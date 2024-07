Elektrėnuose sportinis gyvenimas nenurimsta net vasarą

Liepos pradžioje mero apdovanoti talentingiausi jaunieji sportininkai ir jų treneriai. Elektrėnų sav. nuotr.

Deimantė Jančiūnaitė

Manau drąsiai galime teigti – Elektrėnai yra sporto miestas. Mokslo metais daugelis jaunų žmonių pasibaigus pamokoms ­sku­ba į įvairias treniruotes. Jų išlietas prakaitas atsiperka gautais medaliais įvairiose varžybose. Miesto savivaldybė taip pat skatina aktyvų gyvenimo būdą tarp jaunuolių. Šiais metais talentingiausi sportininkai mero apdovanoti buvo jau ne kartą. Pasidomėjau: kokiomis nuotaikomis vasarą gyvena jaunieji sportininkai ir jų treneriai. Žinoma, vasara yra atostogų metas, todėl su visais nepavyko susisiekti, bet buvo ir tokių, kurie mielai su­tiko atsakyti į mano klausimus.

Apie ledo ritulį pasakoja VšĮ „Sportuok kartu“ ugdytinė Viktorija Aleinikovaitė

Iš tikrųjų mūsų sporto gyvenimas vasarą sulėtėja. Daugelis­ jaunų žmonių atsisako sportuoti pa­pildomai­ šiuo metų laiku, nes nori pailsėti po sunkaus sezono, kuris tęsiasi apie 9 mėnesius. Visgi tie, kurie kandidatuoja į rinktines, vasarą vyksta į įvairias stovyklas užsienio šalyse ir savo įgūdžius tobulina kartu su ki­tų šalių atstovais. Ir Elektrėnuose galima eiti į salės ir lauko treniruotes, kuriose yra suteikiama galimybė palaikyti savo formą, dirbti su driblingo įgūdžiais. Žinoma, sunku rasti motyvacijos, nepasiduoti šiltiems orams ir vasariškoms pagundoms. Tačiau noras tobulėti, įrodyti, kad tu gali būti geresnis, stipresnis, nugali viską. Žvelgiant iš moterų ledo ritulio pusės, besitreniruodama vasarą tu gali įrodyti, jog tai yra ne vien tik vyrų sportas – ir moterys gali šioje sferoje pasiekti puikių rezultatų. Visos šios mintys motyvuoja mane toliau stengtis dėl savo numatytų tikslų. Tad vasarą mes ne tik ilsimės, bet ir dirbame, ruošiamės ateinančiam sezonui.

Apie dailiojo čiuožimo va­sarą mintimis sutiko pasidalin­ti ir šios šakos trenerės

Gintarė Ašmenienė

Šią vasarą mano auklėtiniai dalyvauja net keturiose stovyklose. Birželio 17–22 dienomis 8 auklėtinės dalyvavo dailiojo čiuožimo stovykloje Kaune, kurią organizavo šių metų Europos čempionato dalyvė Aleksandra Golovkina ir treneris iš Didžiosios Britanijos David Richardson. Liepos 1–5 dienomis 9 klubo sportininkės dalyvavo dailiojo čiuo­žimo stovykloje „Master class“ Vilniuje, kurią organizavo dailiojo čiuo­žimo klubas „Amber skate“ ir kviestiniai treneriai iš Latvijos Andrej Brovenko ir Roman Pantelejeev. Liepos 21–28 dienomis keturios sportininkės išvyks į dailiojo čiuožimo stovyklą Belgijoje, kurią organizuoja Europos dailiojo čiuožimo čempionės treneris Jorik Hendrickx. Tai puiki stažuotė tiek sportininkėms, tiek trenerei. Rugpjūčio mėnesį planuojama kasmetinė fizinio parengimo stovykla Elektrėnuose, kur dalyvauja jau visi tiek maži, tiek vyresni sportininkai. Vaikus ir paauglius neprarasti motyvacijos skatina stovyklos, kuriose ne tik gerinama fizinė forma, bet ir smagiai leidžiamas laikas. Didžiausias iššūkis – suteikti galimybę vaikams užsiimti šia sporto šaka, nes, deja, čiuožykla vasaros metu nedirba.

