Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus – paveldo saugotojas ir skleidėjas

Albina Sidaravičienė

2021-ieji – neeiliniai metai. Praėjo šimtmetis nuo pirmojo vals­tybės archyvo įkūrimo Lietu­vos Respublikoje, kai 1921-ųjų spalio 19-ąją tuometis Lietuvos Respublikos švietimo ministras Kazys ­Bizauskas patvirtino Centralinio vals­tybės archyvo statutą. Siekiant paminėti Lietuvos valstybės archyvo 100 metų sukaktį, 2021 metai paskelbti Archyvų metais.

Trumpa Lietuvos archyvų istorija

Kad Jums, gerbiami skaitytojai, būtų lengviau suvokiama šio jubiliejaus prasmė, pateikiame trumpą Lietuvos archyvų istorijos apžvalgą, remdamiesi Lietuvos vyriausiojo ­archyvaro tarnybos informacija.

Lietuvoje archyvai pradėti kaupti XIII a. pirmoje pusėje. Seniausias mūsų laikus pasiekęs archyvas yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės (kanceliarijos) archyvas (XIV–XVIII a.), dar žinomas Lietuvos Metrikos vardu. Šis archyvas, kaip Lietuvos užkariavimo įrodymas, 1795 m. buvo išvežtas iš Vilniaus į Rusiją (taigi netekome valstybės archyvo) ir dabar saugomas Maskvoje. Iš išlikusių 664 knygų, 622 saugomos Maskvoje, jų mikrofilmus turi Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

Iki XIX a. vidurio Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose egzistavę archyvai (LDK vyriausiojo tribunolo, LDK Vilniaus pavieto žemės ir pilies teismų bei kiti) iš esmės buvo žinybiniai archyvai.

Kokybiškai naują etapą Lietuvos archyvų istorijoje žymi Centrinio senųjų aktų archyvo atsiradimas Vilniuje. Carinė administracija norėjo sukaupti dokumentus vienoje vietoje, apsaugoti juos nuo falsifikavimo, sunaikinimo ir šių dokumentų pagrindu tenkinti valstybinių įstai­gų ir privačių asmenų, ypač bajorų, poreikius. Po įvairių parengiamųjų darbų archyvas 1853 m. buvo įkurdintas valdžios parinktose patalpose – uždaryto Vilniaus universiteto pastate.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 1919 m. įsteigta Valstybės archeologijos komisija, kuri rūpinosi kultūros bei istorijos paminklų, archyvų, bibliotekų, muziejų išsaugojimu. 1921 m. spalio 19 d. švietimo ministras Kazys Bizauskas pa­sirašė įsakymą, kuriuo prie Švietimo ministerijos įsteigtas Centralinis valstybės archyvas. Ši data laikoma oficialia pirmojo Lietuvos Respublikos valstybės archyvo įkūrimo data.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 9 valstybės archyvai ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Valstybės archyvuose saugoma daugiau kaip 10 mln. rašytinių dokumentų bylų (tai sudarytų daugiau nei 109 km), 8 tūkst. kino dokumentų, 3 tūkst. vaizdo dokumentų, 390 tūkst. fo­to dokumentų, 21 tūkst. garso doku­men­tų.

Archyvai yra valstybiniai (centriniai, vietiniai), žinybiniai (įstaigų, priklausančių kuriai nors valstybinio valdymo šakai), bažnytiniai, partiniai, korporatyviniai, privatūs (juridinių asmenų), asmeniniai (fizinių asmenų), šeimų, giminių.

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus

Mums, Elektrėnų krašto gyventojams, minint Archyvų metus, nau­dinga būtų pasidomėti savais archyvais. Turtingas ir įdomus yra Elektrėnų savivaldybes literatūros ir meno muziejaus archyvas. Apie sukauptus turtus kalbamės su muziejaus direktore Jurgita Chmieliauskiene.

Gerb. Jurgita, ar turi muziejus savo archyvą?

