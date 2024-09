Olimpinė vasara leido mė­gautis sporto akimirkomis nuo olimpinių debiutų buriavime iki finišų geriausiųjų dešimtuke, nuo olimpinio dalyvavimo principo iki bronzos ir sidabro medalių. Elektrėnų buriuotojų klubas nuo rugpjūčio 20 d. iki 25 d. organizavo jau trečią renginį, skirtą vaikams ir jaunimui. Tai – vaikų ir jaunimo buriavimo stovykla „Palydint Olimpinę vasarą…“.

Susirinko gausus buriuotojų būrys iš Elektrėnų, Riešės, Žaslių, Vilniaus ir Panevėžio. Spalvotos burės papuošė Elektrėnų marias.

Pirmą dieną mažųjų vaikų buriavimo stovykloje dalyviai supažino su laivo dalimis. Vyko komandų formavimas, vaikai kūrė joms vė­liavas. Stovyklautojai susipažino su Rs tera, Rs feva vandenyje, galėjo pajusti laivą ir suprasti, kaip jis veikia, gilinosi į jachtų konstrukcijas ir patys gamino savo laivelį. Paprastos priemonės padėjo sukurti puikaus dizaino jachtas: kanceliarinis pei­liukas tapo pagrindiniu laivadirbių įrankiu, panaudojant nuo jachtklubo renovacijos likusį putplastį, neberašančius tušinukus, pagaliukus ir senos burės atplaišas. Jaunieji jachtų dizaineriai išrinko patį gražiausią laivelį. Vyko lenktynės. Įsibridę vaikai leido pavėjui modelius į finišą. Aistrų ir azarto buvo ne mažiau nei rimtose regatose.

Vyko saugaus buvimo prie vandens ir vandenyje pratybos, mažieji turėjo progą apversti laivą ir atsiversti, tokia treniruotė parodė vaikams saugumą ir kad laivą apversti nėra taip baisu, kaip atrodo. Buriuojant pirma taisyklė – saugumas: nuo liemenės iki žinių, kaip elgtis kritinėse situacijose.

Jau tradicija tampa naktinis žygis jachtomis į salą. Naktinis buriavimas ne tik kupinas romantikos, bet lavina sensoriką, o tamsa moko navigacijos, praplečia geografinę orientaciją.

Baltijos keliui paminėti vaikai apiplaukė marias su kateriu, pasidabinę Lietuvos trispalve, lankėsi šventiškame Jaunimo parke.

Stovyklautojus aplankė olimpiečiai: geriausias visų laikų krepšininkas Arvydas Sabonis palinkėjo, pradėjus sportuoti gimtuose vandenyse, siekti olimpinių tikslų plačiuose vandenynuose. Europos vicečempionė olimpietė Viktorija Andrulytė buvo sutikta plojimais. Jauniesiems buriuotojams ji yra pavyzdys nenuilstamo darbo. Nors ViIktorija ir neiškovojo medalio Paryžiaus olimpiadoje, bet aukš­tai iškėlė mažos jūrinės valstybės vėliavą. Olimpinis principas dalyvauti ir kovoti iki pergalių motyvavo vaikus.

Stovyklą vainikavo Rs tera varžybos, kur savo pirmąsias pergales pasiekė Karolis iš Riešės, antras liko Jonas iš Panevėžio, o trečiąja vieta džiaugėsi Greta iš Elektrėnų.

Šioje stovykloje svarbus vaidmuo teko savanoriams – pažengusiems klubo ir Elektrėnų sporto centro auklėtiniams, kurie globojo vaikus ir mokė buriavimo įgūdžių. Vyko socialinių įgūdžių formavimas: jaunimas gaminosi užkandžius, mokėsi sveikos gyvensenos ypatumų, gražino jachtklubo teritoriją. Ekologiniai užsiėmimai atskleidė vėjo panaudojimą, o entuziastingai renkamos šiukšlės lei­do puikiai sutvarkyti jachtklubo teritoriją.

Stovykla vaikams buvo itin naudinga, kadangi daug laiko buvo praleista gamtoje, vandenyje su naujais draugais ir naujais gebėjimais. Stovyklos metu, atsižvelgus į Nomofobijos (nuo ang. no more phone) – baimės likti be telefono – teoriją, vyko sąmoningas mobiliųjų įrenginių naudojimo ribojimas.

Po stovyklos nemažas būrys jaunuolių prisijungė prie Elektrėnų savivaldybės sporto centro buriavimo treniruotės, o „Poseidono“ klubas, kuris ir buvo pagrindinis stovyklos organizatorius, numato panašias veiklas ištisus metus.

Stovyklą organizavo Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“. Buvo naudojamos Elektrėnų sa­vivaldybės skirtos Sporto rėmimo programos lėšos.

Austėja Karčiauskaitė