Ramunė Satkauskaitė

Kadangi dailusis čiuožimas yra žiemos sporto šaka, todėl mes baigiame sezoną ir pradedame atostogauti birželio 1 dieną. Mes ir taip turime ilgą sezoną, todėl aš manau, kad dalį vasaros vaikai turi pailsėti nuo mokslų, trenerės, sporto ir pajusti vaikystę ir paauglystę. Tačiau mano auklėtiniai išlieka aktyvūs ir šiltuoju sezonu. Aš matau, kad jie eina į visokias dienos stovyklas, maudosi. Jei būna kokios nors bėgimo varžybos, tai aš visą laiką juos pakviečiu dalyvauti. Turbūt dėl to, kad aš leidžiu auklėtiniams ilgesnį laiką ilsėtis, tai tada jie į treniruotes grįžta su malonumu. Man kaip tik kai kurie vaikai atostogų metu rašo: „Trenere, mes jau neturime ką veikti, pasiilgome treniruočių. Kada susitinkame?“. Ruoštis kitam sezonui pradėsime nuo liepos 15 dienos. Tai bus labai lengvos treniruotės: apšilimas, krosas, tempimo pratimai. O jau nuo rugpjūčio pirmos pradėsime važinėti čiuožti į Vilnių, Kauną, kur yra ledas. Vienas iš iššūkių yra karštis. Be to, vaikai vis tiek labiau nori būti lauke, su draugais. Be to, paskutinį vasaros mėnesį važiuojame į stovyklą. Tad problemų su motyvacija nėra.

Pakalbinau ir dziudo trenerius, kurie maloniai papasakojo apie vasaros veiklas

Milda Bočkovė

Ši vasara, kaip ir kitos, atrodo labai panašiai: mes sportuojame iki liepos pabaigos, o vaikai atostogauja tik rugpjūčio mėnesį. Kiekvieną birželį patys organizuojame stovyklą. Dalyvauja visi mūsų sportininkai, taip pat atvyksta svečių iš Kaišiadorių ir Vilniaus. Šiemet turėjome stovyklos metu puikų „Komandos formavimo“ žygį, kurį vedė „Etmono“ mokyklos vadovas Eividas Žemaitaitis. Liepos mėnesį vieni auklėtiniai vyksta į stovyklą Šventojoje, o kiti 8 vaikai skrenda į Gruziją. Tai ir skatina jų motyvaciją ruoštis artėjančiam sezonui bei varžyboms. Iššūkiai būna tik su mažaisiais, nes jie išvažiuoja pas senelius, iš kur nėra galimybės vežio­ti. Taip pat pasitaiko ir tokių, kurie keliauja ar tiesiog vasarą atostogauja.

Kęstas Vitkauskas

Nelabai yra mums laiko ilsėtis, nes šiame sporte praktiškai sezono nėra – galbūt tik gruodžio mėnesis būna laisvesnis. Varžybų ir stovyklų begalės. Neseniai baigėsi jaunių iki 18 metų Europos čempionatas. Lietuvos kadetų U-18 komanda iškovojo aukštą 7 vietą. Džiugu, kad elektrėnietis Raidas Gvazdauskas atstovavo rinktinei komandinėse varžybose ir tapo 7 vietos laimėtoju. Birželio mėnesį jau turėjome stovyklą. Liepos viduryje išvykstame į paskatinimo – bendro fizinio parengimo stovyklą Palangoje (apie 30 žmonių). Po jos kelios savaitės poilsiui, o po to vėl į darbus. Rugpjūčio mėnesį patys geriausi sportininkai ruošiasi rugsėjo mėnesį vykstan­čioms varžyboms. Vyksim į Kroatiją, į tarptautinę stovyklą. Liepos pabaigoje du žmonės iš mūsų komandos vyks į Berlyną, dalyvaus Europos taurėje. Vasarą stebėsime Olimpines žaidynes per televizorių. Nuo rugsėjo mėnesio laukia varžybų maratonas. Sportininkams, kurie siekia aukštų rezultatų, tenka paaukoti ir atostogas kartu su tėvais, mokyklos išleistuves. O šiaip jaunuoliai nori sportuoti, treniruotės vasaros metu vyksta du kartus per dieną. Didelių iššūkių nėra, kurie nori, tie ir sportuoja. Sportininkams geriausia motyvacija yra stovyklos. Jie ten pabendrauja, susiranda draugų. Jeigu į vieną iš jų nuvažiuoja – nori ir daugiau. Šiais laikais su vaikais, jaunimu reikia daug kalbėtis, bendrauti ir jiems aiškinti, kad sportas yra svarbu. Galbūt, kai kurie ir nepasieks aukštų rezultatų, tačiau gyvenime sportas visada padeda. Ir moksluose, ir darbe, ir pačiame gyvenime.

Anastasija Burinskienė, spor­tinės gimnastikos trenerė, taip pat pasidalino apie tai, kaip ­atrodo jos ir auklėtinių vasara

