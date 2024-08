Vienas iš svarbiausių gyvenimo etapų baigtas – abiturientai savo rankose jau laiko brandos atestatus

Geriausius rezultatus parodę Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos moksleiviai kartu su dalykų mokytojais ir savivaldybės atstovais

Deimantė Jančiūnaitė

Mokyklos išleistuvės žymi vie­ną iš svarbiausių etapų kiekvieno žmogaus gyvenime. Ši šventė simbolizuoja kiekvieno jaunuo­lio perėjimą nuo mokyklos suolo į naujų iššūkių sudėliotą gyvenimą. Žinoma, yra ir tokių, kurie ciniškai pašiepia šį gyvenimo įvykį, teigdami, kad tai yra gerokai pervertinta, neturi jokios prasmės. ­Tačiau jauniems žmonėms visa tai yra be galo svarbu. Dvylika metų praleista mokykloje. Svarbiausi yra abitūros metai, kai tenka išgyventi tą laikotarpį, kuris dažniausiai yra apipintas mitais ir legendomis apie bemieges naktis ir kupinus iššūkių egzaminus. Jaunuolis, laikantis savo rankose brandos atestatą ir tuo pat metu spaudžiantis direktoriui ar direktorei ranką, yra tarsi aukso medalio savininkas, kuris sėkmingai įveikė etapą, gavo savo darbą įrodantį rezultatą. Turbūt dėl šios priežasties dvyliktokai visoje Lietuvoje aršiai kovoja dėl išleistuvių. 2022 metais tuometinis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu pakeitė brandos atestatų tvarkos aprašą. Jame teigiama, kad nuo šiol visi pažymėjimai ir brandos atestatai yra skaitmeniniai. Dėl šios priežasties mokyklos yra nesuinteresuotos organizuoti dvyliktokams svarbiausios mokyklos šventės. Jauni žmonės nepasiduoda, rašo peticijas ir reikalauja sugrąžinti šią šventę.

Mūsų savivaldybės ugdymo įs­taigos ilgai puoselėtų tradicijų neišsižada. Vasaros viduryje vyravo šventinės nuotaikos, nes liepos 18–19 dienomis išleistuvės vyko dviejose mokyklose – Elektrėnų „Versmės“ bei Vievio gimnazijose.

„Versmės“ gimnazijos XXXVIII abiturientų laidos atsisveikinimo su mokykla šventė buvo organizuojama liepos 18 dieną.

Atestatų įteikimo šventė, anks­čiau vykusi miesto kultūros centre, jau antrus metus iš eilės buvo organizuojama mokyklos aktų salėje. Į ją artimieji, norintys pasveikinti jaunuolius, sunkiai tilpo. Žmonės, norėdami užsiimti vietas, mokyklos fojė buriavosi likus net valandai iki renginio pradžios. Šventė prasidėjo iškilminga abiturientų eisena į salę, skambant nuotaikingai muzikai ir susirinkusiųjų plojimams. Renginį šventine kalba pradėjo Ramunė Matonienė, kuri birželio trečiąją pradėjo vykdyti šios gimnazijos direktorės pareigas. Naujoji gimnazijos vadovė teigė: „Tai diena, tikiu, kurios visi be galo nekantriai laukėte, nes tai diena, kupina džiugaus jaudulio, įveikus pirmą rimtą išbandymą – brandos egzaminus. Tai diena, kupina nerimo, nes išeisite į platųjį pasaulį jame ieškoti savo vietos. Ir diena, kai dalelę savęs visam gyvenimui paliksite šioje mokykloje. Mieli abiturientai, jūs esate tarsi tos gėlės, kurios iš mažos sėklelės šiandieną pražydote pačiais nuostabiausiais žiedais. Kiekvienas iš jūsų esate unikalus ir nepakartojamas. Kiekvienas esate brangus savo tėvams toks, koks esate. Nepamirštamas moky­tojams ir auklėtojams, kurie vedė jus tais klaidžiais, painiais, kartais baugiais, tačiau įdomiais mokslo labirintais. Šiandien jūs paliekate mokyklą, bet žinokite, jog mokymosi kelias niekada nesibaigia. Mokykitės ne vien tik iš knygų, bet ir iš gyvenimo, žmonių, kuriuos sutiksite. Gyvenimas yra geriausias mokytojas. Svarbiausia – būkite sąžiningi, drąsūs, ištikimi savo vertybėms ir sau pačiam.“ Direktorė Ramunė Matonienė taip pat paminėjo, kad taip jau nutiko, kad turbūt nei viena laida neturėjo tiek direktorių, kiek turėjo ši XXXVIII laida, kurią sutiko ir priėmė direktorius Egidijus Kontrimas, išlydėjo jau minėtoji direktorė, perėmusi gimnazijos vairą iš pavaduotojų – Danu­tės Liutkevičienės ir Danguolės ­Le­vickaitės. Mokyklos pavaduotoja Danutė Liutkevičienė, gausiai susirinkusiems aktų salėje, perskaitė pačios parašytą rašinį, pavadinimu – „Kaip Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientams sekėsi išmokti pamokas?“. Publikai ypač patiko nuotaikingai ir įdomiai parašytas rašinys – ne kartą žiūrovai plojo ir juokėsi drauge. Po to į sceną buvo pakviesti visuomenininkai – Jonas Sendzikas ir Gabrielė Rinkevičiūtė. Jie tradiciškai uždegė žvakes kaip ­židinio, šviesos simbolį.