Taip, mūsų muziejus, drįsčiau sakyti, turi turtingą archyvą. Mes jį vadiname muziejaus fondu. Visų pirma mes registruojame visus eksponatus, taigi saugome jų registracijos dokumentus. Ir ne tik tai. Kartais girdime abejojančius, kam muziejui archyvai. Norėčiau visiems priminti Lietuvos centrinio archyvo Dokumentų sklaidos skyriaus komandos mintis: „Nuo istoriko knygos iki asmeninės šeimos istorijos, nuo valstybinės reikšmės dokumento iki sveikinimo atviruko < …>, nuo že­mėje rastų par­ti­zanų dokumentų iki skaitmeninių vaiz­dų, nuo saugyklos iki skaityklos – viskas prasideda archyvuose“. Taip ir pas mus, viskas prasideda archyve. Iš čia saugomų dokumentų galima sužinoti, kaip kūrėsi muziejus, kada ir kaip vyko tradicinė „Poezijos pavasario“ šventė, kokie eksponatai iš kur ir kada atkeliavo į muziejų, ir visa kita. Šiuo me­tu muziejaus archyvai yra formuojami, pertvarkomi, nes mes ir plečiamės, ir keičiamės, ir moder­nėjame, o tai daro įtaką archyvui.

Ar muziejus turtingas, kiek ir kokių eksponatų turite?

Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje gausu eksponatų. Kad eksponatų nuolat gausėjo, liudija ir tas faktas, kad vos susikūręs muziejus tilpo Literatūriniame kiemelyje ir Elektrėnų 1-osios vidurinės mokyklos kabinete, tiksliau muziejaus eksponatams užteko vienos didelės kabineto spintos. Šiuo metu muziejus, tebegyvenantis toje pačioje vietoje, turi 6 skyrius. Kiekvieno skyriaus eksponatai skirtingi. Mūsų muziejui savitumo teikia garsaus Lietuvos tautodailininko, visos Lietuvos žinomo medžio drožėjo, poeto, pasakotojo, filosofo Ipolito Užkurnio skulptūrų kolekcija, kurioje yra 41 darbas. Tai lietuvių rašytojų ir jų kūrinių personažų skulptūros. Kita kolekcija – skulptorės Dalios Palukaitienės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio anūkės, ir jos mokinių Č. Pečiuko, S. Dackevičiūtės, V. Martišiaus, M. Petrausko – rašytojų bareljefai (iš viso 22). Dar muziejus turtingas­ etnografinių eksponatų, surinktų Elektrėnų savivaldybėje. Kai kurių seniau buityje naudotų daiktų šių laikų žmonės nebepažįsta – nežino, nei kaip juos vadinti, nei kam jie reikalingi. Pasižvalgę po Etnografijos skyrių, pamatysime stakles, girnas, gorčių, ližę, spragilą, rėtį (sietą), slastus sūriui spausti (presą), du palubėse kabančius krežius (medinius krepšius), kelias skirtingo dydžio geldas, koptus (senovinius laiptus), medinį lygintuvą, ketaus lygintuvus su vamzdžiu, tokius lygintuvus įkaitindavo anglys, dedamos į korpuso vidų ir uždengiamos dangčiu, o iš viršaus, kad geriau trauktų, buvo įtaisomas vamzdis. Muziejuje gausu senų ir retų leidinių: žodynų, lietuvių kalbos vadovėlių (vienas iš seniausių yra „Gimtoji kalba“,1903 m.), žurnalų. Muziejus džiaugiasi ir didžiuojasi, kad turi žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“, kuris leistas 1923–1940 m. Žurnalo leidėjas – Kretingos pranciškonų vienuolynas. Nuo pat pradžios spausdintas įvairiose spaustuvėse. Muziejus turi 1931 m. žurnalo komplektą (12 egzempliorių). Muziejuje saugomi leidinio „Gimtoji kalba“, ėjusio1933–1941 m. Kaune, egzemplioriai. Tai buvo Lietuvių kalbos draugijos leidinys. Archyve yra nemažai egzodo rašytojų knygų, užsienyje leistų kai kurių lietuviškų žurnalų, almanachų egzempliorių, pvz., „Sėja“, lietuvių tautinės, demokratinės minties žurnalas, ėjęs 1953–1977 m. Čikagoje. Lietuvių rezistencinė santarvė (LRS), įsteigta Anglijoje 1950 m., buvo liberalinio pobūdžio politinė ir kultūrinė organizacija, leidusi „Santarvės“ žurnalą, kuriame atsispindėjo svarbiausios LRS idėjos. Paskutiniu metu plečiama maldaknygių, giesmynų kolekcija. Turime 1872 m. Tilžėje išleistą giesmyną „Visokios naujos giesmės arba evengeliški psalmai“.

