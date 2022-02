„Tele2“ pasiūlymas: olimpinės žaidynės per „Go3“ ir nuolaidos televizoriams

Pekine vykstant sporto gerbėjų ilgai lauktoms žiemos olimpi­nėms žaidynėms, telekomunikacijų ­ben­­drovė „Tele2“ parengė ypatin­gų­ pasiūlymų. Šiuo metu įsigy­jant televizorių kartu su „Laisvu internetu“ galima ne tik sutaupyti, bet ir stebėti visas olimpinių žaidy­nių rungtynes.

Daugiau apie pasiūlymus ir nuolaidas sužinoti galima inter­netinėje svetainėje https://tele2.lt/privatiems/akcijos.

Daugiau nei 700 val. žiemos olimpinių žaidynių

Per šias žiemos olimpines žaidynes tūkstančiai atletų rungiasi daugiau nei šimte skirtingų sporto rungčių. Televizija „Go3“ suteikia galimybę pamatyti ne jų dalį, bet visas žaidynių akimirkas. Tam tereikia įsigyti TV paketą „Tv+Filmai+Sportas“, kuris yra papildytas „Discovery+“ turiniu. Kaip tik šiam paketui dabar taikoma 20 proc. nuolaida. Pasirašius 24 mėn. sutartį, jis kainuoja tik 11,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 14,99 Eur/mėn.).

Į šį paketą įtrauktuose „Eurosport“ TV kanaluose „ES1“ ir „ES2“ iš viso bus parodyta po maždaug 180 valandų didžiausio žiemos sporto renginio transliacijų. Beje, jas žiūrėti galima ir su rusų kalbos įgarsinimu.

Maža to, „Tv+Filmai+Sportas“ pakete daugiau nei 350 val. žaidynių galima stebėti per papildomus, specialiai „Eurosport“ sukurtus „ES3“, „ES4“ ir „ES5“ kanalus. Visi „Eurosport“ kanalai yra rodomi HD raiška ir turi savaitės archyvo funkciją – tai reiškia, kad rungtynes galėsite atsukti, žiūrėti jums patogiu metu ar pakartotinai.

Jei jau turite arba ketinate įsigyti kitokį „Go3“ paketą, tačiau norite stebėti visas žaidynes – pasiūlymas taip pat yra. Prie bet kurio pasirinkto TV paketo tereikia įsigyti papildomą „Discovery+“ turinį. Jis kai­nuoja vos 2,99 Eur/mėn.

Dalis olimpinių žaidynių rungtynių yra rodomos ir per kanalus „TV3“, „TV6“ bei „TV8“. „Go3“ platformoje jie yra prieinami turint bet kurį TV paketą. Tiesa, per juos bus parodyta tik apie 150 valandų visų transliacijų.

Žiūrėkite, kur norite ir kada norite

Net ir pasibaigus žiemos olim­pinėms žaidynėms, platformoje „Go3“ turėsite, ką žiūrėti. Čia spor­to gerbėjams kasmet paruošiama daugiau nei 6000 val. įvairių varžybų transliacijų, o kur dar didesnė nei 74000 val. kino filmų ir serialų biblioteka. „Go3“ televizijoje taip pat rasite net 42 tradicinius tiesioginės televizijos kanalus, specialų turinį vaikams bei dokumentiką.

Be to, „Go3“ televiziją galima žiūrėti, kur norite, kada norite bei savo pasirinkta kalba. Ir būtent tuo metu patogiausiu būdu: televizoriaus, telefono, kompiuterio ar planšetės ekrane. Beje, mėgautis šia televizija galite net ir neišmaniame televizoriuje, turinčiame HDMI jungtį, ir įsigijus televizijos priedėlį.

Ypač patogu tai, kad visi inter­netinės televizijos paketai gali būti apmokėti bendra sąskaita su kitomis operatoriaus paslaugomis – pavyzdžiui, kartu su mobiliojo ryšio ir „Tele2 Laisvo interneto“ įmokomis.

Televiziją „Go3“ galite užsisakyti jums patogiausiu būdu: operatoriaus salone, internetinėje svetainėje www.tele2.lt, „Mano Tele2“ savitarnoje arba paskambinus telefonu 117.

Televizoriai su internetu: pigiau ir tik su 1 Eur pradine įmoka

Norintiems žiemos olimpines žaidynes stebėti naujo televizoriaus ekrane – verta suskubti. Šiuo metu keturiems „Samsung Qled“ ir „Xiaomi Mi Smart“ televizorių modeliams taikomos ypatingos nuolaidos. Šių televizorių kainos dabar prasideda vos nuo 6 Eur/mėn., o pradinė įmoka siekia tik 1Eur.

Šis pasiūlymas televizoriams įsigyti galioja juos užsakant kartu su „Laisvo interneto“ planu nuo 50 GB (nuo 3,99 Eur/mėn.), sudarant 24 mėn. paslaugų teikimo ir 36 įrangos išsimokėjimo sutartis.

Modemo kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. Įrangai papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymo laikas ir įrenginių ­kiekiai – riboti.

Kartu pirkti televizorių, „Go3“ ir „Laisvą internetą“ – apsimoka

Jei žvalgotės ne tik naujo televizoriaus, bet ir televizijos bei interneto – dabar itin puikus metas atsinaujinti. Operatorius televizoriams, juos įsigyjant kartu su „Laisvo interneto“ neribotu planu ir vienu iš trijų numatytų „Go3“ paketų, šiuo metu taiko net iki 45 proc. siekiančias nuolaidas.

Pasiūlyme dalyvauja net 15 skirtingų „Samsung“, „Xiaomi“ ir „LG“ televizorių modelių, o jų kainos prasideda vos nuo 3,71 Eur/mėn. Be to, jiems taikoma tik 1 Eur pradinė įmoka.

Vienas tokių – minimalistiniu bei elegantišku dizainu išsiskiriantis ir 81 cm įstrižainės ekraną turintis „Xiaomi Mi Smart TV P1“. Pasirašius 24 mėn. paslaugų sutartį ir sumokėjus minėtą 1 Eur pradinę įmoką, šis televizorius iš viso kai­nuos tik 134,65 Eur (kaina be sutarties – 249 Eur).

Svajojantiems apie dar didesnį televizorių – nuolaidų taip pat pa­ruošta. „Samsung Crystal UHD“, kurio įstrižainė siekia net 165,1 cm, dabar galima įsigyti 27 proc. pigiau. Pasirašius 24 mėn. paslaugų sutartį ir sumokėjus 1 Eur pradinę įmoką, jis kainuos tik 13,05 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 649 Eur).

Pasiūlymas televizoriams galio­ja įsigyjant „Laisvo interneto“ neribotą planą kartu su vienu iš televizijos „Go3“ paketų: „TV“, „TV + Filmai“ arba „TV + Filmai + Sportas“ (bendra kaina – nuo 25,49 Eur/mėn.), ir pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo bei 36 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartis.

Modemo kaina į pasiūlymus televizoriams neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. Įrangai papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis.

Daugiau apie šiuo ir kitus pasiūlymus bei jų sąlygas sužinoti galima www.tele2.lt, „Tele2“ salonuo­se arba paskambinus telefonu 117. Nuolaidų ir įrenginių laikas – ribotas.