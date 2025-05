„Keli žvilgsniai į Čiurlionį“: koncertas „Čiurlioniukai – Čiurlioniui“

Orkestras po koncerto

Šiemet Lietuva mini mūsų tautos genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – dailininko, kompozitoriaus, literato, kultūros šviesulio – 150-ąsias gimimo metines. Seimas 2025-uosius paskelbė M.K. Čiurlionio metais. „1875 m. rugsėjo 22 d. gimė lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorų dirigentas, literatas ir kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis, kurio kūrybos novatoriškumas ir aprėptis gali būti prilyginami Renesanso menininkų universalumui. Per dešimt metų trukusį kūrybos kelią jis sukūrė apie keturis šimtus muzikos kūrinių, tuo pat metu, vos per šešerius metus, nutapė daugiau negu tris šimtus paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, be to, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje“, − pabrėžiama Seimo nutarime.

Mūsų tautos genijaus kūrybos novatoriškumas ir kūrybos žanrų įvairovė žavi ir stebina ne tik Lietuvą. UNESCO, prisidėdama prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių sukakčių populiarinimo, 2023 m. Generalinės konferencijos 42-osios sesijos metu Paryžiuje įvardino M.K.Čiurlionio gimimo jubiliejų greta kitų pasaulinės ar regioninės reikšmės įvykių sukakčių (https://www.unesco.lt/archives/7013).

Vievio kultūros centras kviečia vieviečius ir miesto svečius kartu minėti M. K. Čiurlionio metus. Projektas „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, finansuojamas Lietu­vos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės, pristato koncertų cik­lą, leidžiantį pa­žvelgti į Čiurlio­nio muzikinę kūrybą kiek kitaip – per žanrų gretinimą ir sintezę, kūrinių aranžuotes bei improvizacijas, originalią Čiurlionio darbais besiremiančią šiuolaikinių autorių kūrybą. Jau kvietėme į tris šio ciklo koncertus. Pirmasis jų – „Čiurlio­niukai – Čiurlioniui“.

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla šiemet mini ne tik šio garsaus kompozitoriaus ir dailininko gimimo jubiliejinę sukaktį. Kartu švenčiamas mokyklos 80-metis ir 60 metų, kai mokyklai suteiktas Čiurlionio vardas.

Vievio kultūros centre vykusiame koncerte „Čiurlioniukai – Čiurlioniui“ garsiąją Menų mokyklą reprezentavo simfoninis orkestras, vadovaujamas žymaus dirigento maestro Martyno Staškaus, solistai ir dailės skyriaus moksleiviai, kurių darbai buvo eksponuojami ekrane viso koncerto metu. Jaunatviškumu alsuojantis koncertas, kurį, išsamiai pristatydama kiekvieną kūrinį, vedė koncertinės praktikos specialistė Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, talen­tingų jaunųjų muzikų atliekami M.K.Čiurlionio, jo amžininkų kūriniai leido pajusti šiuolaikišką jauną požiūrį į Genijaus kūrybą. Skambėjo simfoninė poema „Miške“, tris M.K.Čiurlionio veikalus – modernias variacijas „Sefaa Esec“ tema, lyrinę miniatiūrą „Tėve mūsų“ ir įžymiąją Fugą b-moll – sujungianti Vytauto Landsbergio ir Viktoro Barsovo aranžuotė „Triptikas fortepijonui ir orkestrui“ (solistės Vasarė Vaičiulytė ir Brigita Zavarskytė, mokytoja Gabrielė Kondrotaitė), savitu Čiurlionio kūrybos permąstymu vadinama kompozitoriaus Arvydo Malcio „Pasaulio sutvėrimo“ versija, kurią „A. Malcys sukūrė iš Čiurlio­nio rankraščio užuominų, citatų ir tuščių taktų, paverstų klavyru“ (iš muzikologės Daivos Tamošaitytės pokalbio su kompozitoriumi A. Malciu: https://malcys.com/lt/straipsniai/pasaulio-sutverimas-m-k-ciurlionio-140-meciui/ ).

Koncerto metu taip pat skambėjo Čiurlionio amžininkų – Carl Reinecke, Ralph Vaughan Williams, kitų kompozitorių kū­riniai, leidę palyginti autorių kūrybos stilius. Jaunieji solistai – Giedra Julija Tutkutė, arfa (moky­toja Vilija Grencevičiūtė), Jonas Mikeliūnas, marimba (mokytojas Zenonas Bagavičius), Jovita Kasperavičiūtė, tūba (mokytojas Danielius Patrikas Kišūnas), Rokas Diržys, smuikas (mokytoja Rūta Lipinaitytė-Savickienė).

Koncerto finale suskambęs Jievaro Jasinskio orkestruotas M.K. Čiurlionio „Noktiurnas“ – čiur­lio­niukų simfoninio orkestro padėka aktyviai ir nuoširdžiai publikai.

Vievio kultūros centre visą balandį buvo eksponuojama M.K.­Čiurlionio menų mokyklos dai­lės skyriaus moksleivių darbų paroda „Čiurlionio takais“, o gegužę kviečiame į kitą šios mokyklos auklėtinių parodą „Čiurlionio šalyje“.

Projektas „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ tęsiasi. Laukiame visų kituose M.K. Čiurlionio kūrybą pristatančiuose koncertuose. Artimiausias jų – gegužės 20-ąją: džiazo muzikas Dainius Pulauskas ir liaudies dainų atlikėja Loreta Sungailienė kviečia į džiazo improvizacijas ir Čiurlionio gimtosios Dzūkijos dainas in­tegruojantį koncertą „Sieloje gimusi liaudies daina“.

Audronė Stepankevičiūtė,

Projekto „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ vadovė

Edmundo Šimaičio nuotraukos