl kokių priežasčių Eismo saugumo komisija neinformuoja ir neprašo to ­padaryti iš „VIA Lietuva“?

M. Urvakis atsakė, kad jis yra Eismo saugumo komisijos pirmininkas, o Komisija vykdanti jai pri­klausančias užduotis – kelių priežiūrą ir kelio ženklų apžiūrą. Komisija informuojanti „VIA Lietuva“ rangovus apie reikalingus trūkumų šalinimus keliuose. Eismo komisija Elektrėnų ir Vievio miestuose parengusi kelių ženklinimo schemas.

R. Baravykas į pavaduotojo komentarą pateikė savo nuomonę: „Eismo saugumo komisija nevykdo savo nuostatuose nustatytų uždavinių. Priežastys, manau, yra labai paprastos: Komisija sudaryta iš žmonių, neturinčių reikiamos kvalifikacijos eismo organizavimo ir saugumo sprendiniams rasti ir teikti rekomendacijas (kaip numatyta nuostatuose) savivaldybei. Jie nagrinėja tik pavienius žmonių/ seniūnų prašymus, bet nedrįsta priimti sprendimų. Savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyrius irgi nesugeba pagal norminius dokumentus užtikrinti šios svarbios funkcijos. Pavyzdžiui, perėjos kaip buvo neženklintos, taip ir yra. O kai kurie perėjų kelio ženklai neatspindi šviesos pagal norminių dokumentų reikalavimus, jau nešnekant apie tai, kad kai kur nėra įrengta net perėjų apšvietimo. Vievyje prie „Sėkmės užeigos“ yra perėja su nusitrynusiu ženklinimu, tačiau policija vaizdo kameromis stebi einančius ne perėja arba automobilius, kertančius ištrintą ištisinę liniją, ir žmones baudžia. O nuo bažnyčios atvažiuojant Ežero gatve link „Sėkmės užeigos“ ir bandant pastatyti automobilį į parkavimo vietas, vairuotojai priversti nusižengti Kelių eismo taisyklėms – kirsti ištisinę liniją.

R. Baravykas klausė, dėl kokių priežasčių savivaldybė ir Eismo saugumo komisija, vadovaujama vicemero Mariaus Urvakio, ignoruoja Vievio gyventojų prašymą Naujoji g. („VIA Lietuva“ kelias Nr.221 Vievis–Aukštadvaris) ties parduotuve įrengti parkavimą draudžiančius ženklus savivaldybės lėšomis iš „VIA Lietuva“ prašant tik leidimo? Ir patikslino: „Vieta tikrai pasidaro pavojinga, kai sustatomi sunkvežimiai. Iš pradžių Eismo saugumo komisija iš viso ignoravo prašymus, motyvuodami, kad tai „VIA Lietuva“ kelias. Ir tik po pasisakymų Eismo saugumo komisijoje bei gyventojų raginimų, kreipėsi raštu į „VIA Lietuva“ su raginimu ženklus įrengti. Dabar jau vicemeras sako, kad kreipėsi su prašymu leisti įrengti ženklus už savivaldybės lėšas. Nemačiau to rašto, bet manau, jis arba neparašytas, arba pateko ne ten, kur reikia. Aišku, su „VIA Lietuva“ bendravimas sudėtingas visoms savivaldybėms. Ir tai bus tol, kol jie skirstys Kelių priežiūros plėtros programos (KPPP) lėšas savivaldybėms“.

Mero pavaduotojas Marius Urvakis teisinosi, kad visi klausimai įtraukiami į Komisijos posėdžių darbotvarkes, o dėl kelių ženklų įrengimo savivaldybės lėšomis vis dar laukia „VIA Lietuva“ atsakymo.