Kaip tie turtai tvarkomi, saugomi?

Visi muziejaus eksponatai yra registruojami, mes tiksliai žinome, kiek ir ko turime. Savaime suprantama, dauguma eksponatų yra demonstruojami lankytojams, bet dėl vietos stokos kai kas guli saugykloje.

Ar muziejuje yra do­kumentų apie patį muziejų, jo įkūrimą?

Taip, tokių dokumentų turime ir jie pasakoja muziejaus istoriją. Tai įsakymai, nuotraukos, švenčių scenarijai, sąskaitų kortelės ir kt. Labai informatyvūs yra du nuotraukų al­bumai apie „Poezijos pavasario“ šventes. Tai fotomenininko Vytauto Suslavičiaus meniškos nuotraukos įamžina poezijos šventės akimirkas, pasakoja muziejaus, jo darbuotojų ir lankytojų istorijas. Mes saugome Vytauto Mizero knygas „Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus (1976–2006)“ ir „Elektrėnai“ (kurios vienas iš autorių yra muziejaus įkūrėjas Vytauto Mizeras). Kalbėdamas apie Elektrėnų seniūniją, autorius pasakoja apie Literatūros ir meno muziejų, jo atsiradimo istoriją, raidą. 1975 m. rugsėjo 1 d. Elektrėnuose atidaryta nauja bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Miestelyje veikė dvi mokyklos:1-oji lietuvių ir 2-oji rusų dėstoma kalba. Naujajai mokyklai vadovavo Vytautas Mizeras, litua­nistas, literatas. Naujakurių gyvenimas buvo pilnas rūpesčių, bet darbštus kolektyvas siekė vis geresnių mokinių žinių ir užimtumo rezultatų. „Tačiau mokyklos vadovo V. Mizero viso gyvenimo svajonė sukurti meninio profilio vidurinę mokyklą galėjo tapti realybe tik tada, kai buvo gautas Lietuvos TSR švietimo ministro A. Rimkaus 1977 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.193. „Dėl sustiprinto lietuvių kalbos ir literatūros mokymo organizavimo Elektrėnų 1-ojoje vidurinėje mokykloje…“. Muziejaus atsiradimas sutapo su mokykloje prasidėjusiu sustiprintu lietuvių kalbos ir literatūros mokymu. Aišku, pradžia nebuvo lengva, kad mintis taptų realybe, reikėjo įdėti daug pastangų. Mokyklos direktoriaus V. Mizero iniciatyva vidinis mokyklos kiemelis tapo literatūriniu kiemeliu – 1977 m. pavasarį vyko graži atidarymo šventė. Gimė meno muziejaus idėja. Laikui bėgant, kiemelyje įsikūrė pasakos „Eglė žalčių karalienė“ personažai. Architektas Reginaldas Palukaitis, įkvėptas gražiausios lietuvių pasakos „Eglė žalčių karalienė“, sukūrė Žilvino skulptūrą. Kiemeliui kurti savo talentą ir kūrybines jėgas paskyrė skulptorė Dalia Palukaitienė kartu su savo mokiniais. Jų darbo rezultatai – rašytojų bareljefai. Ilgus metus šiame kieme vyko festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai.

