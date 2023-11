Daugiau galimybių jaunimui per Erasmus+ su EJC

Elektrėnų jaunimo centro komandai paskutiniai vasaros mėnesiai ir ruduo prasidėjo darbingai, jaunimo centro komanda kartu su jaunuoliais per ne pilnus du mėnesius dalyvavo net 3 tarptautiniuose projektuose: Italijoje, Latvijoje ir Ispanijoje. Atviras jaunimo centras Elektrėnuose džiaugiasi, kad turi galimybę įtraukti Elektrėnų savivaldybės jaunuolius į tarptautinių mokymų programas ir gali gilinti savo kompetencijas semiantis iš kitų šalių organizacijų gerosios praktikos ir pavyzdžių. O dabar plačiau apie tai, ko išmokome.

Erasmus+ jaunimo projektas „T.R.E.E.S.“ Italijoje

2023 m. rugsėjo 7–16 d. Elekt­rėnų jaunimo centro jaunuoliai kartu su jaunimo darbuotoja Neringa Marcinauskiene pirmą kartą dalyvavo Erasmus+ jaunimo mainų projekte „T.R.E.E.S.“ Italijoje, Marsico Nuovo mieste. Tai pirmasis projektas Lucano teritorijoje pietų Italijoje, Basilicata regione, kurio tikslas buvo įjautrinti jaunąsias kartas aplinkosaugos švietimo tema. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Italijos. Susivieniję bendram tikslui jaunuoliai kasdien mokėsi žemdirbystės, aplinkosaugos, architektūros, skulptorystės amatų bei gilino savo anglų kalbos žinias ir kompetencijas, lankėsi Apeninų nacionaliniame parke, kur grožėjosi nuostabia gamta, laukiniais gyvūnais, ežeru ir kalnais. Kultūrinio vakaro metu visi dalyviai pristatė savo šalį ir vaišino nacionaliniais patiekalais. Pristatydami savo šalį parodėme, kokia yra nuostabi Lietuva ir vieninga mūsų tauta bei kokią naudą teikia jaunimui Elektrėnų jaunimo centras. Dėkojame lietuvių komandai, kurią sudarė Jonas Sendzikas, Nojus Basevičius, Narimantas Pavlauskas ir Arijus Petrulis, tai buvo jų pirma patirtis Erasmus+ jaunimo mainuose.

Tarptautiniai mokymai, konferencija Latvijoje „Trends and transformation at youth work“

Elektrėnų jaunimo centro darb­uotojų komanda rugsėjo 10–17 dienomis Latvijoje dalyvavo tarptautiniuose mokymų kursuose „Trends and transformation at youth work“. Mokymų dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Sakartvelo ir Lenkijos turėjo pažintinį vizitą, kurio metu lankėsi Latvijos jaunimo centruose, savo akimis pamatė, kaip vyksta darbas su jaunimu Latvijoje, sužinojo apie vykdomus projektus, jaunimo užimtumą, dalinosi patirtimi ir diskutavo apie galimybes, kurias galima suteikti jaunuoliams.

Elektrėnų jaunimo centro darbuotojai dalyvavo tarptautinėje kon­ferencijoje „Trends and transformation at youth work“, kurią organizavo Latvijos jaunimo organizacija „YOUPluss“. Joje susitiko ir diskutavo su kitomis jaunimo politikos organizacijomis (Politikos tyrimų ir analizės institutu, Latvijos jaunimo centru, įvairiomis jaunimo organizacijomis) bei Parlamento ir savivaldybių nariais. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie kitą žingsnį jaunimo politikoje, tai – „Vieno langelio principą /Youth one stop shop“. Konferencijos pašnekovai pristatė Suomijos pavyzdį. Suo­mija jau 10 metų vykdo jaunimui koordinuotų socialinių paslaugų paketą „Ohjaamo“ centruose. Elektrėnų jaunimo centras lapkričio 16 d. teikė paraišką į Jaunimo reikalų agentūros organizuojamą konkursą, skirtą plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu formas ateityje ir gauti finansavimą papildomiems specialistams – psichologui, karjeros konsultantui, sveikatos koordinatoriui, mažiau galimybių turinčių jaunuolių koordinavimui ir konsultavimui Elektrėnų savivaldybėje. Ši pažangos priemonė skirta mažinti neaktyvių jaunų žmo­nių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuo­liais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones, siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir švietimo sistemą bei užtikrinti prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą. Didžiuojamės galė­dami tobulėti šiuose mokymuose ir konferencijoje, pasisemti patirties bei įkvėpimo.

Ispanija – „If I know Me, I know You(th)“

2023 m. spalio 2–9 d. dalyvavome jaunimo mainuose „If I know Me, I know You(th)“, kurie vyko Alikantės mieste, Ispanijoje. Šiame projekte dalyvavome jau ne pirmus metus bendradarbiaudami su Asociacija „Cultura Creativa“. Projekto tikslas buvo skatinti jaunuolių judumą, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinti toleranciją, skatinti savęs pažinimą, gerinti jaunuolių komunikacijos įgūdžius, dalintis patirtimi. Mainuose dalyvavo jaunuoliai iš 4 šalių: Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos ir Italijos. Taikydami įvairius neformalaus ugdymo metodus, dirbdami grupėse, poromis, kūrybinėse dirbtuvėse projekto dalyviai turėjo galimybę ugdyti refleksijos ir savirefleksijos įgūdžius, išmokti komandos formavimo metodų ir mokytis juos taikyti, mokėsi atpažinti savo stipriąsias savybes bei tobulinti silpnąsias. Mainų metu jauni žmonės ne tik mokėsi, tačiau turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių kultūra, papročiais kultūrinių vakarų metu, taip pat džiaugėsi galėdami papasakoti kitiems ir apie mūsų šalį, paruošė šešėlių teatrą, kurio metu papasakojo Vilniaus įkūrimo legendą. Laisvu laiku projekto dalyviai spėjo apžiūrėti Alikantę, aplankyti Šv. Barboros pilį bei pasimaudyti jūroje. Po šių mainų 5 aktyvūs jaunuoliai iš Semeliškių, Beižionių ir Elektrėnų (Vakarė Antanavičiūtė, Tomas Barišauskas, Augustinas Belych, Kornelija Gackaitė ir Eidvinas Vasiliauskas) grįžo kupini įspūdžių, susiradę naujų draugų, įgavę daugiau drąsos ir pasitikėjimo savo jėgomis bei gausiai pasipildę vitamino D atsargų.

Elektrėnų jaunimo centras ir toliau skatina jaunuolių įsitraukimą į organizuojamas veiklas visose Elektrėnų savivaldybės seniūnijose, todėl jei dar nežinote apie mūsų veiklą, kviečiame apsilankyti Elektrėnų jaunimo centre, Mobilaus darbo su jaunimu susitikimuo­se ar Pakalniškių/ Vievio atvirose jaunimo erdvėse. Nebijokite kreiptis į jaunimo darbuotojus, kurie visada išklausys Jus ir atsakys į visus rūpimus klausimus, taip pat suteiks informacijos apie būsimas veiklas. Naudodamiesi proga dėkojame Elektrėnų savivaldybės jaunimui už galimybę būti drauge.