Elektrėniškiai gyvens šilčiau

Virginija Jacinavičiūtė

Pastarosiomis savaitėmis elek­­trė­niškiai pastebi darbininkus, kurie, kaip kokie alpinistai, prisirišę virvėmis, atlieka darbus daugiabučių sienose. Pasidomėjome, kokie tai darbai ir kokią naudą jie atneš elektrėniškiams.

Daugiabučių namų adminis­tra­vimo tarnybos vadovė Vilija Leleivienė informavo, kad vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų apžiūras įvertinta, kad tinkamam pastatų eksploatavimui reikalinga atlikti apie 11000 bėginių metrų tarpblokinių sandūrų remonto. Į šiuos metrus patenka ir bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dispečerinėje tarnyboje registruoti gyventojų pranešimai dėl siūlių remonto.

Rangovas, prieš atlikdamas darbus daugiabutyje, kartu su Administratoriaus atstovu atlieka tarpblokinių sandūrų defektavimą, t. y. esamų tarpblokinių sandūrų būklės įvertinimą, sudaromas defektinis aktas su fotofiksacijomis ir išdėstymo schema fasade.

Kokia yra darbų technologija? Per visą tarpblokinės sandūros ilgį gręžiamos 12 mm skersmens skylės, atstumu tarp išgręžtų skylių 30 cm (nuokrypis ± 10 cm). Tada nuo tarpblokinės sandūros apsauginio tinko metaliniais šepečiais nuvalomos samanos, dulkės ir senas hermetikas. Tarpblokinė sandūra užpildoma montažinėmis putomis, skirtomis montažui, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Jas galima naudoti nuo –30° C iki +30° C temperatūroje. Statybiniu skiediniu atstatomas apsauginis tarpblokinės sandūros tinkas, sandūra padengiama giluminiu gruntu. Darbai užbaigiami tarpblokinę sandūrą padengiant išorine hermetizavimo medžiaga, t. y. silikonizuotu polimeriniu sandarikliu, kuris itin elastingas bei atsparus atmosferos poveikiams.

Atliktiems darbams suteikiama garantija.