1982 metais, įgiję patyrimo ir drąsos, sustiprinto lietuvių kalbos ir literatūros mokymo lituanistai, muziejaus bičiuliai, vadovaujami V. Mizero, atidarė literatūros ir skulptūros mokomąjį kabinetą. Jame atidengta 30 vitrinų lietuvių literatūros klasikams, jaunųjų literatų ir filologų darbams, kitokiam literatūros ir meno eksponatų turtui kaupti bei saugoti.

1983 metų žiemą muziejų pirmą kartą aplankė Lietuvos meistrų meistras, tautodailininkas, vienas talentingiausių Aukštaitijos medžio drožėjų Ipolitas Užkurnys. Netrukus buvo atgabenta ir pirmoji jo rankomis sukurta skulptūra, vaiz­duojanti Vincą Krėvę-Mickevičių. Per du dešimtmečius skulptorius I. Užkurnys sukūrė 41 lietuvių literatūros klasikų ir jų kūrinių personažų skulptūrą. Unikalūs rašytojų bareljefai ir skulptūros – muziejaus pasididžiavimas.

1986 metais duris atvėrė trečiasis muziejaus skyrius – Vaikų pasaulis, o 1993 m. ketvirtas – Parodų fojė (dabar – Parodų salė). 1994 m. muziejuje įkurtas Egzodo skyrius. Anot V. Mizero, ilgiausiai užtruko ir sudėtin­giau­sias buvo Etnografinio skyriaus kūrimas. Nuo 2019 m. muziejus turi naują padalinį – Abromiškių svirną. Šiuo metu muziejų sudaro 6 skyriai ir padalinys – Abromiškių svirnas.

This slideshow requires JavaScript.

Prašytume papasakoti, kaip eksponatai patekdavo į muziejų anksčiau? Kaip patenka dabar?

I. Užkurnio skulptūros ir bareljefai atkeliaudavo kasmet per „Poezijos pavasario“ šventę. Būdavo ir tokių metų, kai praturtėdavome keliomis skulptūromis per metus. Smulkesni eksponatai mus pasiekia nuolat. Apsilankę rašytojai dažnai dovanoja savo kūrybos knygų, net ir buvę kai kurie mokyklos mokiniai remia muziejų, dovanodami knygų. Dažnai būna, kad lankytojai, apsilankę muziejuje, atsiunčia eksponatų.

Gal muziejus turi mecenatų?

Mecenatų tikrąja reikšme neturime, bet yra muziejaus privatūs rėmėjai, kurie paremia finansiškai.

Gal galite papasakoti istoriją (ų) apie eksponato (ų) kelionę į muziejų?

Daug prisiminimų apie eks­ponatų atsiradimą muziejuje saugo juos po kaimus rinkusi Ona Rasutė Šakienė. Ji pasakoja, kad kaimo žmonės juos, ieškančius senų daiktų, sutikdavo įvairiai. Vieni priimdavo maloniai, pakviesdavo į trobą, pavaišindavo arbata, pasišnekučiuodavo. Kiti būdavo įtaresni, atsargesni, nenoriai leisdavosi į kalbas.Tarsi apibendrindama sako: „Buvo visko“. Ponia Onutė ir šiandien šiltai prisimena, kaip maloniai juos priėmė Obenių kaimo gyventoja, kurios pirkia stovėjo prie pat kelio. Būdama ligota šeimininkė pasiūlė svečiams patiems užlipti ant namo aukšto ir pasiimti, kokius tik nori senus rakandus. Užlipę radom visokių linininkystės įrankių, kai ką pasiėmėme. Onutė pasakoja, kad išeinant akį patraukė stalas, ir ji pa­klaususi šeimininkės, ar galėtų ji tą stalą padovanoti muziejui. Iš pradžių šeimininkė papasakojo, kad tą stalą jos tėvelis, dvaro „kučeris“ (vežėjas), parsivežė iš dvaro, kad esąs ir jiems reikalingas, nes paskerdus kiaulę, labai patogu tvarkyti mėsą. Tai besikalbant žodis po žodžio buvo sutarta, kad stalas bus atiduotas (pasak Onutės, už simbolinę kainą). Parsivežę pamatėme, kad stalas suvarpytas kirvarpų. Reikėjo jas išnaikinti, tik nežinojome, kaip. Kreipėmės į restauratorius, jie pasiūlė pirkti specialų skystį ir naikinti kenkėjus. Suabejojom, ar galėsim pasinaudoti tuo patarimu, nes mums dezinfekcinio skysčio kaina pasirodė per didelė. Tada vienas iš restauratorių pasiūlė pasinaudoti nieko nekainuojančiu­ liaudišku būdu. Tereikia sulaukti­ didelių šalčių, išnešti stalą į lauką ir palikti pernakt. Taip ir padarėm – pasiteisino 100%. Ir dabar tas gražus didelis dvaro stalas stovi muziejaus trobos vidury. Prie jo mėgsta prisėsti muziejaus lankytojai.