R. Baravykas: Kokie ir kiek daugiabučių bus renovuojami pagal A, B klasės reikalavimus 2024 ir 2025 metais?

M. Urvakis informavo, kad 2025 m. renovuoti planuojama 10 daugiabučių Elektrėnuose ir Vievyje kartu.

R. Baravykas: Kiek darbuotojų bus atleista pagal vicemerės Ingos Kartenienės vadovaujamos Nepedagoginių pareigybių mažinimo darbo grupės rekomendacijas? Inga Kartenienė su Gintaru Jančiausku iš savo nepatyrimo „priskaldė“ malkų. Rekomendavo atleisti sargus, tačiau neįvertino, kad norint užtikrinti mokyklos apsaugą ir priešgaisrinę saugą, reikia investuoti labai daug lėšų priešgaisriniams davikliams kiekvienoje klasėje, vaizdo kameroms, durų ir langų detektoriams, apsauginės signalizacijos centralėms įrengti. Vienai mokyklai reikėtų iki 80 tūkstančių eurų. Dabar bandoma sakyti, kad nebus atleisti darbuotojai tik todėl, kad nėra kam atlikti jų darbo. Aišku, objektyvumo dėlei reikia pasakyti, kad ­darbo grupė turėjo ir teisingų minčių,­ tik ar neliks tai popieriuje.

Į klausimą atsakė vicemerė Inga Kartenienė. Ji informavo, kad darbo grupė dėl nepedagoginių pareigybių tikslinimo dirba norėdama optimizuoti finansinį valdymą ir švietimo įstaigoms teikia rekomendacijas, kaip tai būtų galima padaryti. Viena iš tokių rekomendacijų centralizuoti dietisto pareigybę, pri­skiriant ją Visuomenės sveikatos biurui, kur būtų sudaromi valgiaraščiai moki­nių maitinimui. Šiuos pakeitimus įgyvendinti planuojama nuo sausio 1 d. Daugiausia darbuotojų atleista būtų optimizavus sargų pareigybes.

R. Baravykas klausė, kokie vieši renginiai ir už kokius biudžeto pinigus (kokiomis pagrindinėmis išlaidų eilutėmis), kokiose vietose planuojami per ateinančius 6 mėn. Elektrėnų savivaldybėje. Klausė dėl to, kad rado informaciją, kokios sumos išleidžiamos renginiams – per 6 mėn. planuo­jama išleisti 331210 eurų.

Į klausimą atsakė administracijos direktorė Jekaterina Goličenko. Ji ­informavo, kad seniūnijų kultūriniams renginiams ir kultūros namų išlaikymui lėšos biudžeto sąmatoje nėra išskirstytos at­skirai, o Vievio ir Elektrėnų kultūros cen­trų renginius finansuoja ne tik savivaldybė. Savivaldybei tik dažnai tenka prisidėti prie projektinių renginių, kuriuos finansuoja Kul­tūros taryba. Bet valstybinėms ir tradicinėms savivaldybės šventėms lėšas skiria savivaldybė.

Dar R. Baravykas domėjosi, ar planuojamo „Rally Elektrėnai“ me­tu sugadinti keliai ir ženklinimai bus atstatomi už savivaldybės lė­­šas? ­Kokios sumos tam numatytos?

Klausimas, pasak tarybos nario, rimtas dviem aspektais – pirmas, ralio organizatoriai labai džiaugiasi, kai jiems leidžia gadinti kelius ir dar už tai nemokėti. Antras aspektas – po praėjusio ralio kai kurie keliai iš viso nebuvo tvarkyti arba tvarkyti pavėluotai. „Rally Elektrėnai“ – geras renginys ir pritraukiantis dėmesį, bet gyventojai lieka kaip toje pasakoje, kur ponai užlipo ant scenos ir pasirodė, kokie gražūs, pabaliavojo ir išvažiavo. O kam reikia, tas tegul ir susitvarko savo teritoriją.

Į klausimą atsakiusi administracijos direktorė informavo, kad keliai atstatomi pritraukiant rėmėjų ir ralio organizatorių lėšas. Kelių atstatymui lėšų kiekvienais metais reikia skirtingai.

Į R. Baravyko klausimus, kodėl Beižionių paminklo šauliams ap­klausa vykdoma tik tiesiogiai gyventojams atvykus į seniūniją, tik darbo valandomis ir neužtikrinant nešališkumo, kokie apklausos rezultatai, ­kokia „juoda katė“ perbėgo per vidurį Beižionių, kodėl balsuodamas turi „prisiduoti“ seniūnui, ar tu „baltasis ar raudonasis“, ir dar darbo metu, atsakė visi prieš tarybos mažumą sėdėję savivaldybės vadovai.