Išleistuvių šventė įgavo pagreitį. Kaip ir šventės metu sakė direktorė, „Versmės“ gimnazija turi gražią tradiciją pagerbti mokinius, kurie per visus mokslo metus stropiai mokėsi, nuosekliai dirbo ir juos užbaigė pui­kiai arba labai gerai. Todėl į sceną pasirašyti į mokyklos garbės knygą buvo pakviesti: Meida Ratkevičiūtė, Diana Viktorija Kartenė, Deiman­tė Jančiūnaitė, Kamilė Kijanskai­tė, Bri­gita Bla­ževičiūtė, Ka­milė Buinevičiūtė, Dei­mantė Da­vi­da­vičiūtė, Agota­ Gurskytė, Klaidas Pulauskas, Gab­rielė Rinkevičiūtė. Taip pat buvo apdovanoti ir tie mokiniai, kurie už valstybinius brandos egzaminus gavo 100 balų įvertinimus: Meida Ratkevičiūtė – lietuvių kalba ir literatūra (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Elvyra Kasperavičienė), Diana­ Viktorija Kartenė – chemija (chemi­jos mokytoja metodininkė Bi­ru­tė Morkūnienė), Viktorija­ Aleinikovaitė – užsienio kalba­ (rusų) (rusų kalbos vyr. mokytoja Elena Marčenko), Kaja Viltė Lietuvninkaitė – užsienio kalba (ang­lų) (anglų kalbos vyr. moky­toja Ūla Petrauskienė). Deimantė Jančiūnai­tė gimnaziją baigė su pagyrimu.

„Versmės“ gimnazijos brandos ates­tatų įteikimo šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės vadovai. Pirmiausia sveikinimo žodį tarė meras Gediminas Ratkevičius, kuris linkėjo, kad jaunuolius naujajame gyvenimo kelyje lydėtų geri žmonės, sėkmė. Jis abiturientus skatino eiti drąsiai naujuoju gyvenimo keliu, nieko nebijoti, sakydamas, jog pieštukai su trintuku yra gaminami tam, kad būtų galima klaidas pataisyti. Savo kalbą meras užbaigė žodžiais: „Gyvenimas ir pasaulis yra Jums po kojomis – ženkite drąsiai šiuo gyvenimo keliu ir nieko nebijokite.“ Jis taip pat kartu su vicemere Inga Karteniene, administracijos direktore Jekaterina Goličenko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Viktoravičiene apdovanojo šiuos gimnazijos auklėtinius: Meidą Ratkevičiūtę, Viktoriją Aleinikovaitę, Kają Viltę Lietuvninkaitę, Dianą Viktoriją Kartenę, Deimantę Jančiūnaitę. Apdovanoti buvo ir dalykų mokytojai. Į gimnazistus kreipėsi ir Lietuvos Respublikos Seimo narė dr. Silva Lengvinienė, kuri linkėjo jauniems žmonėms svajoti ir nebijoti kartais atrodyti kvailai. Ji taip pat padėkos raštus įteikė abiturientų auklėtojams Silvijai Tamkevičienei, Rasai Černiauskienei ir Kęstučiui Karsokui. Pertraukėlių me­tu mokyklos gimnazistai dovanojo muzikinius pasirodymus.

Atėjo lemtinga akimirka – mokyklos baigimo atestatų įteikimas. Verta paminėti, jog šiais metais visi 111 „Versmės“ abiturientų sėkmingai užbaigė gimnaziją ir gavo tai pa­tvirtinantį dokumentą. Kiekviena gimnazijos klasė nuoširdžiai dėkojo savo auklėtojams – Silvijai Tamkevičienei, Rasai Černiauskienei, Kęstučiui Karsokui ir jiems nestokojo gerų žodžių, įteikė atsiminimo dovanėlių. Renginio pabaigoje abiturientų vardu kalbėjo buvęs „Versmės“ gimnazijos mokinių savivaldos prezidentas Jonas Sendzikas. Šventę vainikavo šešių abiturientų porų šokamas val­sas, po kurio visa XXXVIII laida garsiai tarė atsisveikinimo žodį mokyklai, skambant Vytauto Kernagio dainai „Mūsų dienos kaip šventė!“.

