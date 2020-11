Papiktino medžioklė regioniniame parke

Virginija Jacinavičiūtė

Prieš kurį laiką žmonių aistras įžiebė Neries regioninio parko direkcijos skelbimas, pranešantis apie Vievio medžiotojų būrelio medžioklę turizmo trasos aplinkoje. Žmonės pasipiktino, kad medžioklė vyksta žmonių gausiai lankomoje teritorijoje.

Kai žmonės, žiūrėdami į tą patį objektą, mato skirtingus dalykus, konfliktas lyg savaime užprogramuotas. Dėl požiūrių nesutapimo­ įtampa dažnai kyla tarp žmonių ir medžiotojų. Žmonės aktyviai­ kri­tikuo­ja medžiotojų veiklą, o me­džioklėje pasitaikančios klaidos nuvilnija tikra pasipiktinimų banga. Nors medžiotojai sako, kad jų veikla padeda reguliuoti gyvūnų popu­liaciją ir saugo žmonių turtą nuo žvėrių, nemaža dalis žmonių me­džioklę ­linkę laikyti tik žiauria pramoga.

Neries regioniniame parke besilankiusiems žmonėms pro akis nepraslydo skelbimas, informuo­jantis apie spalio–sausio mėnesį vyksiančią medžioklę su varovais. Neries regioninio parko direkcijos rašytame skelbime žmonės įspėjami būti atidiems ir nuo pavadėlio nepaleisti savo gyvūnų. Dalis skelbimą perskaičiusių žmonių pasijuto nesaugūs. Esą grėsmę kelia požiūris į medžioklę gamtą saugančiose te­ritorijose. Turi būti nubrėžta griež­ta riba tarp to, kas galima ir kas negalima. Medžioti gausiai žmonių, vaikų, augintinių lankomose teritorijose esą labai neatsakinga, ypač karantino metu, kai šeimos traukia į gamtą sveikatintis ir ilsėtis nuo įtampos. O grėsmingai skambantys skelbimai įtampos pašalinti esą nepadeda. Pasak Neries regioninio parko lankytojų, turizmo trasos turi būti skirtos poilsiautojams, o ne medžioklei.

Kaip tokius poilsiautojų nuo­gąstavimus vertina medžiotojai, paklausėme Vievio medžiotojų būrelio, vienijančio 60 narių, pirmininko Stepo Čižiaus.

Pirmininkas paaiškino, kad Neries regioniniame parke Vievio medžiotojų būrelis medžioja apie 20 metų. Medžioklė organizuojama pagal sutartį, sudarytą su Neries regioninio parko direkcija. Paprastai teritorijoje per sezoną vyksta 6 medžioklės – po vieną Grabijolų, Diržonių ir keturios Panerių miškuose. Parke medžiojama tam, kad būtų sumažinta gyvūnų populiacija. Pasak S. Čižiaus, Žalgirio kaimo gyventojai kenčia nuo šernų, kurie išknisa privačias žemes. Gyvūnai miškuose nuskabo jaunų medžių viršūnes, apgraužia kamienus, o patirtus nuostolius atlyginti tenka ne kam kitam, tik patiems medžiotojams. Pirmininkas pasakojo, kad medžioklė varant karantino metu negalima, todėl greičiausiai šį sezoną Neries regioniniame parke varymo būdu medžiojama nebus. Kad bent iš dalies įgyvendin­tų įsipareigojimus Direkcijai, medžiotojai medžios iš stebėjimo bokštelių.

S. Čižius sako, kad žmonės nemėgsta medžiotojų, nors tam nėra objektyvaus pagrindo. Prie neigiamų nuomonių prisideda įvairios medžiotojų klaidos. Atsakingi medžiotojai patys kritiškai vertina kolegas, kurie sumaišo gyvūnus ar, kaip buvo praeityje, nušauna stumbrę ir palieka jauniklį be motinos. S. Čižius sutinka, kad tokie nutikimai medžiotojams garbės nedaro, bet negalima pagal pavienius įvykius spręsti apie visą medžioto­jų bendruomenę.

Vievio medžiotojų būrelio pirmininkas S. Čižius sako, kad poilsiautojai miške gali jaustis saugiai, jiems nėra jokio pavojaus. „Miške žmonės gali vaikščioti ramiai. Medžioklėje laikomės vidinių tvarkos taisyklių, medžioklės įstatų. Būname ryškiai apsirengę. Šauname 45 metrų atstumu, todėl tiksliai matome ir į ką šauname“,- tikino pirmininkas. S. Čižius sako, kad šiuo metu medžioklė Neries regioniniame parke yra neuždrausta. Kairiajame krante medžioja Vievio medžiotojų būrelis, dešiniajame – kitas būrelis. Jei medžioklė bus uždrausta įstatymiškai, medžiotojai į Neries regioninį parką eis tik tyru oru pakvėpuoti.