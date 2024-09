„Berner Rally Elektrėnai“ garbės siena: kas čia nugalėjo daugiausiai kartų?

Rugsėjo 6–7 dienomis Elek­trėnai automobilių sporto fanus į ralio šventę kvies jau 10-ą kartą iš eilės. Jubiliejų švęsiantis „Berner Rally Elektrėnai“ išsiskiria unikalia greičio ruožų konfigūracija, kuri dažnu atveju sprendžia ir čempionų titulų dalybų klausimus. Ką galima vadinti didžiausiais šių kelių specialistais?

Pasiteisinęs konceptas ir pirmasis nugalėtojas

Kalvotas energetikų miesto apylinkes išraizgiusiuose, trimačiu formatu vingiuotuose žvyrkeliuose Lietuvos ir užsienio šalių ralio lenktynininkai savo tempą matuojasi jau ne vieną dešimtį metų. Daugelis čia esančių greičio ruožų laikomi legendiniais. Tačiau paskutinį dešimtmetį ralio šventę rengia namų šeimininkai. „Berner Rally Elektrėnai“ šiemet vyks jau dešimtąjį kartą, tad verta atsisukti šiek tiek atgal ir pažiūrėti: ką galima laikyti didžiausiais šios dekados Elektrėnų greičio ruožų specialistais?

Pirmą kartą Ramūnas Čapkauskas su Žilvinu Juršiu ralio šventę Elektrėnuose surengė 2015-aisiais. Greičio ruožai daugumai lenktynininkų jau buvo pažįstami, tačiau naujas formatas su ralio centru pačiame Elektrėnų mieste suteikė renginiui išskirtines savybes: renginys tapo itin kompaktišku ir patogiu tiek dalyviams, tiek žiūrovams: trasos arti serviso zonos, lokacija patogi didžiųjų miestų gyventojams. O Elektrėnų savivaldybė dar ir gražią šventę sukūrė: kiekvienais metais pasirūpina koncertu, ralį atidaro arba vainikuoja įspūdingas greičio ruožas energetikų miesto gatvėmis.

Pirmąjį ralį su „Mitsubishi Lancer Evolution“ laimėjo tuo metu dar perspektyviu jaunuoliu vadintas Vaidotas Žala, kuriam šturmanavo brolis Žygimantas.

„Kai ralį organizuoja du sportininkai, tai jie žino, kaip renginį padaryti tokiu, kuris būtų malonus dalyviams. Iš pragmatinės pusės, tai labai kompaktiškas ralis, daugiau laiko praleidžiame greičio ruožuose nei pervažiavimuose. Ir pats formatas efektyvus laiko prasme: penktadienį susirašome, šeštadienį lenktyniaujame, per dvi dienas apsisukame. O iš sportinės pusės, tai jis išsiskiria savo trasų konfigūracija ir reljefu. Mano nuomone, šiame ralyje yra įspūdingiausias greičio ruožas Lietuvoje. Tikiuosi, kad jis bus ir šiemet“, – kas taip patinka lenktynininkams šiame ralyje pasakė pirmųjų varžybų nugalėtojas V. Žala. Tiesa, apie kurį greičio ruožą šnekėjo – neišdavė.

Pergalė su dėvėtomis varžovo padangomis

Dauguma lenktynininkų apie Elektrėnų greičio ruožus atsiliepia labai teigiamai. Tačiau – ne visi. Štai Giedrius Notkus sako, kad niekada nesijautė ten stiprus.

„Vilniečiai ir kauniečiai čia važiuo­ja treniruotis, žino greičio ruo­žus. Ir aš juose nebuvau toks stiprus“, – kalbėjo Giedrius, lenktynininkas iš Panevėžio. „Tačiau taip buvo iki 2016-ų metų. Nežinau, kas atsitiko tuomet, bet pradėjom labai greitai važiuoti. Matyt, buvau jau gerą formą įgavęs su „Mitsubishi Lancer“.

2016-aisiaisiais Vaidotas Žala prakirto ratą, triumfavo Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu. Ir jie tai padarė važiuodami dėvėtomis padangomis, kurias jiems atidavė varžovas Deividas Jocius.

„Išsiveržėm į priekį, pamatėme, kad galim laimėti, ambicijos didelės, bet buvo viena bėda: važiavom su senomis padangomis, kurios pradėjo luptis. Po 4 greičio ruožų nebeturėjom padangų. Tai Jocius numontavo savo panaudotas ir atidavė mums. Kažkaip sugebėjom išlaikyti poziciją, tai buvo labai saldi pergalė. Antra karjeroje. Ačiū už tai Deividui“, – prisiminimais dalinosi G. Notkus.

Gerą tempą įgavęs sportininkas iš Panevėžio 2017-aisiais jau kovojo dėl čempiono titulo. Tačiau tie patys Elektrėnai, kurie 2016-aisiais padovanojo pergalę, 2017-ais atėmė iš jo čempiono titulą patyrus avariją. Tais metais laimėjo latvis Janis Vorobjovs, kuris įsibėgėjęs į sezono galą antrą kartą iš eilės tapo Lietuvos čempionu. Beje, „Mitsubishi Space Star“ prototipe jam stenogramą skaitė dabartinis Vaidoto Žalos šturmanas Ivo Pūkis.

