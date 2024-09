Julija Kirkilienė

Sveikatos draugijos „Mes esame“ nariai dalyvavo Biržuose Lietuvos invalidų draugijos Biržų skyriaus sergančiųjų onkologinėmis ligomis klubo „Stenkimės nugalėti ligas“ vykdomame sveikatingumo programos projekte „Ir gyvenimas tęsiasi“.

Renginys vyko rugpjūčio 23 d., todėl elektrėniškiai, važiuodami į Biržus, nepamiršo sustoti prie Bagaslaviškio kryžkelės, kur Baltijos keliui paminėti pastatytas kryžius. Trumpai apie 1989 metų rugpjūtį pasidalinę prisiminimais, prisiminę tuos, kurie Baltijos kelio 35 metų jubiliejaus nesulaukė, ir nusifotografavę, skubėjo į prasmingą renginį, pavadintą „Ir gyvenimas tęsiasi“.

Biržuose, kur tą dieną suvažiavo Kauno ir Vilniaus apskrities onkologinėmis ligomis sergančiųjų bendruomenės, svečių laukė draugijos „Stenkimės nugalėti ligą“ pirmininkė Renė Žvirgždienė. Projekto dalyviai iš savo automobilių persėdo į užsakytą autobusą ir iš­vyko susipažinti su Biržų krašto įžymiomis vietomis. Ekskursiją po Biržus vedusi gidė Ingrida priminė Biržų istoriją, nepamiršo perspėti dėl prakeikimo „Kad tu prasmegtum“, nes Biržuose tikrai tai gali atsitikti, paaiškino biržiečių nusistatymą saugoti savo krašto poeto Juliaus Janonio atminimą, nedraskyti mirusiųjų kapų, nors jie būtų ir dabartiniai mūsų priešai, papasakojo apie ilgiausią –525 m – Lietuvoje pėsčiųjų tiltą per Širvėnos ežerą, jungiantį miestą su Astravo dvaru, ir bene vienintelį vingiuotą tiltą, pastatytą Apaš­čios upės žiotyse, ir jungiantį miesto dalį prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios su kitoje upės pusėje esančia Latvygalos gatve.

Iš Biržų autobusas pasuko Drąseikių kaimo link, kur du vietiniai iniciatyvūs gyventojai Sigitas Aukštikalnis ir Vaidremas Tuinas prieš 10 metų įkūrė eko basų kojų parką. Pusantro kilometro take gyvenimą smagiai tęsė basakojai projekto dalyviai, nepamiršdami dainų ir juoko, perėjo akmenis, smėlį, pjuvenas, nendres, perbridę take sutiktas vandens kliūtis ir kitus pėdas masažuojančius paviršius. Pamasažavus kojas, projekto dalyviai nuvežti prie Kučgalio šaltinio, kur pagal padavimus, jei jo vandens pagėrę ir nepasveiko, bet apsiprausę tikrai atjaunėjo. Pavakarėje ekskursijos dalyvių laukė Šiekštininkų kaimo bendruomenės aktyvieji nariai su muzika.

Prie svetingųjų bendruomenės narių paruoštų stalų buvo uždegtos žvakutės, tylos minute pagerbti išėjusieji, vyko kalbos apie ligas, sveikatą ir Baltijos kelią bei gyvenimo prasmę. Pasistiprinus biržietiškais cepelinais, svečiams buvo parodyta bendruomenės pastatyta komedija „Pažinčių klubas“ ir pramoginė muzikinė programa.

Pasisveikatinusios Biržuose na­mo draugijos narės grįžo dainuodamos. Už ekskursiją ir dalyvavimą sveikatinimo programoje ekskursijos dalyviai dėkoja draugijos „Mes esame“ pirmininkei Onai Kulbokienei ir svetingiesiems biržiečiams.