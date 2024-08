Vėjui nei parkotvarkos, nei eismo taisyklės nerūpi

Vievyje vėjo nulaužti medžiai apgadino automobilius. Elenos Minkevičienės nuotr.

Julija Kirkilienė

Pagal Hidrometeorologijos tarnybos pranešimus, liepos 25–26 dienomis ir naktimis vėjo gūsiai siekė iki 20–23 m/s. Tie gūsiai, nepaisydami nei parkotvarkos, nei eismo taisyklių, nei aplinkos taršos, Elektrėnų savivaldybėje vertė medžius, traukė elektros laidus, sutrikdė mobiliuosius ryšius, o liūtys merkė žemę. Redakcijos žiniomis, gamtos stichija savivaldybėje apgadino 4 automobilius, kai kur nutraukė elektros tiekimą, dėl ko kai kur gyventojai buvo likę ir be geriamojo vandens ir be nuotekų šalinimo… Pasak savivaldybės ūkininkų, audra šėlo ruožais, nes ruožais išguldyti buvo pasėliai. Bet po audros vėl nušvito saulė, todėl žmonėms liko tik nuostolius skaičiuoti, išverstus medžius pjaustyti, elektros laidų gedimus taisyti, sulaužytus daiktus suremontuoti ir aplinką valyti.

Laimei, žmonių aukų savi­valdybėje nebuvo, nors redakcijai skaitytojas pasakojo, kad vienas žmogus, norėjęs nuo medžio patraukti automobilį, nuėjęs namo rakto, o sugrįžęs radęs ant automobilio užvirtusį medį. Informacijos patikrinti negalėjome…

Iš seniūnijų bene labiausiai nukentėjo didžiosios – Elektrėnų ir Vievio – seniūnijos. Vievyje­ virtę­ medžiai apgadino tris automobilius, Elektrėnuose – vieną. Elek­trė­nuose iš šaknų virtęs medis buvo užtvėręs įvažiavimą nuo autostrados,­ bet se­niūnijos darbuotojai kliūtį skubiai pašalino. Kaip sakė Vievio seniūnijos specialistas Liutauras Riškus, kelyje link Pugainių trūkę elektros laidai kelio važiuojamoje dalyje nelaimių galėjo pridaryti, bet nudegino tik žolę. Seniūnijos darbuo­tojai budėjo iki atvykstant elektrikams. Elektrėnuose vėtra nuniokojo Abromiškių dvaro parką, kurį dvaro savininkas Romualdas Bakutis, vykdydamas visus parko­tvarkos ir paveldo reikalavimus, atkurti ­stengiasi. Elektrėnuose, prie Sabališkių kapinių nuplėštas sargo namelio stogas ir nuverstas reklaminis stendas.

Daugiausia žmonės nukentėjo dėl elektros dingimo. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje nutrūkus elektros tiekimui, teko įjungti generatorius, nebuvo atliktos kelios planuotos procedūros. Laičių kaime, Semeliškių seniūnijoje, dar ir liepos 31 d. dėl nepajungtos elektros neveikė vandentiekio sistema. Kaip sakė EKŪ direktorius gamybai Vidmantas Mikalajūnas, Laičiuose perdegė vandentiekio siurblys, suremontuotas tik rugpjūčio 1 d. V. Mikalajūnas taip pat informavo, kad liepos 31 d. dar nebuvo atstatytas elektros tiekimas Vievio m. Trakų, Bažnyčios gatvėse, nedirbo nuotekų siurblinė Trakų g. ir Kranto g., todėl nuotekos išvežinėjamos buvo asenizacine mašina. Nuotekas EKŪ mašina išvežinėjamos buvo Semeliškėse Užupio ir Strėvos gatvėse, Paneriuose elektros nebuvo, nuotekos tekėjo savitaka. Generatoriai nebuvo naudojami, nes elektrikai vis vykdavo į kitus objektus. Aplinkos taršos nuotekomis fiksuota nebuvo. Daugirdiškių vandentiekio ir nuotekų įrenginiai iš dviejų dirba vienas, todėl nuotekos vežamos ­asenizacine mašina.

Gilučių, Pastrėvio, Beižionių, Kietaviškių seniūnai sakė, kad jų seniūnijose vėjas daug nuostolių nepridarė, išskyrus, kad išvartė medžius ir buvo nutrauktas elektros tiekimas, sutrikęs mobilusis ryšys ir liūties išplauti keliai ir takeliai, kuriuos teks remontuoti. Kazokiškėse, kaip sakė seniūnas Arvydas Vyš­niauskas, medžiai virto sėkminga kryptimi ir kitų nuostolių, išskyrus kelių už­tvėrimą, nepridarė. Tiesa, vienas gyventojas pranešė apie nuplėštą dalį namo stogo, o dauguma gyventojų paskuti­nę liepos dieną dar neturėjo elektros ir neveikė vandentiekio įrengimai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento paros­ įvykių suvestinėje dėl audros padarinių likvidavimo Elektrėnų savivaldybė nepaminėta.

Į redakciją skambinę skaitytojai dalijosi mintimis apie elektros dingimą ir ilgalaikį tiekimo neatstatymą. Pasak skaitytojų, kai kas negalėjęs iš namų išvažiuoti elektromobiliu, nes negalėjęs jo pasikrauti, dėl sutrikusio telefono ryšio negalėję paskambinti gydytojui. Svarbiausia, kad trūko informacijos, kaip tokiais atvejais reikėtų žmonėms elgtis. Tik antradienio vakare per žinias visi išgirdo, kad gyventojams reikėtų įsigyti generatorius, kainuojančius per 500 eurų, kurie keletą valandų gamintų elektrą.

ESO atstovė ryšiams su visuo­mene Rasa Juodkienė išplatino pranešimą spaudai, kad „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) intensyviai šalina audros padarinius. Taip pat informuoja klientus, kuriems buvo arba vis dar yra sutrikęs elektros energijos tiekimas, apie kompensacijų tvarką. Po priimto VERT sprendimo, ESO atstovai patys pažadėjo susisiekti su klientais, kuriems priklauso kompensacija. ESO užtikrina, kad kompensacija yra skaičiuojama nuo elektros tiekimo sutrikimo pradžios­ iki elektros tiekimo atstatymo. Jei­gu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh/mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 val., jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuota kompensacijos dedamoji bei 0,82 Eur dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą.

O meras Gediminas Ratkevičius­ socialiniuose tinkluose informavo, kad savivaldybėje elektra buvo atjungta 863 vartotojams. Daugiau nei 24 val. elektros neturėjo 771 vartotojas. Meras sakė bendraujantis su ESO atstovu ir gavęs informaciją, kad elektros tiekimas visiems vartotojams atkurtas bus per artimiausias 24 val., t. y. iki rugpjūčio 1 d. Deja, ketvirtadienį elektros nebuvo net Vievio bažnyčioje. Pasak mero, visos savivaldybės teritorijoje seniūnijų ir kitų tarnybų darbuotojai pašalino apie 200 nuvirtusių medžių, kurie trukdė važiuoti ar eiti gyventojams. Meras su komanda lankėsi pas gyventojus, neturinčius ne tik elektros, bet ir vandens. Elektrėnų komunalinis ūkis tokiems gyventojams vandenį pristato. Dėl kelių ir žvyrkelių nuoplovų meras gyventojų prašo keliuose būti atsargiems.