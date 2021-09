Elektrėnų policijos komisariato pareigūnas surado miške pasiklydusią senolę

Rugsėjo 21 d. 21 val. 31 min. Vilniaus apskr. VPK gavo moters pranešimą, kad iš namų Vilniuje, A. P. Kovaliuko g., uogauti Pilaitės link išėjo jos močiutė ­(gimusi 1938 m.) ir pasiklydo ­miške, negali išeiti.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjas (kinologas) Sauliaus Varankevičius tuo metu dirbo Rūdninkų poligone. Per radijo ryšio stotį išgirdęs, kad dingo senolė, nusprendė, jog gali būti naudingas – paskambino sostinės policijos budėtojams ir pasisiūlė pagelbė­ti. Šio policijos pareigūno dėka senolė, nuklydusi net į Vilniaus r., Zujūnų sen., Karveliškių k., miškus, rasta gyva ir sveika.

Senolės anūkė, dėkodama policijos pareigūnams, džiaugėsi, kad po šio įvykio močiutė jaučiasi gerai, šiuo metu yra namuose. Moteris teigė, kad jos močiutė, nuklydusi gilyn į mišką, sutemoje nesiorientavo, į kurią pusę eiti. Nors aštuoniasdešimt trejų metų amžiaus senolė gyvena viena, ji yra savarankiška, pati ne kartą lankėsi tame miške, kur ir pasiklydo, be to, ją 4-5 kartus per savaitę lanko artimieji.

Senolės anūkė dėkoja už pagalbą visiems policijos ekipažams, kurie prisidėjo prie močiutės paieškos.

Vilniaus apskr. VPK inf.