Dviejų nebenaudojamų Elektrėnų komplekso kaminų demontavimo darbai eina į pabaigą

2020 metų vasarą pradėtas Baltijos šalyse analogo neturintis, bene didžiausią taršą po Elektrėnų apylinkes skleidusių 250 ir 150 metrų aukštaūgių kaminų demontavimo projektas pasiekė finišo tiesiąją. Per porą mėnesių planuojama baigti ardyti likusius 70 metrų aukštesniojo ir 30 metrų žemesnio­jo kamino.

Priimti sprendimą išardyti kaminus nulėmė tai, kad 2014 m. užkonservavus ir nuosekliai demontavus pirmuosius šešis elektrinės blokus, statytus 1962–1968 metais, nebeliko poreikio naudoti ir šių blokų kaminų. Be to, prieš keletą metų at­likti tyrimai parodė, kad šie du kaminai yra pernelyg smarkiai paveikti ardančio aplinkos poveikio ir nebegali būti laikomi saugiais. Investuo­ti į nenaudojamų kaminų remontą ir būtiną priežiūrą nebuvo racionalu ir tai buvo dar viena svarbi priežastis priimti sprendimą juos demontuoti.

Baigus dviejų nenaudojamų ka­minų demontavimo darbus, Elektrėnų komplekse liks stovėti vienas 250 m aukščio kaminas, per kurį šalinami 7-ojo ir 8-ojo elektrinės blokų dujų degimo produktai. Šio kamino rekonstrukcija atlikta 2014 metais. Rezervinės elektrinės 7-asis ir 8-asis blokai yra svarbūs visai šalies energetikos sistemai, šiemet 482 MW apimtimi užtikrinantys Lietuvos tretinio aktyviosios galios rezervo poreikį.

Kaip organizuojami kaminų ardymo darbai

Kaminų demontavimo darbus atlieka viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė „Vilniaus BDT“. Siekdami, kad viskas vyktų sklandžiai, rangovai darbus vykdo kartu su partneriais iš Čekijos, kurie padeda užtikrinti aukščiausią darbų kokybę ir saugumą. Partneriai turi sukaupę nemažą patirtį atliekant panašaus pobūdžio darbus. Jiems yra tekę atlikti kelių gelžbetoninių kaminų demontavimo darbus Lenkijoje, kurių aukščiausias siekė 225 metrus.

Pagal parengtą demontavimo darbų planą, pirmiausia demontuojamas vidinis plytų sluoksnis, tuomet – išorinis gelžbetoninis sluoksnis. Visos demontuotos medžiagos surenkamos į kamino vidų, iš kurio vėliau išgabenamos. Demontavimo darbus atlieka specialus įrenginys, kuris trupina kamino konstrukcijas. Įrenginį valdo vietoje esantis operatorius.

Anot „Ignitis gamyba“ projektų skyriaus vadovo Tomo Kučiausko, rangovas turi teisę darbus atlikti keliomis pamainomis, todėl kartais darbai vykdomi ir tamsiuoju paros metu. Visus vykdomus darbus rangovas sutartimi įpareigotas vykdyti nepažei­džiant triukšmo sklaidos dydžius reglamentuojančių higienos normų.

„Gyventojams kilus abejonių, ar nuo statybvietės sklindantis triukšmas nėra per didelis, Bendrovė turi galimybę prašyti Rangovo atlikti faktinius triukšmo sklaidos matavimus nakties laikotarpiu konkrečioje vietoje, kas leistų įvertinti, ar tikrai rangovas laikosi higienos normos reikalavimų. Jei paaiškėtų, jog triukš­mo sklaidos dydžiai viršija leistinas normas, reikalautume rangovo imtis priemonių triukšmui sumažinti bei užtikrinti normų laikymąsi“, – sakė T. Kučiauskas.

Susitvarkymo darbai

Per pastaruosius keletą metų Elektrėnų komplekse pradėjome daug reikšmingų susitvarkymo pro­jektų – atsisakėme mazuto naudojimo, dėl ko pranyko aukštų kaminų poreikis, šeši nebenaudojami elek­trinės blokai jau baigti ardyti, intensyviai tvarkomi ir kiti nebenaudojami taršos šaltiniai mazuto, chemijos ūkiuose, optimizuojamas elektros ūkis. Sutvarkyta Obenių teritorija, kurioje įrengėme ir perdavėme nau­doti nutolusiems gamintojams 4 MW saulės elektrinių parką, o netolimoje ateityje planuojame jį dar labiau išplėsti. Bendrovės atliekami susitvarkymo darbai prisideda prie to, kad Elektrėnai taptų vis švaresniu ir darnesniu miestu.

Domas Jurevičius