Beižionys džiaugiasi Semeliškėmis, o Semeliškės –Beižionių bendruomene

Ant naujojo tilto, iš kairės: R. Ašmena, L. Karalevičienė ir V. Palčiauskas

 

Semeliškių seniūnijos paribyje, Noškūnų kaime, Vaisiečio g. 19, prie Vaisiečio ežero, netoli Beižionių seniūnijos teritorijos, 2024 metais įkurta maudymosi vieta vietiniams Semeliškių, Beižionių seniūnijos gyventojams bei svečiams. Tais metais įvyko iškilmingos įkurtuvės su koncertine programa, sporto varžybomis, vaišėmis. Buvo įrengtos pagrindinės priemonės poilsiui: suoliukai, šiukšliadėžės, persirengimo kabina, biotualetas. Nuo to laiko prasidėjo  Semeliškių seniūnijos ir aktyvių Beižionių bendruomenės gyventojų bendradarbiavimas prižiūrint poilsio vietos aplinką, t.y. vieną kartą žolę paežerėje šienauja Semeliškių seniūnija, kitus kartus geri aktyvūs žmonės (Romualdas Ašmena, Rolandas Zagorskis, Vilmandas Palčiauskas, manau, ir dar daugiau kas nušienaudavo). Sako, mes gi susitarėme, kad bendradarbiausime ir Jums padėsime, žodžio ir laikysimės.
 Birželio mėnesį Semeliškių se­niūnija susitiko su minėtais bei­žioniečiais prie Vaisiečio ežero ir kartu nutarė, kad iki komfortiško poilsio reikėtų čia įrengti pontoninį lieptą. Seniūnija kreipėsi į įmonę UAB AV Projects, kad parengtų liepto projekto dokumentaciją (su specifikacija, vizualizacija, sąmata). Tada kreiptasi į Elektrėnų savivaldybės Merą dėl papildomų lėšų skyrimo, nes lėšos Semeliškių seniūnijos metiniame veiklos plane nebuvo numatytos. Savivaldybės taryba pritarė skirti lėšas pagal pateiktą projekto sąmatą iki 7900 Eur. Vėliau geodezininkas operaty­viai turėjo pažymėti plane­ vietą, kur bus įrengtas lieptas, savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyrius turėjo gauti leidimą liepto įrengimui iš Nacionalinės žemės tarnybos. Kad greičiau leidimas būtų gautas, pastangas dėjo buvusi Semeliškių krašto gyventoja, Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Violeta Nenartavičienė. Kai tik visi privalomi formalumai buvo išspręsti, nieko nelaukę lieptą ir įrengėme.
Pavasarį bendruomenė žada surengti šioje atokioje vietoje šventę Semeliškių ir Beižionių gyventojams bei svečiams.

Loreta Karalevičienė,
Semeliškių seniūnė

