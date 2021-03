Oi keliai, tie keleliai snieguoti

Julija Kirkilienė

Nors kelių priežiūrai lėšų skiria ir savivaldybės, ir Vyriausybė, ir Europos Sąjunga, bet žmonės skundžiasi, kad atėjus nelauktai žiemai kai kurie keliai visai neprižiūrimi, todėl ne tik žmonės į darbą negali išvažiuoti, bet ir specialiosios tarnybos kaimuose gyvenantiems žmonėms padėti dažnai negali. Tokia bėda šią žiemą ištiko žmones, gyvenančius prie kelio Vievininkai–Rusakalnis–II Daugirdiškės.

Vievyje gyvenantis ir Daugir­diškėse dirbantis Kęstutis visais žinomais telefono numeriais ieškojo atsakymo, kodėl išasfaltuotas kelias Nr. 4736 šią sunkią žiemą užpustytas taip, kad nebegalima suprasti, nei kur kelias, nei kur grioviai kelio pakraščiuose, todėl šalia kelio gyvenantys žmonės nei pagalbos gali prisišaukti, nei patys išvažiuoti. Niekur nesulaukęs pagalbos, žmogus skambino į redakciją ir pagrįstai piktinosi, kad kelio asfaltavimui valdžia iš­leido daugybę lėšų, o sniegą nuo jo nustumti lėšų neberanda.

Savivaldybė nekalta

Kadangi kelias eina per Elek­trėnų savivaldybę, todėl padėtį pakomentuoti pirmiausia paprašėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus. Direktorius ap­sidžiaugė sulaukęs klausimo apie kelių priežiūrą, nes ši tema jam ilgai kirbėjusi mintyse, todėl nekantra­vęs išsisakyti:

„Dvi sniegingos savaitės suteikė ne tik džiaugsmo vaikams, bet ir rūpesčio jų tėveliams. Sniego užvertė tiek, kad galėtų įvairių nelaimių atsitikti. Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių valymo nuo sniego paslaugas savivaldybė pirko iš trijų įmonių: Elektrėnų komunalinio ūkio, Žiežmarių hidrotechnikos ir „Danga plius“. Praūžus gausiam snygiui šių pajėgumų nepakako, todėl teko papildomai samdyti įmones ir ūkininkus, kurie geranoriškai sutiko padėti. Žmonės dirbo dieną ir naktį. Ačiū jiems. Per dvi savaites pavyko daugmaž apsi­kuopti. Tam išleista daug savivaldybės biudžeto lėšų.

Per tą snygio laikotarpį buvo išsakyta daug pelnytos ir nepelnytos kritikos dėl kelių valymo. Man gaila tų žmonių, kurie negailėdami savęs dienomis, naktimis ir savaitgaliais rūpinosi jiems priskirtų kelių valymu ir nuolat buvo pliekiami už jiems nepriskirtų kelių neišvalymą. Elektrėnų savivaldybė yra atsakinga už vietinės reikšmės kelių priežiūrą. Kelias Vievis–Daugirdiškės nėra vietinės reikšmės. Jį prižiūri Kelių direkcija, priežiūros paslaugas pirkdama iš AB „Kelių priežiūra“. Elektrėnų savivaldybė neturi sutarties su AB „Kelių priežiūra“, nėra jai skolinga, nes neturi su ja jokių teisinių santykių.

Kad labiau įsivaizduotumėte situaciją, pateikiu šią informaciją:

Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančius krašto ir rajoninius kelius prižiūri ir tvarko AB „Kelių priežiūra“. Dėl krašto ir rajono kelių priežiūros (barstymas, valymas, kliūtys keliuose) gyventojai gali skambinti tel. Nr. 1871.

Krašto keliai: Trakai–Vievis, Vievis–Maišiagala–Nemenčinė, Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys, Vievis–Aukštadvaris.

Rajoniniai keliai: Kloniniai­ Mi­­jau­­gonys–Elektrėnai, Mūro Strė­­vi­­­nin­kai–Kietaviškės–Elek­trėnai, Jagėlonys–Žikaronys,­ Gi­­lučiai – Gab­­riliava, Tra­kai–Padva­rio­nys–Se­meliškės, Elek­­trėnai–Pastrė­vys –Strėvininkai, Dzen­kūniš­kės– Beižionys–Klėriškės, Vievis–Kazokiškės –Paparčiai–Žas­­liai, Semeliškės – Ja­gėlonys – Mūro Strėvininkai– Žiežmariai, Seme­liškės – Jokūbiškis, Vie­vis – Žebertonys – Elektrėnai, La­piakal­­nis–Abromiškės–Žebertonys, Rykantai–Lazdėnai, Vievininkai–Rusakalnis–II Daugirdiškės, privažiuojamasis kelias prie Vievininkų nuo kelio Trakai–Vievis.

Visi kiti keliai yra vietinės reikšmės, už jų priežiūrą atsakinga savivaldybė“.

Kelių priežiūra neprižiūri

Kadangi savivaldybei šio kelio prižiūrėti nepriklauso, rašiau laišką AB „Kelių priežiūra“ Komunikacijos skyriui. Atsakymą gavome, kad jie kelią prižiūri taip, kaip patogu jiems, o ne gyventojams.

„Mūsų įmonė prižiūri 21 000 km valstybinių kelių, tam, kad būtų užtikrinta priežiūra, jie skirstomi į skirtingus priežiūros lygius. Minimas ruožas (Vievis–Daugirdiškės) yra V priežiūros (žemiausio) lygio, kuriame užtikrinamas minimalus eismo kokybės lygis ir kelio tinkamumas naudoti. V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės. Ruožas paskutinį kartą buvo barstytas vasario 22 d. Iš viso per vasario mėnesį kelias barstytas-valytas 8 kartus. Su­prantame gyventojų lūkesčius, tačiau nepaisant to, kad kelias asfaltuotas, jo priežiūra yra V lygio“.

Kadangi gyventojų toks atsakymas netenkina, dar kartą padėti žmonėms prašiau kelių priežiūrą vyk­dančią organizaciją – Lietuvos kelių direkciją. Deja, nieko paguodžiančio ir Direkcija neatsakė. O kol redakcija susirašinėjo su įvairiomis įstaigomis, sniegas nutirpo savaime.