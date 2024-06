Įspūdžiai iš Seimo

Vasaros pradžia – birželio 4-oji diena. Gražus saulėtas rytas. Iš visų pusių rinkosi Elektrėnų TAU (Trečiojo amžiaus universiteto) studentai prieš išvyką į Vilnių, į Lietuvos Respublikos Seimą.

Pradžioje buvo šiokių tokių pasimetimų, nes kai kas nepasiėmė asmens dokumentų, tad teko grįžti į namus ir pasiimti. Kodėl tai buvo būtina? Ogi todėl, kad Seime vyk­doma patikra kaip į lėktuvus.

Viskas baigėsi gerai ir nurimę išvykome į Seimo rūmus. Čia mus pasitiko Seimo narės Silvos Lengvinienės patarėjas Edvardas Baleišis. Pirmiausia apžiūrėjome vestibiulyje parodą apie Ukrainoje naudojamus dronus ir antidronus.

Praėję patikrą užėjome į vieną frakcijos susitikimams skirtą kabinetą, kur Seimo narys Linas Kukuraitis papasakojo apie pensijas, kad jų dydis priklauso nuo mūsų perkamosios galios, kad dar A.Butkevičiaus vadovaujama vyriausybė įgyvendino pensijų indeksavimą ir dabar kiekvienais metais taip daroma. Pasakė, kad jau 2030 metais pensijų dydis turėtų sudaryti 70 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio. Trumpam iš Seimo posėdžių salės buvo užsukusi ir Silva Lengvinienė, dėka kurios­ mes buvome pakviesti apsilankyti Seime. Ji papasakojo, kad nėra lengva susitarti visiems, nagrinėjant įvairius klausimus, kad dažnai skiriasi nuomonės, kad Seime būna daug neįgyvendinamų pasiūlymų, nes kiekvienas Sei­mo narys turi teisę teikti savo pasiūlymą.

Turėjome galimybę pamatyti, kaip vyko pasisakymai už, prieš, o po to vyko ir pats balsavimas. Buvo įdomu pamatyti, kaip laisvai elgiasi Seimo nariai posėdžio metu, kas vaikšto, kas kalbasi telefonu.

Išėjus iš salės, stebėjome, kiek žurnalistų laukia konferencijos apie ką tik įvykusį balsavimą. Mūsų gidas Edvardas Baleišis toliau vedžiojo mus po Seimo rūmus ir pasakojo, kad be 141 Seimo nario dar yra daugiau kaip tūkstantis dirbančiųjų, kurie yra patarėjai ir pagalbininkai, kad galėtų vykti sklandus Seimo darbas.

Vėliau perėjome į brolių Nasvyčių suprojektuotus pirmuosius Seimo rūmus, kurie buvo pastatyti 1976 metais. Juose tuo­met ir posėdžiavo Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Į akis krito visai kitokia pastato apdaila, labai daug veidrodžių, medžio apdailos, kilimų. Užėjome į salę, kurioje buvo priimtas Nepriklausomybės aktas. Joje yra viskas išlikę autentiška, net kėdėse pažymėta, kas prie jų sėdėjo, ir t.t. Dabar šioje salėje vyksta tik šventiniai minėjimai, nes ji neatitinka reikalavimų, per mažas apšvietimas, nėra ventiliacijos. Čia padarėme keletą nuotraukų, kai kas pasinaudojo galimybe pastovėti tribūnoje, imitavo sakantys svarbų pranešimą.

Pabuvojome ir buvusio pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidento A. M. Brazausko kabinetuose, nes tuo metu dar nebuvo prezidentūros Daukanto aikštėje. Čia vykdavo jo susitikimai su užsienio delegacijomis. Įdomi detalė – mums pasakojo, kad svečių delegacijos nariai buvo sodinami veidu į duris, kad matytų, kas įeina, tai da­ryta saugumo sumetimais.

Apsilankėme ir konferencijų salėje, joje pamatėme po stiklu padėtą labai įspūdingo storio knygą, joje surašyti visi Europos Sąjungos reikalavimai. Praėjome pro Seimo pirmininkės kabinetą, prie kurio ant sienos kabo visų dešimties buvusių Seimo pirmininkų portretai, tarp jų dviejų moterų –I.Degutie­nės ir L.Graužinienės.

Edvardas sakė, kad Seimą reikia gerbti, nes tai labai svarbi ir reikalinga institucija, o Seimo nariai tokie patys žmonės kaip ir mes ir jie gali klysti bei turėti kitokią nuomonę, bet juos galima kritikuoti. Jis pacitavo V. Čerčilio žodžius: „Demokratija yra blogai, tačiau geresnio niekas nesugalvojo“.

Atėjus pietų metui ir pasibaigus ekskursijai, užėjome į Seimo valgyklą, kur pavalgėme skaniai ir už gerą kainą.

Atsisveikinę su Silva ir Edvardu nuvykome į Katedros aikštę, kur turėjome laisvo laiko ir galėjome savarankiškai pasigrožėti Vilniumi. Dėkojame visiems už puikią ­ekskursiją.

Grupės vardu Elektrėnų TAU studentė E.Purienė