Kaip nustatoma eksponatų vertė?

Eksponato vertę nustatome pagal 2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodiką“. Susirenka komisija ir tariasi. Kartais kviečiame ekspertus, reikiamos srities specialistus, kad jie išsakytų savo nuomonę, bendradarbiaujame su kitais muziejais, kurie turi panašių eksponatų ir gali pasakyti savo nuomonę, vertinant vieną ar kitą eksponatą.

Koks brangiausias (vertinant pinigais) muziejaus eksponatas?

Vertinant pinigais brangiausia yra I. Užkurnio skulptūra „Eglė žalčių karalienė“.

O koks eksponatas brangiausias Jums, kaip muziejaus direktorei?

Vieno, man brangiausio eksponato neturiu. Viena iš gražiausių skulptūrų man yra „M. Valan­čius“, joje įprasminta visa vyskupo, Lietuvos švietėjo, veikla. Dar išskirčiau Bernardo Brazdžionio (Vytės Nemunėlio) knygą vaikams „Tėvų nameliai“, išleistą Vokietijoje, Havkruge pabėgėlių stovykloje 1943 m. Ši knyga, išspausdinta ant cukraus maišų popieriaus, tai itin retas egzempliorius. Poetas B. Brazdžio­nis, lankydamasis pas mus, nustebo pamatęs šią savo knygelę muziejuje. Man, kaip muziejaus direktorei, svarbu suvokti, kas brangu mūsų lankytojams. Esu stebėjusi tokią mielą situaciją, kai lankytojai atpažįsta savo artimųjų muziejui padovanotą daiktą. Tada lankytojai džiaugiasi, klausinėja. Manau, kad jiems pats brangiausias muziejaus eksponatas pasirodys tas, kurį jų artimieji kažkada dovanojo muziejui. Žiūrėdami senas nuotraukas stebisi ir džiaugiasi radę pažįstamus veidus, nustemba pamatę, kaip viskas keičiasi: ir žmonės, ir daiktai, ir laikai.

Ar muziejuje yra tokių eksponatų, kurie turi Elektrėnų kraštui kultūrinę ar pažintinę vertę?

Muziejus turi O. R. Šakienės knygą „Ar meni tų ažerų?“. Mano manymu, Elektrėnų krašto žmonėms tai labai įdomi ir svarbi knyga, joje sudėta Elektrėnų krašte surinkta etnografinė medžiaga – dainos, pasakojimai, prisiminimai, receptai ir kt. Manau, kad svarbūs visi etnografiniai eksponatai, nes jie pasakoja apie mūsų krašto žmonių gyvenimą.

Ką apie Elektrėnų krašto žmonių gyvenimą pasakoja etnografiniai eksponatai?

Etnografiniai eksponatai kalba apie šio krašto žmonių darbštumą, išradingumą, savitumą.

