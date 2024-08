Lenktynininkas V. Žala: „Jei Elektrėnuose išasfaltuotų visus žvyrkelius – visi ralistai verktų“

Pokalbio akimirka – Vaidotas Žala atsako į pokalbio moderatoriaus Dovydo Bliujaus klausimus

Deimantė Jančiūnaitė

Ar žinojote, kad Vaidotas Ža­la ne toks retas svečias mūsų sa­vivaldybėje? Jį dažniausiai galima sutikti kiekvienais metais vykstančiame Elektrėnų ralyje, kurį šis ­autosporto meistras yra laimėjęs net penkis kartus (šiemet ralis vyks jubiliejinį 10 kartą). Nuo šių metų pavasario Elektrėnų savivaldybė davė sutikimą Vaidotui Žalai daryti ralio testus mūsų apylinkėse. Sportininkas pasirinko vadinamąjį „kapinaičių“ 4–5 kilometrų grei­čio ruožą Beižionyse, kuris prasideda nuo kapinių ir tęsiasi link Semeliškių. Mero patarėjas Dovydas Bliujus taip pat neabejingas automobilių sportui. Jo iniciatyva liepos 16 d. visi entuziastai, fanai buvo pakviesti į susitikimą su Vaidotu Žala, kuris vyko Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Svarbu pridurti, kad tie, kurie negalėjo atvykti, artimiausiu metu pokalbio įrašą galės peržiūrėti „YouTube“ platformoje.

Vaidotas Žala viso pokalbio metu nestokojo komplimentų Elektrėnų vietovėms, kuriose ir yra organi­zuojamas ralis. Jis sakė: „Elektrėnai turbūt turi pačius gražiausius grei­čio ruožus visoje Lietuvoje. Jeigu Elektrėnuose išasfaltuotų visus žvyrkelius, visi ralistai verktų.“ Vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų ralio testų greičio ruožą apibūdino taip: „Iš tikrųjų, tas greičio ruožas, kurį pasirinkau Beižionių seniūnijoje, mano nuomone, yra pats smagiausias visoje Lietuvoje. 4–5 kilometrai, bet tokie, kur pusę laiko praleidi ore, o kitą pusę važiuoji 5 bėgiu.“

Nors organizuoti tokius susitikimus vasaros metu, kai dauguma iš mūsų leidžia laisvą laiką ne namuose, o įvairiuose pasaulio kampeliuose, yra ypač sudėtinga, tačiau į renginį susirinko pakankamai daug žmonių: nuo vaikų iki jaunimo, nuo suaugusiųjų iki brandesnio amžiaus. Verta paminėti, kad šiame susitikime dalyvavo net ir šuo. Kiekvienas dalyvis turėjo progą įsitikinti, kad Vaidotas Žala yra draugiškas, paprastas, nuoširdus. Jis viso pokalbio metu davė įvairių vertingų patarimų. Pavyzdžiui, daugeliui atrodo, kad pradėti lenkty­nininko kelią yra labai didelė investicija. Pasirodo, kad galima pradėti ir nuo bazinių investicijų: „turėti „kregždę“, į ją įsidėti sportinius amortizatorius, saugos lankus ir viskas.“ Vaidoto Žalos pradžia automobilių sporte prasidėjo nuo to, kad kai jam buvo 13 metų, kartu su tėčiu nuvažiavo į ralio varžybas. Sportininkas susitikimo metu juokavo, kad tėvai visada turėtų galvoti, kur veža savo vaikus, nes tai vėliau gali peraugti ne tik į hobį, kuris brangiai kainuo­ja, bet ir į karjerą. Norint įvaldyti šį sportą, būtina išmanyti ir teoriją. Vaidotas Žala rekomendavo garsaus lenkų ralio lenktynininko Sobislavo Jano Zasado knygą „Saugus grei­tis“, kurią ir pats būdamas jaunuoliu perskaitė ir susižavėjęs nusprendė, kad tai turi būtinai praktiškai išbandyti. Tačiau yra viena išmanyti teo­riją, o visai kas kita važiuoti praktiškai. Lenktynininkas pasakojo, kad Lietuva gali pasiūlyti daug pradinio lygio sportinių varžybų, kurio­se galima varžytis su automobiliais, beveik nieko nesiskiriančiais nuo standartinių.

Mero patarėjas juokavo, kad planavo skirti pusvalandį jo paruoš­tiems klausimams, o kitą laiko dalį žiūrovų, tačiau visas renginys už­truko gerokai ilgiau nei valandą. Buvo paliesta daug temų: apie Vaidoto Žalos karjeros pradžią, Lietuvos klasikinio ralio dabartinę situaciją, jo lygį lyginant su Baltijos šalimis, šio sporto ateitį. Be to, lenktynininkas susirinkusiems detaliai paaiškino, kuo skiriasi klasikinis ralis nuo ralio reido. Visiems sukėlė šypsenas per visą Vaidoto Žalos sportinę karjerą įvykusios kuriozinės situacijos. Mane, turbūt kaip ir daugelį dalyvių, nustebino tai, kad Vaidotas Žala tik apie 5% viso savo laiko praleidžia lenktyniaudamas, o visą kitą laiką „suvalgo“ vadyba, logistika, finansų valdymas, rėmėjų paieška, įrašų kėlimas socialiniuose tinkluose. Žinoma, viena iš pagrindinių temų, apie kurią buvo šnekama ilgiausiai – Dakaras. Daugelis dalyvių norėjo daugiau išgirsti apie šias kasmetines bekelės ralio reido lenktynes, kurios vyksta kiekvienų metų pradžioje ir dviem savaitėms prikausto daugelio iš mūsų dėmesį. Susitikimo pabaigoje visi norintys galėjo užduo­ti įvairius klausimus: apie mažiau aplinką teršiančių automobilių ­integravimą į Dakarą, apie Mažeikiuose išbandytą naująjį „Škodos“ modelį, jo skirtumus, pasaulio ralio čempionatą ir taip toliau.

Po susitikimo niekas nesiskirstė. Beveik kiekvienas dalyvis pasidarė asmenukę su Vaidotu Žala, gavo jo autografą. Smagu, jog renginio organizatoriai pasirūpino skrajutėmis su susitikimo logotipu, ant kurių ir pasirašė vienas iš žymiausių Lietuvos lenktynininkų. Be to, šiame susitikime norintys galėjo gauti lipdukus su jau rugsėjį vykstančio Elektrėnų ralio logotipu.

Ir pabaigai: smagu, kad tokio lygio sportininkai apsilanko mūsų mieste ne tik varžybų metu, bet čia treniruojasi, susitinka su gerbėjais. Ir jei kažkada Beižionyse sutiksit Vaidotą Žalą, tai žinokit, čia tikrai jis!