I. Kartenienė informavo, kad apklausoje dalyvavo 58 Beižionių gyventojai, iš kurių paminklo statybai pritarė tik 6. Administracijos direktorė pažadėjo tą „nesantaikos­ kirvį“ bandyti užkasti ne tik juridiškai, bet ir žmoniškai. Meras sakė suprantantis bendruomenės su­si­skal­dymo problemą, todėl savo nuomonės nereiškia sąmoningai.­ Vadovai tikisi paminklui surasti vietą ir formą, priimtiną ne tik Beižionių gyventojams, bet ir kitoms savivaldy­bės visuomeninėms organizacijoms.

R. Baravykas kėlė klausimą, kodėl UAB Elektrėnų komunalinis ūkis neviešina daugiabučių renovacijos projektų? Taip, pasak tarybos nario, paliekama galimybė slėpti darbų kiekius, medžiagas. Dėl kokių priežasčių statinio statybos techninės priežiūros darbuotojai neteikia ataskaitų su fotofiksacijomis?

M. Urvakis informavo, kad į iškeltus klausimus EKŪ atsiliepė ir pradėjo viešinti renovacijos projektus.

Lina Ališauskienė klausė, kokie­ sa­vivaldybės planai dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, ar sudary­ta darbo grupė, ar įtraukti tarybos nariai?

I. Kartenienė informavo, kad savivaldybė dabar dirba pagal 2021–2025 patvirtintą programą, o 2025 metais sudarys naują programą ir naują darbo grupę, į kurią, kaip įprasta, bus įtraukti ir tarybos nariai.

Viktorija Juknevičienė klausė, kokie planai yra dėl medicinos dar­buotojų pritraukimo/skatinimo gali­mybių į Elektrėnų ligoninę? Medikų vis dar trūksta, o įstaigos vadovas sako, kad sukurti patrauklias sąlygas jų pritraukimui trūksta resursų.

I. Kartenienė atsakė, kad šis klausimas atsispindi Elektrėnų ligoninės veiklos ir finansinių rodiklių veiklos gerinimo planuose, o ligoninės vadovui pateikta užduotis pasiūlyti, kokiomis priemonėmis tai bus atlikta. Pavaduotoja taip pat informavo, kad medicinos specialistų rengimui ir pritraukimui Europos Sąjunga yra pateikusi priemonę, kurioje dalyvauja ir Elektrėnų savivaldybė. Projekto finansavimo lėšų savivaldybė pla­nuoja gauti per 380 tūkst. eurų.

V. Juknevičienė klausė, kaip/ar planuojama užtikrinti mokinių užimtumą ar pakeisti tomis dienomis veiklų formatą, kai nevyksta pamokos (ugdymo procesas oficialiai ­vyksta, tačiau dėl mokytojų dalyvavimo egzaminuose ar jų vertinime susidaro „langai“ ir jų metu vaikams nėra organizuojamas užimtumas arba juo nesinaudojama)? Klausimas diskusijai dėl ateinančių mokslo metų, kadangi šie jau baigėsi.

Edvardas Baleišis klausė, dėl kokių priežasčių Elektrėnų savi­valdybė iki šiol nėra paskelbusi „Rail Baltica“ ruožo Kaunas–Vilnius specialiojo plano pakartotinai viešinamų sprendinių, nors kitos savivaldybės tai jau yra seniai padariusios. Ar savivaldybė dalyvauja šiame viešinimo procese, ar teikia pastabas? ­Jeigu dalyvauja, būtų naudinga žinoti, kokios konkrečios pastabos yra pateiktos ir kokio rezultato tikimasi.

M. Urvakis sakė, kad viešinimas vyksta savivaldybės el. puslapyje, kiekvienos seniūnijos „Facebook“ paskyrose, buvo paskelbtas viename iš savivaldybės laikraščių.

Į E. Baleišio klausimą, kaip bus užtikrintas Baltamiškio kaimo gyventojų patekimas į Baltamiškio geležinkelio stotelę ir galimybė dabar esančiu pravažiavimu išvažiuoti į A1 magistralinį kelią, M. Urvakis informavo, kad savivaldybė peržiūri koreguotus sprendinius ir pastabas teikia Susisiekimo ministerijai.