Prisijungė lenkai

2018-aisiais Elektrėnų ralis priėmė ir Lenkijos sportininkus. Vyko bendras Lietuvos ir Lenkijos ralio čempionato etapas, kaimynai atvyko su įspūdinga, lietuviams dar nematyta technika. Buvo dešimtys R5 klasės automobilių, už kurių važiavo taip pat greiti gamykliniai R3 ir R2 mažyliai. Tačiau tais metais pergalė neatiteko nei lenkams, nei lietuviams. Ją išsikovojo tuomet po Latvijos federacijos vėliava lenktyniavęs Nikolajus Gryazinas, važiavęs „Škoda Fabia R5“ automobiliu. Dabar šis sportininkas Pasaulio ralio čempionate WRC2 kategorijoje atstovauja „Citroen“ gamintojui.

2019-aisiais Lenkijos sportininkai antrąjį kartą lankėsi Elek­trėnuose, vėlgi, buvo itin stiprūs, tačiau po įnirtingos kovos pirmoji vieta atiteko lietuvių ekipažui. Vaidotas Žala su Andriumi Malnieku, vairavę „Škoda Fabia R5“, vos 0,9 sekundės aplenkė lenkų žvaigždę Miko Marczyk. Tai buvo antroji Vaidoto Žalos pergalė.

Pereinamoji taurė – namuose pas Žalą

Vaidotas įsivažiavo, ir 2020-aisiais ralį laimėjo jau gana didele, daugiau nei minutės persvara. Tai buvo trečioji lenktynininko pergalė Elektrėnuose, ir ji Žalai tapo įsimintiniausia dėl prizo. „Berner Rally Elektrėnai“ išsiskiria iš kitų ralių, nes čia bendrosios įskaitos nugalėtojui yra skiriama išskirtinė pereinamoji taurė, kuri pas lenktynininkus keliauja iš rankų į rankas. Po trečiosios Vaido pergalės 2020-aisiais išskirtinė taurė liko pas Vaidą namuose.

„Aišku, saldžiausia buvo pirmoji pergalė. Tačiau įsimintiniausia trečioji, nes namo parsivežėme pereinamąją taurę. Buvo tokia taisyklė, kad tris kartus laimėjus ralį, perei­namoji taurė atitenka nugalėtojui. Smagi tradicija, ir parsivežti tą įspūdingą taurę buvo tikrai malonu“, – prisiminė Vaidas.

Jis kartu su A. Malnieku laimėjo ralį ir 2021-aisiais. Tai buvo ketvirtoji Vaido pergalė Elektrėnuose ir trečiasis ekipažo triumfas iš eilės. Tačiau tuo metu po truputį savo formą gerino ir po kelerių metų pertraukos į ralio čempionatą grįžęs Dominykas Butvilas. 2021-aisiais jis buvo antras. Tačiau 2022-aisiais Butvilas kartu su Renatu Vaitkevičiumi jau grįžo į pergalių kelią, ir laimėjo Elektrėnų ralį prieš Giedrių Notkų visa minute.

„Man tai vienas mėgstamiausių ralių, nes tuose keliuose prasidėjo mano karjera, pirmieji susirašymai, pirmosios treniruotės. Ir ten vienas gražiausių Lietuvos regionų, su išskirtiniu reljefu, tad natūralu, ir trasos techniškos, smagios. Be to, ir miestinis greičio ruožas turi savito šarmo. Visuomet turėjau svajonę nugalėti Elektrėnuose. 2015-aisiais per plauką nepavyko to padaryti. Pirmavome ralyje, bet viename iš paskutinių greičio ruožų sugedo automobilis, ir į priekį praleidome Vaidotą. O užpernai jau gana nesunkiai laimėjome. Bet pagal tai, kiek laiko iki ten brovėmės, tai buvome subrendę pergalei“, – savo istoriją Elektrėnuose pasakojo 2022-ųjų metų nugalėtojas Dominykas Butvilas.

Įdomu tai, kad trečias buvo Justas Tamašauskas, žinomas kaip patrakęs BMW M3 vairuotojas. Tačiau „Škoda Fabia R5“ jam taip pat prilipo.

Kas dėl pergalės, kas dėl čempiono titulo

Praėjusiais metais jau penktąjį kartą Elektrėnuose laimėjo Vaidotas Žala. Netgi rekordine 3 minučių persvara prieš Martyną Samsoną. Tiesa, Martynas važiavo tą ralį labai santūriai ir saugiai, neįprastu sau ir žiūrovams tempu. Čia sprendėsi Lietuvos čempiono titulas, ir M. Samsonui reikėjo tiesiog finišuoti gana aukštoje pozicijoje. Taigi Elektrėnai 2023-iaisiais išsiskyrė dviem labai laimingais ekipažais. Vaidotas Žala su Ivo Pūkiu laimėjo ralį, o Martynas Samsonas su Ervinu Snitku – Lietuvos čempionatą.

Taigi nors nuotykių per de­šimtmetį Elektrėnų apylinkėse netrūko, „Berner Rally Elektrėnai“ trasų guru galima laikyti Vaidotą Žalą. Jis čia laimėjo net 5 kartus iš eilės.

„Elektrėnuose gali pajusti Suomijos ralį: daug tramplynų, nu­sileidimų, įspūdingas reljefas, techniškos trasos. Laimėti ralyje be šturmano neįmanoma, bet per eilę metų gali įsiminti pavojingesnes vietas“, – sakė V. Žala.

Tačiau ar jis sugebės laimėti „Berner Rally Elektrėnai“ 6-ąjį kartą? Konkurencija Lietuvos ralio čempionate auga, tempu stebina tiek Giedrius Notkus, tiek Rokas Steponavičius, čempionato favoritu tapo Vladas Jurkevičius. Kas bus dešimtuoju nugalėtoju, paaiškės rugsėjo 7 dienos vakarą pačiame Elektrėnų centre po paskutinio greičio ruožo miesto centre.

Egidijus Babelis