Vievio gimnazijos XIX laida išleistuves šventė liepos 19-ąją

Brandos atestatų įteikimas šioje mokykloje vyko aktų salėje. Susirinkusius į šią vieną iš svarbiausių gyvenimo švenčių pasveikino būsimos dvyliktokės – Kamilė ir Ineta, ku­rios ir buvo to vakaro vedėjos. Abiturientai kartu su auklėtojomis Onute Fyleryte, Aušra Malinauskaitę-Sidorkina, skambant dainai „Baltas paukštis“, buvo pakviesti į aktų sa­lę. Moksleivės Eiva Pamarnackaitė ir Mėja Klimantavičiūtė (vadovė S. Minkevičė) susirinkusiems atliko muzikinį sveikinimą. Po jo buvo pradėta iškilminga brandos atestatų teikimo ceremonija. Ant scenos buvo pakviesti gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis, abiturientų auklėtojos Onutė Fylerytė, Aušra Malinauskaitė-Sidorkina, kurie ir įteikė gimnazijos baigimo dokumentus 42 jaunuoliams. Apdovanoti buvo ir gabiausi moksleiviai, kurie gavo 100 balų už valstybinius brandos egzaminus: Tautvydas Tauras, Matas Brazauskas. Gimnazijos direktorius taip pat reiškė padėką už gerą ir labai gerą mokymąsi šiems abiturientams: Matui Brazauskui, Kasparui Kurminui, Elvinui Sukackui, Tautvydui Taurui, Gustei­ Tumasonytei. Be to, kasmet šioje gimnazijoje vyksta konkursas „Metų mokinys“. Geriausias dvyliktokas yra apdovanojamas išleistuvių metu. Juo šiais metais tapo tris 100-ukus pelnęs Tautvydas Tauras. Be to, jis buvo apdovanotas KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto už tai, kad buvo geriausias matematikas šiais mokslo metais Vievio gimnazijoje. Sveikinimo kalbą tarė ir direktorius Gintaras Dobilaitis, kuris džiaugėsi ypač puikiais šių mokslo metų rezultatais. Bendras vidurkis – 58.2 %. Tai aukščiausias balas nuo tada, kai prasidėjo būtent tokio sudarymo egzaminų užduotys. Direktorius teigė, kad ši laida brandos egzaminų rezultatams iškėlė didelę kartelę. Šioje šventėje taip pat dalyvavo meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Vik­toravičienė. Meras savo sveikinimo kalboje teigė, kad abiturientai ką tik įžengė į naują savo gyvenimo etapą, kuriame neišvengiamai susidurs su įvairiais iššūkiais, linkėjo būti drąsiems, nebijoti jų ir laimėti. Taip pat pasidžiaugė puikiais gimnazijos abiturientų egzaminų įvertinimais. Už gerus rezultatus savivaldybės atstovai apdovanojo: Tautvydą Taurą bei jo mokytojus Povilą Tenikį (matematika), Onutę Fylerytę (fizika), Vitą Strasevičienę (informacinės technologijos) bei mokinį Matą Bra­zauską. Šioje šventėje tėvų vardu kalbėjo Aelita Herbstė. Auklėtoja Onutė Fylerytė širdį virpinančia kalba tarė paskutinę kalbą dvyliktokams sakydama, kad visi šie dvylika mokslo metų nepraėjo veltui ir dabar visa bendruomenė didžiuojasi abiturientų darbo rezultatais. Ji kartu su Aušra Malinauskaite-Sidorkina linkėjo didžiausios sėkmės jaunuolių gyvenime. Abiturientų atstovė taip pat padėkojo visiems, kas buvo su jais šioje 12 metų trukusioje kelionėje. XIX laida, atsisveikindama su mokykla, gimnazijos bendruo­menei padovanojo suoliuką, kuris simbolizuos draugystę, bendravimą, bendrystę. Vėliau abiturientė Vėtra kartu su savo šokių partneriu Justinu dovanojo šokį. Oficialioji šventės dalis baigėsi – abiturientai buvo išlydėti iš aktų salės ir aikštėje prie gimnazijos sveikinami artimųjų.

Vienas etapas jau baigėsi. Vieni jaunuoliai ramiai laukia stojimų rezultatų, o kiti paskutinėmis pa­raiškų teikimo dienomis (iki 07.24 12:00) svarsto, kokį kelią dar reikės pasirinkti. Nuoširdžiai kiekvienam jaunam žmogui, kartu ir sau, linkiu sėkmingai įveikti visus iššūkius ir nepamiršti mėgautis gyvenimu. Kaip sakė Johanas Volfgangas Gėtė, kiekvienas per klystkelius suranda tikrą kelią.