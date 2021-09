Kaip išsirinkti dezinfekuojantį skystį rankoms?

Dezinfekuojantis skystis rankoms yra labai svarbi kasdienybės dalis. Juk mūsų pasaulyje nuolat siaučia įvairūs virusai, pažeidžiantys kvėpavimo takus, žarnyną bei kitus organus, tad apsisaugoti nuo to labai svarbu. Kadangi daugelis iš jų į mūsų organizmą patenka būtent per užterštas rankas, dezinfekuojantis skystis yra itin svarbi prevencinė priemonė, norint to išvengti. Visgi, tinkamą produktą reikėtų rinktis išties atsakingai, tad į ką svarbu atkreipti dėmesį, perkant dezinfekuojantį skystį rankoms?

Papildomos sudėties medžiagos

Nors dezinfekcinis skystis yra išties svarbus bei reikalingas dalykas, neretai jis išsausina bei sudirgina rankų odą. Dėl šios priežasties, atkreipkite dėmesį, jog pasirinkta prekė savo sudėtyje turėtų papildomų priemonių, pavyzdžiui, pantenolio. Šis apsaugos rankas nuo pažeidimų, jas sudrėkins bei suminkštins. Tad, būsite ne tik apsisaugoję nuo įvairių virusų, tačiau ir papildomai pamaitinę savo rankų odą.

PSO rekomendacijos

Greičiausiai jau žinote, kas yra PSO arba kitaip – pasaulinė sveikatos organizacija. Rinkdamiesi tinkamą dezinfekcinį skystį, turėtumėte atkreipti dėmesį į jų rekomendacijas. Iš esmės, visi kokybiški skysčiai turėtų būti sukurti pagal šios organizacijos formulę, o tai turėtų būti įvardinta ir ant pakuotės. Tai reikštų, jog dezinfekuojančio skysčio sudėtyje turėtų būti bent 62 procentai etilo, kitu atveju, priemonė gali būti nepakankamai veiksminga.

Dezinfekuojančio skysčio svarba

Nors daugelis asmenų yra įpratę rankas plauti muilu, nepamirškite, jog dezinfekuojantis skystis gali būti geresnė bei patogesnė priemonė, virusus nuo rankų sunaikinanti gerokai greičiau, nei muilas. Jeigu pastarąjį naudojate pagal visas rekomendacijas, šis taipogi pagelbės Jums apsisaugoti, tačiau nemaža dalis žmonių rankas plauna skubiai ir nepakankamai atsakingai, todėl dezinfekuojantis skystis gali būti geresne išeitimi. Visgi, naudodami šią priemonę būkite atsargus – neragaukite skysčio, nes jis gali sukelti pykinimą, vėmimą ar sudirginti gerklę. Be to, jeigu šia priemone dezinfekuojate ne tik rankas, bet ir patalpas – nuolat šias vėdinkite, jog dezinfekuojančio skysčio sudėtyje esantis alkoholis išsivėdintų ir nesikoncentruotų Jūsų namuose ar kitose vietose. Bet kokiu atveju, norėdami geriausio rezultato, naudokite šį skystį pagal visas rekomendacijas.