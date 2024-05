Ligonių kasos akinių lęšius kompensuoja visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams

Siekiant pagerinti vaikų regėjimą ankstyvame amžiuje ir atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo fondo galimybes iki šiol ga­liojusi akinių lęšių kompensavimo tvarka keičiama. Nuo balandžio visiems vaikams iki 7 metų akinių lęšiai yra kompensuojami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, informuoja Valstybinė ligonių kasa. Tam papildomai skiriamas milijonas eurų.

Iki šiol kompensuojamieji akinių lęšiai dėl regos sutrikimo buvo skiriami vaikams, kurių geriau reginčios akies geriausiai koreguotas regos aštrumas neviršijo 0,5 regos aštrumo vienetų. Dėl šios priežasties akinių lęšių kompensavimu galėdavo pasinaudoti tik maža dalis Lietuvos vaikų. „Siekiant pagerinti vaikų regėjimą ankstyvame amžiuje ir atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo fondo galimybes iki šiol galiojusi akinių lęšių kompensavimo tvarka keičiama. Nuo šiol didžioji dalis akinių lęšių bazinės kainos, t. y. net 70 proc., bus kompensuojama visiems vaikams iki 7 metų, neatsižvelgiant į regėjimo aštrumą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje akinių lęšių gali prireikti maždaug 15 tūkst. vaikų, todėl jau šiais metais lęšiams kompen­suoti skirta beveik milijonas eurų fondo lėšų“, – sako Giedrius Baranauskas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas. Kaip ir anks­čiau, taip ir įsi­galiojus nau­jajai tvarkai vaikams su gydytojo oftalmologo siuntimu akinių lęšių pora bus kompensuojama ne dažniau nei kartą per metus. Norint gauti iš PSDF kompensuojamus akinių lęšius, pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris išrašys siuntimą akių gydytojo konsultacijai gauti. Nustatęs paciento regos sutrikimą, šis gydytojas gali skirti kompensuojamuosius akinių lęšius ir išduoti siuntimą. Tuomet su šiuo siuntimu reikia kreiptis į vieną iš optikų, kuri yra sudariusi sutartį su VLK. Kompensuojamieji akinių lęšiai (be rėmelių) pacientams gali būti skiriami dėl įvairiausių ligų, kurios pažeidžia regėjimą. Pavyzdžiui, lęšiuko, gyslainės ir tinklainės ligų, glaukomos, stiklakūnio ir akies obuolio ligų, regėjimo nervo ir regėjimo takų ligų, akies raumenų, akomodacijos ir refrakcijos sutrikimų, ragenos transplantato. G. Baranauskas atkreipia dėmesį, kad kaip ir anksčiau visa akinių lęšių bazinė kaina PSDF lėšomis kompensuo­jama tais atvejais, kai gydytojas oftalmologas nustato, kad geriau reginčiosios paciento akies aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,5 regos aštrumo vienetų. Tokiu atveju visiems vaikams, nepaisant jų amžiaus, ir suaugusiesiems, akinių lęšiai kompensuojami 100 procentų. Visiems pacientams paprastųjų akinių lęšių, kurių laužiamoji galia yra mažesnė arba lygi 6.0 sferinėms dioptrijoms ir (arba) mažesnė ar­ba lygi 2.0 cilindrinėms dioptrijoms, kompensuojamoji bazinė kaina siekia 95 eurus. Sudėtingųjų akinių lęšių, kurių laužiamoji galia yra didesnė kaip 6.0 sferinės dioptrijos ir (arba) didesnė kaip 2.0 cilindrinės dioptrijos, kompensuojamoji bazinė kaina yra 148 eurai. Suaugusiems pacientams, turintiems gydytojo siuntimą, akinių lęšių pora kompensuojama ne dažniau kaip kartą per dvejus metus.

Kaip ir anksčiau, vaikams su gydytojo oftalmologo siuntimu akinių lęšiai bus kompensuojami ne dažniau nei kartą per metus. Norint gauti kompensuojamus akinių lęšius, kreipkitės į savo šeimos gydytoją, kuris išrašys siuntimą pas akių gydytoją-oftalmologą. Vizito metu, nustačius regos sutrikimą, gydytojas paskirs kompensuojamus akinių lęšius. Paprašykite atspausdintos formos kodu E027, kurioje nurodyta akinių lęšių skyrimo diagnozė – Z46.0 ir išrašytas receptas akiniams. Turint anksčiau paminėtus dokumentus, galite atvykti į bet kurį Ortoptikos centro optikos saloną, kur jums parinksime tinkamus akinių lęšius!

Elektrėnų Ortoptikos centrą rasite adresu Taikos g. 6B (šalia Elektrėnų poliklinikos ir Gintarinės vaistinės)