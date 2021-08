Darbas užsienyje: šalys, kurias verta rinktis

Ar galvojate apie darbą užsienyje? Apie tai galvoja, o vėliau šį norą įgyvendina įspūdingas skaičius žmonių visame pasaulyje. Jungtinių Tautų duomenimis, darbas užsienyje ir jo sąlygos aktualios daugiau nei 3,5 proc. viso pasaulio gyventojų.

Į kokias šalis dažniausiai žmonės išvažiuoja dirbti ir kodėl?

Nors Artimieji Rytai specialistams iš užsienio siūlo puikias darbo sąlygas, atrodo, kad Vakarų Europa vis tiek laikoma geriausia vieta, kurioje galima dirbti. Asmenys, pasirinkę šalis, kurios siūlo geriausias darbo vietas, nurodė, jog tai yra Šveicarija ir Švedija. Ir nėra dėl ko stebėtis. Šveicarija – šalis su nuostabia gamta ir įspūdingu kalnų grožiu, daugiakultūre aplinka ir viliojančiu vidutiniu metiniu atlyginimu, siekiančiu daugiau nei 160 000 eurų. Be to, vidutiniškai Šveicarijoje darbuotojai turi daugiau nei penkias savaites atostogų. Tuo tarpu Švedija vilioja darbuotojus lanksčia darbo laiko politika, vidutiniškai trumpesniu darbo laiku (per mėnesį) nei, pavyzdžiui, amerikiečiai ir aukštu BVP rodikliu. Taip pat ir patraukliu atlyginimu.

Yra daug priežasčių, kodėl žmonės išvažiuoja dirbti į užsienį, tačiau dažniausiai tai yra karjera, patirtis ir finansinė nauda. Maždaug 50 proc. visų Europos migrantų išvyko į kitas šalis dėl karjeros ir tarptautinės patirties. Taip pat dažnos išvykimo priežastys yra nauji iššūkiai, geresnės darbo sąlygos ir perspektyvos, didelis atlyginimas.

Ar įdomu, kaip išsidėsčiusios populiariausios Šengeno erdvės šalys, kuriose geriausios sąlygos dirbti ir užsidirbti, kurias geriausiai vertina išvykę svetur? Atskleidžiame:

vieta – Šveicarija vieta – Liuksemburgas vieta – Švedija vieta – Vokietija vieta – Norvegija vieta – Nyderlandai vieta – Danija vieta – Belgija vieta – Suomija vieta – Prancūzija

Kurią šalį pasirinkti? Tai labai priklauso nuo to, ką norite dirbti ar veikti kitoje šalyje. Pavyzdžiui, darbą Nyderlanduose geriausia rinktis tiems, kurie turi puikių verslo idėjų. Kodėl? Nes tai šalis, siūlanti patraukliausias sąlygas verslui. Nyderlandai siūlo vienerių metų paramą užsieniečiams, pradedantiems verslą. Jeigu norite itin kokybiškai gyventi ir gauti gerą darbo užmokestį dirbdami samdomą darbą, galite rinktis Šveicariją, Švediją, Vokietiją ar bet kurią kitą šalį, kuri siūlo darbą pagal turimą jūsų specialybę.

Kodėl verta apsvarstyti galimybę dirbti užsienyje?

Gyvenimas užsienyje nėra labai lengvas psichologiniu aspektu, nes būsite toli nuo savo draugų ir šeimos bei visko, ką gerai pažįstate ir žinote. Vis dėlto užsienyje įgyta darbo patirtis atveria daugiau perspektyvų.

Darbas užsienyje lavina profesinius įgūdžius, užsienio kalbą, socialinius ir bendravimo įgūdžius, savarankiškumą ir drausmę, suteikia sąlygas užsidirbti daugiau ir tapti finansiškai stabilesniems. Be to, galima susirasti naujų partnerių, bendraminčių ar draugų iš viso pasaulio ir užmegzti vertingus kontaktus. Tad darbas užsienyje neabejotinai gali atnešti naudos.

Kaip susirasti darbą užsienyje?

Darbo rinka, ypač tokiose stipriose ir gerai išsivysčiusiose šalyse kaip Šveicarija, Švedija, Vokietija ir kt., yra itin didelė ir turi ką pasiūlyti beveik visiems, ieškantiems pelningo darbo. Jei norite būti vienas iš tų, kuris gaus pasiūlymą dirbti šiose šalyse, apsilankykite darbo paieškos agentūros svetainėje SIULAUDARBA.LT – tai efektyvus įrankis susirasti darbą užsienyje. Čia matysite patikimus ir patrauklius darbo pasiūlymai užsienyje, rinktis galėsite ne tik pagal savo specialybę (pageidaujamą darbo pobūdį), bet ir pagal norimą šalį. O jei tarp esamų darbo skelbimų nerasite to, ko norite, galėsite susisiekti su Siūlau Darba komanda, išreikšti savo pageidavimus ir galbūt netrukus ši komanda jau turės ką jums pasiūlyti. Darbas užsienyje – galimybė, kuria verta pasinaudoti!

Tiesa, apsilankyti https://www.siulaudarba.lt/ svetainėje verta ir tiems, kurie ieško darbo Lietuvoje.