Muziejaus istorija fiksuoja, kad 2006 m., pradėjus muziejuje dirbti etnologei R. O. Šakienei, Etnografinis skyrius virto senąja kaimiška troba. Iš Elektrėnų savivaldybės kaimų ir kaimelių kraštotyrininkės Onutės iniciatyva į muziejų atkeliavo bui­ties rakandų, originalių šio krašto lovatiesių, namie austų rietimų, lovų, stalas iš Obenių kaimo, spinta, kraitinė skrynia, lovatiesės, verpimo ratelių ir daug kitų daiktų. Dauguma iš jų vietą rado senojoje kaimiškoje troboje, tapo jos baldais, būtiniausiais atributais. Pasidalinti mintimis, apie tai, ką muziejaus eksponatai pasakoja apie šio krašto žmonių gyvenimą, paprašėme O. R. Šakienės, buvusios muziejaus darbuo­tojos, etnologės, kraštotyrininkės, poetės. Ji mums pirmiausia pasiūlė susipažinti, ką apie savo gyvenimą pasakoja patys vietiniai žmonės. Mes atsivertėme O. R. Šakienės knygą „Ar meni tų ažerų ?“, o ten pateiktas Česlovo Ševelio (Abromiškės) pasakojimas: „Mūsų pirkia buvo dviejų galų, vienam gale kamara, kitam gyvenom. Kamaroj po grindim buvo sklepai, tę viską laikė, joj buvo šalta, ba ir vasarų po šiaudiniu stogu vėsu. Po stogu ant aukšto kabojo mėsa ir nebuvo, kad sukirmytų. Troboj stovėjo didelis pečius, duonkepė krosnis, ant jos žiemų miegojo, vasarą džiovino kriaušes, obuolius“.

Etnologė mums pateikė išsamų pasakojimą, kaip gyveno mūsų krašto žmonės, kokius darbus nudirbo su tais darbo įrankiais, kurie dabar saugomi muziejuje:

„Mūsų surinkti seni daiktai – dažniausiai darbo įrankiai ir padargai, namų apyvokos rakandai – tarnavo žmogui ilgus amžius ir buvo rūpestingai saugomi ir prižiūrimi. Jie buvo dideli pagalbininkai ūkio darbuose ir rūpestingai prižiūrimi žmogaus kaip svarbi jo nelengvo ūkinio gyvenimo dalis. Senieji daiktai liudija apie praėjusius gyvenimus, pasakoja, ką mūsų senoliai veikė, kokie buvo darbo įrankiai. Tai nesukuria platesnio gyvenimo vaizdo. O mūsų krašto žmonės kūrė savo nepakartojamus gyvenimus, vadovaudamiesi senolių išmintimi.

Troba – pasaulio centras

Anų laikų žmogui svarbiausi įvykiai dėjosi troboje: čia jis gimė, čia augino vaikus, čia priimdavo svečius ir juos vaišindavo, čia susėdę prie stalo ir patys namiškiai valgydavo, čia ir mirė. Pastačius trobą vienas svarbiausių darbų buvo duoninės ­krosnies statyba. Pirmiausia apylinkėse būdavo ieškoma gero stipraus molio, iš kurio ir būdavo drebiama didžiulė duonkepė. Tą darbą reikėjo gerai išmanyti, todėl pasi­kviesdavo net meistrą, kad šis pastatytų duonkepę. Paprastai ji užimdavo vieną iš arčiausiai durų esančių kampų. Šalia krosnies ant sienos būdavo kabinami kanikai mediniams šaukštams, maisto gaminimo įrankiams, įvairioms puodkelėms sukabinti. Šalia paprastai statydavo nedidelį staliuką ar panašią spintelę puodams, čia stovėdavo kelios taburetės, ant staliuko būdavo gaminamas maistas ar paskubomis užvalgoma.

Pats šviesiausias toliau esantis trobos kampas buvo skiriamas stalui. Stalas senovėje – sakrali vieta. Čia kasdien susėda šeimyna valgyti, čia švenčiamos visokios šventės, vaišinamas svečias. Seniau kampas už stalo buvo vadinamas garbingu krikštasuolės vardu. Virš jos ant sienų visada kabojo šventi paveikslai, stalas buvo dengiamas gražia balta linine staltiese, virš jo kabojo lempa, papuošta gražiais popieriniais karpiniais. Prie stalviršio dažnai būdavo pritaisomas stalčius, jame moterys laikydavo siuvimo, mezgimo įrankius, siūlus, žirkles.