Šią vasarą ruošiamės varžyboms – šiuo metų laiku dažniausiai mokomės naujus elementus. Kol kas varžybų neturime, nes pagal amžių dar negalime dalyvauti sudėtingesnėse varžybose kaip pasaulio, Europos ar olimpiadose dėl to, kad vaikai dar yra maži. Rugpjūčio mėnesį turėsime dienos stovyklą. Šiais metais nedariau stovyklos su nakvyne, nes labai daug per visus metus buvo varžybų, tai ir nespėjau suorganizuoti, daug darbo. Per visas likusias vasaros dienas, po dviejų savaičių atostogų, vaikai sportuos iki pat gruodžio mėnesio. Norėdama motyvuoti savo auklėtinius vasaros atostogų metu, visada sakau, kad be darbo nebus rezultato. Jeigu kas siekia aukštų tikslų, nori būti čempionais arba tiesiog gerai atrodyti, būti stipresni, visada sakau – reikia daug dirbti ir vasaros metas yra puiki galimybė tam, kada tu gali ilgiau pamiegoti, nereikia daryti namų darbų, būni šiek tiek stipresnis, tau būna šiek tiek lengviau. Gal tingisi, nes karšta, norisi prie vandens, bet juk sportuojame valandėlę dvi ir po to galima eiti prie vandens su tėveliais, draugais. Tai motyvuoja. Taip pat bus labai svarbios varžybos rudenį, kurioms mes dabar ruošiamės. Tokie ir yra tikslai, kad dėl savęs reikia sportuoti, o ne dėl kažkieno kito.

Apie plaukikų vasarą papa­sa­kojo treneris Raimondas Gincas

Vasara mums yra ne sezonas. Mes daugiau plaukiame rudenį, žiemą, pavasarį. Šiais metų laikais ir būna pagrindinės varžybos. Šiltuo­ju metų laiku mes daugiau ilsimės ir bandome nepamesti sporto, kad paskui rudenį būtų lengviau. Šiemet rugpjūčio mėnesį važiuosim į stovyklą, bet ji yra labiau susijusi su bendruoju fiziniu pasirengimu. Nors viso sezono metu miesto baseinas buvo remontuojamas, bet treniruočių nesumažėjo. Žinoma, iššūkių buvo labai daug. Sezono metu 2 kartus per savaitę treniravomės „Žalgirio“ baseine Kaune, o likusius 4 kartus – Kaišiadorių baseine. Treniruotės šiame mieste buvo patogesnės, sutaupydavom laiko kelionei. Taip, iššūkių turime ir jų dar turėsime apie gerą pusmetį. Nors treniruotės sukėlė nepatogumų dėl remontuojamo baseino, tačiau varžybų rezultatai yra puikūs. Labai džiaugiuosi už savo auklėtinius. Mokinius motyvuoju, vežu, rodau. Dabar buvo Europos čempionatas, todėl važiavome specialiai žiūrėti, kaip plaukia europinio lygio jaunuoliai. Vaikai yra vaikai. Jiems reikia ne tik darbo, bet ir kitokių pramogų, poilsio. Šią vasarą, prieš baigiant sezoną, dvi savaites dirbome fizinės formos palaikymui: bėgiojome, darėme tam tikrus pratimus, plaukiojome miesto paplūdimyje. Vasarą daugiausia plaukiame atviruose vandenyse. Dalyvavome Plaukimo šimtmečio šventėje Kaune ir plaukėme Nemunu. Sudalyvaujame atvirų vandenų varžybose, bet specialiai tam nesiruošiam. Pa­grindinis pasiruošimas naujam sezonui prasideda nuo rugpjūčio pabaigos, rugsėjo pradžios.

Tikras vasaros sportas – baidarių ir kanojų irklavimas. Pasakoja treneris Ovidijus Manomaitis

Vasarą mes beveik visą laiką treniruojamės Elektrėnuose. Kartais darome stovyklas, jeigu ko­kios svarbios varžybos laukia. Išvažiuo­jame ir į Trakus. Bet šiuo metu visoms pagrindinėms varžyboms ruošiamės čia, Elektrėnų mariose. Neseniai baigėsi Lietuvos čempionatas Trakuose, kuris mano auklėtiniams pasižymėjo medalių gausa – laimėjome apie dešimt. Po savaitės vykstame į Pasaulio jaunių čempionatą, kuriame Lietuvai at­stovaus trys mūsų sportininkai. Tai mums yra svarbios varžybos. Dar va­žiuosime į vaikų čempionatą Šiauliuose. Po to vienos savaitės stovykla Palangoje. Visus norinčius kviečiu treniruotis irkluoti. Vaikai gali taip pat užsiimti šiuo sportu, pavyzdžiui, pas mus treniruotes lanko Ąžuolas, kuriam yra 8 metai. Mūsų treniruotės tarsi stovykla: rytas, vakaras, mes čia būname ant vandens. Vaikų, norinčių gerai praleisti vasarą ir pasimokyti irkluoti, tėvai gali susisiekti su manimi. Tikrai, kaip pagalvoji, šiam sportui Elektrėnuose yra idealios sąlygos: grynas oras, vanduo.

Ačiū visiems, kas sutiko pasidalinti savo mintimis.

Sportininkų ir jų trenerių ­dar­bas net ir šiltuoju metų laiku ­duoda vaisių – pergalių įvairiose varžybose. To ir palinkėsiu, kad juos naujas sezonas pasitiktų medalių ir ­taurių gausa!