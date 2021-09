Mokinių ir mokytojų vasara – groti kartu

Virginija Jacinavičiūtė

Rugpjūčio 16–19 d. kaimo turizmo sodyboje „Sabuta“, Vilniaus raj., vyko vasaros stovykla, skirta pučiamųjų instrumentų orkestrų jauniesiems muzikantams. Stovyklą jau dvejus metus organizuo­ja „Sunday Brass“ (Sekmadieninis vario dūdų orkestras), kuriam vadovauja Tadas Šileika.

Mokinių iš Elektrėnų dalyvavimą stovykloje finansavo Elektrėnų savivaldybė. Projekto, skirto vaikų vasaros užimtumui ar vaikų socializacijai, vadovas – Elektrėnų meno mokyklos mokytojas metodininkas bei kompozitorius Valdas Stanaitis. Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiaujant su projekto partneriais iš kelių Lietuvos savivaldybių, surengti stovyklą jauniesiems muzikantams, grojantiems pučiamaisiais instrumentais. Organizuojant stovyklą siekta skatinti turiningą vaikų vasaros užimtumą, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, prasmingam laiko praleidimui, įvairiapusiam meniniam ugdymui.

Aštuoni Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, grojantys pučiamaisiais instrumentais, susitiko su vaikais iš kitų miestų: Tauragės, Panevėžio raj. Pabradės, Vilniaus raj. Kartu keturias dienas jie uoliai repetavo, o laisvu laiku smagiai pramogavo: žaidė, sportavo, maudėsi ežere, o stovyklos pabaigoje koncertavo. Vos per keturias dienas vaikai išmoko groti šešis specialiai stovyklai sukurtus kūrinius. Išskirtinis stovyklos akcentas, kad čia grojama išskirtinai lietuviška, dar niekur negirdėta, Sekmadieninio vario dūdų orkestro kompozitorių sukurta muzika.

Kartu su mokiniais stovyklavo ir meistriškumo pamokas vedė Elektrėnų meno mokyklos mokytojas Andrius Stankevičius.

Stovyklą vainikavo koncertas, į kurį gausiai susirinko didžiausi orkestro gerbėjai – vaikų tėveliai bei Diržioniškių (Širvintų raj.) bendruomenės nariai.

Koncerto pradžioje sveikinimo žodį tarė orkestro vadovas T. Šileika. „Jaučiame, kad amžius eina, todėl ir ruošiame sau pamainą, kad jei kažkas mums atsitiktų, kad staigiai į mūsų vietą stotų koks nors jaunas žmogus. Su tokia idėja per kiekvienas atostogas – rudens, vasaros, pavasario, žiemos – darome štai šį šaunų orkestrą, kuris susirinkęs čia iš visos Lietuvos“, – kalbėjo vadovas ir perdavė žodį dirigentui Mikui Karosui, kuris papasakojo, kodėl jaunimo vario dūdų orkestras yra vienintelis toks visame pasaulyje. „Kiekvieną koncertą šis orkestras groja vien tik premjeras, nes yra kompozitoriai, kurie šiai stovyklai kaskart parašo po naują kūrinį“, – susirinkusius nustebino M. Karosas. Vieną premjerinį kūrinį, pavadinimu „Ne bėda“, sukūrė ir Elektrėnų meno mokyklos mokytojas A. Stankevičius.

Po stovyklos Elektrėnų meno mokyklos mokiniai pasidalino mintimis, kas jiems labiausiai patiko stovykloje: Davidas Ponomarenko: nauji kūriniai, maudynės ežere, kad naktį pokštavome; Dovydas Januškevičius: viskas labai patiko, visi labai draugiški, linksmai dūkom, grojom ir maistas buvo labai skanus; Dovydas Bingelis: patiko kad galėjau miegoti su draugais, buvo skanus maistas, gražūs kūriniai. Linas Jasnauskas: viskas labai patiko; Vytis Lapinskas: groti patiko; Dovydas Oras: patiko 3 kūriniai: „Opener“, „Ne bėda“, „Parke“, patiko visiems kartu žiūrėti filmą, susitikti su naujais draugais; Benas Kirkilas: patiko žaidimai ir groti kartu.

Davido mama Alla pasakojo, kad jos sūnus stovykloje dalyvavo jau antrus metus. Ją nustebino, kad stovyklą organizuoja tokie entuziastingi žmonės, kurių veikla orientuota ne į pelną, o į siekį ugdyti jaunąją kartą, sudaryti sąlygas turiningai ir prasmingai veiklai mokyklos atostogų metu. Alla džiaugiasi ir dėl to, kad stovykloje vaikai sveikai ir labai skaniai maitinami.