Aplinkui stalą stovėdavo mediniai suolai. Suolų viršutinės lentos buvo storos ir patogios sėdėti. Stalas ir suolai prieš šventes būdavo ­švariai nuplaunami, net ražu nušveičiami iki baltumo.

Lovos visais laikais buvo vienas svarbiausių baldų troboje. Jose žmogus kasdien praleisdavo dalį laiko, ramiai pailsėdavo, sukaupdavo jėgų ateinančiai dienai, darbui. Paprastai troboje stovėjo kelios lovos, priklausė, kiek šeimoje gyveno asmenų. Dažniausiai lovos buvo daromos iš medžio lentų, ne veltui yra išlikę nemažai liaudies dainų apie lovos darymą – medžio nupjovimą, lentų paruošimą. Lovų čiužiniai buvo prikimšti ruginių šiaudų. Tam buvo ruošiami rugių pėdai – imami ilgiausi, stambūs ir svarbu, kad būtų išrinktos piktžolės. Seniau ne visada žmonės turėjo užtektinai medžiagos, kad pasiūtų užvalkalus, vadinamus sienikus. Jei neturėdavo sieniko, tai ant lovos apatinių lentų klodavo paruoštus rugių šiaudus ir paklodėmis, storomis, pakulinėmis, užklodavo šiaudus. Ant jų užklodavo kartais drobės, bet dažniausiai pakulų paklodes, kurios jau būdavo plaunamos. Užsiklodavo pačių pasiūtomis antklodėmis, vadinamomis koldromis. Jas siūdavo iš sukarštos vilnos sluoksnio, o neturtingesni net iš linų pakulų. Jos buvo sunkios, tačiau trobose žiemą būdavo gana šalta, ir po tokia stora koldra miegodavo ir tėvai, ir vaikai. Per didelius šalčius mėgdavo ant viršaus užsimesti kailinius. Seni žmonės su vaikais miegodavo ant duonkepės, kuri būdavo kasdien kūrenama ir išlikdavo šilta pernakt. Ryte lovos visada būdavo klojamos, užtiesiamos vilnoniais raštuotais audiniais, marškomis.

Pagalvės būdavo daromos iš paukščių – vištų, žąsų, ančių – plunksnų. Rudenį papjautus paukš­čius moterys nupešdavo. Paprastai advento vakarais visa šeimyna plėšydavo plunksnas – nuplėšdavo minkštas plunksnos šonines šakeles nuo stiebelio ir jį išmesdavo. Ir taip plėšydavo po vieną plunksnelę, kol suplėšytų pasidarydavo krūvelė, ją susemdavo maišan, kad neišlakstytų, ir taip pamažu prisiplėšydavo reikiamą kiekį. Pagalvės vidurinę dalį siūdavo iš labai tankios medžiagos, kad plunksnelės neišlįstų, viršutinius užvalkalus paprastai siūdavo iš gana dailiai austos drobės, o užvalkalų galuose būdavo įsiūvami vąšeliu megzti galai. Lovas klojant pagalvės būdavo iškeliamos į viršų ir gražiai viena ant kitos sudedamos lovos gale. Labai gražiai atrodydavo tie mezginiai. Lovos būdavo užtiesiamos austais divonais, tačiau kasdien naudojo ir paprastesnius. Juos ausdavo iš vilnonių pačių susiverptų siūlų.

Spintos. Trobos viename kampe, paprastai arčiau stalo, visada stovėdavo spinta drabužiams ir visokiai kitai švaresnei aprangai, stalčiuo­se būdavo laikomas šventinis apavas, kojinės, pirštinės, net papuošalai.

Šalia jos visada stovėjo skrynia audiniams, audimo rietimams, vilnonėms ir lininėms paklodėms ir panašiems namų gaminiams sudėti.

Moterys iš storų stiprių lininių siūlų ir įvairių medžiaginių atliekų išausdavo margus takus, juos nutiesdavo per visą trobą iki stalo, labai gražiai atrodydavo.