E. Baleišiui į klausimą, kaip ­pasikeitusi situacija dėl kelio Ab­ro­miš­kės–Lapiakalnis Nr. 4730 re­kon­strukcijos nuo to laiko, kai Elektrėnų savivaldybės taryba 2024-02-21 sprendimu šį kelią įrašė pirmuoju numeriu asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelių prioritetinėje eilėje, buvo atsakyta, kad savivaldybė tam keliui pridėjo papildomų balų ir perdavė „VIA Lietuva“, kuri tą kelią įrašė į pirmą vietą savivaldybės eilėje, bet šiais metais, ko gero, išasfaltuo­tas nebus.

Į E. Baleišio informaciją, kad savivaldybės administracija yra įtraukta trečiuoju asmeniu viešojo intereso gynimo byloje dėl žemės sklypo Geibonių g. 3D aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais, ir klausimą, „ar galite apibūdinti savivaldybės poziciją šioje byloje, o taip pat paaiškinti, kodėl savivaldybės deleguoti atstovai negina viešojo intereso kartu su prokuroru, o pataikauja „investuotojams“, atsakė meras. Jis teisinosi, kad savivaldybė byloje dalyvauja tik trečiuoju asmeniu ir besąlygiškai palaiko Prokuroro ieškinį.

Mažumos valandoje dar buvo klausta, dėl kokių priežasčių se­niūnijose organizuojamuose susitikimuose su gyventojais dėl geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros yra reikalaujama, kad preliminarias sutartis pasirašytų ne mažiau kaip 90 proc. gyventojų, nors akivaizdu, kad pasirinkta per aukšta kartelė, stabdanti tinklų plėtrą. Kokių veiksmų planuojama imtis sprendžiant už­tvindytų rūsių renovuojamuose Drau­gystės g. namuose problemą? Kokių veiksmų administracija ėmėsi ar planuoja imtis dėl kvapų sklidimo iš Kazokiškių sąvartyno? Ar svarstoma įsigyti ir sumontuoti stacionarius metano ir sieros vandenilio (vandenilio sulfido) analizatorius ir vykdyti nuolatinį oro taršos monitoringą greta sąvartyno esančiose teritorijose? Elektrėnų savivaldybėje aktuali gimstamumo mažėjimo tendencija, 2023 metais savivaldybėje gimė rekordiškai mažai vaikų. Kokių reikėtų sprendimų, veiksmų, kurie galėtų pakeisti šią tendenciją teigiama kryptimi? Į visus klausimus valdantieji atsakė trumpai ir lakoniškai. Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros vadovai aiškino, kad rodiklius nustato ne savivaldybė, o Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūra, suderinusi su Europos Komisija. Į V. Juknevičienės klausimus, ką daryti tiems, kas tinklus įsirengė savo lėšomis, atsakymas­ buvo, kad tie namai turėtų būti iš­braukti iš sąrašų. Dėl Draugystės g. užtvindomų rūsių savivaldybė esanti paruošusi lietaus vandens surinkimo techninį projektą. Dėl kvapų nuo Kazokiškių sąvartyno vicemeras M. Urvakis, nepraleidęs progos pasigirti apie lyderystę maisto produktų ­surinkime, informavo, kad VATC dar šiais metais žada įdiegti dvi – sąvartyno viduje ir prie Kazokiškių – oro taršos monitoringo sistemas, matuojančias oro užterštumo lygį. Apie gimstamumo didinimo tendencijas savivaldybėje mažumai valdantieji nieko nepažadėjo.

Tokie svarbūs gyventojų klausimai mažumos valandoje buvo svarstomi savivaldybėje.

Klausimus, kuriuos mažuma­ pateikė savivaldybės vadovams, pa­teikė ir redakcijai. Vadovų atsakymus šifravau iš tiesioginės posėdžio transliacijos. Įrašas yra paskelbtas svetainėje www.elektrenai.lt/ tie­sioginė posėdžio transliacija/ archyvas.­ Kita mažumos valanda turėtų vykti gruodžio mėnesį, todėl skaitytojai, matydami problemas, jas galite parodyti ne tik valdantiesiems, bet ir mažumoje dirbantiems tarybos nariams. O išsamius atsakymus galite gauti ne tik asmeniškai, bet ir posėdžių metu. Svarbu juos sekti.