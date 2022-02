„Tele2“ pasiūlymas televizijai „Go3“: 1 mėn. nemokamų filmų, serialų ir kitų pramogų be įsipareigojimų

Visos šeimos laisvalaikiui skirtą televiziją „Go3“ šiuo metu išbandyti galima visiškai nemo­kamai. „Tele2“ parengė išskirtinį pasiūlymą, kurio metu net 1 mėn. atrinktus populiariausius lietuviškus bei užsienio kino filmus, serialus, laidas, animaciją bei sporto transliacijas galėsite žiūrėti be papildomų mokesčių, būtent jums patogiu metu ir būdu.

Apie visus pasiūlymus ir skirtingus paketus daugiau sužinoti galima internetinėje svetainėje www.tele2.lt/tv.

Televizija, kuri prisitaiko prie žiūrovų

Naujos kartos televizija „Go3“ taip vadinama ne veltui – ji prisitaiko prie savo žiūrovų, o ne atvirkščiai. Ją galima žiūrėti, kur norite, kada norite bei savo pasirinkta kalba. Ir būtent tuo metu patogiausiu būdu: televizoriaus, telefono, kompiuterio ar planšetės ekrane.

Ypač patogu tai, kad bet kurią tiesioginės televizijos kanalo laidą dar visą savaitę bus galima pažiūrėti tada, kada norisi jums. Taigi, archyvuotą turinį galėsite ne tik žiūrėti jums tinkamiausiu metu, bet dar ir praleisti reklamas jame.

Be to, turint „Go3“, pamiršite nesutarimus su artimaisiais, renkantis, ką žiūrėti. Vienu metu prie paskyros gali būti prijungti net 5 įrenginiai, o tuo pat metu skirtingą turinį žiūrėti galima net 2 ekranuose.

Yra, ką žiūrėti: nuo tradicinių TV kanalų iki išskirtinio turinio

O žiūrėti tikrai yra ką – „Go3“ yra didžiausia turinio biblioteka Baltijos šalyse. Čia rasite net 42 tradicinius tiesioginės televizijos kanalus, specialų turinį vaikams bei dokumentiką. Sporto gerbėjams čia kasmet paruošiama daugiau nei 6000 val. įvairių varžybų transliacijų, o kur dar didesnė nei 74000 val. kino filmų ir serialų biblioteka.

Atskirai verta paminėti „Go3“ televizijoje pasiekiamas pasaulines turinio paslaugas. Viena tokių – „Discovery+“, kuri talpina 9 tiesioginės televizijos kanalus, daugiau nei 4000 val. originalių serialų, laidų ir dokumentikos biblioteką bei tiesiogines sporto transliacijas. Būtent per šią platformą „Go3“ žiūrovai gali tiesiogiai stebėti vieną iš svarbiausių šio sezono renginių – 2022 m. Pekino žiemos olimpines žaidynes.

Gero turinio mėgėjus nudžiugins ir „Go3“ naujiena – partnerystė su „Paramount+“. Šioje skiltyje galima rasti ne tik originalius šio prekių ženklo filmus bei serialus, bet ir ­juokingąsias „Comedy Central“ komedijas.

Tuo tarpu vaikams skirtoje „Disney“ platformoje mažieji žiūrovai gali išvysti daugybę populiarių animacinių filmų, tokių kaip „Mikė Pūkuotukas“ ar „Troliai Mumiai ir žiemos pasaka“.

Išbandykite nemokamai ir be įsipareigojimų

Operatoriaus klientai, vieną kartą per 12 mėn. užsisakantys „Go3“ paslaugą, visą mėnesį „Televizija + filmai“ paketo turinį gali išbandyti visiškai nemokamai. Pasibaigus ­nemokamam laikotarpiui, bus tai­koma standartinė paketo kaina. Paketo bet kada galima atsisakyti „Tele2“ savitarnos svetainėje arba paskambinus telefonu 117.

Maža to, kaip tik dabar populiariausius „Go3“ paketus įsigyti galima itin geromis sąlygomis. Vienas tokių – paketas „Televizija + filmai“, kuriam šiuo metu taikoma 20 proc. nuolaida. Pasirašius 24 mėn. sutartį, jis dabar kainuoja tik 7,99 Eur/mėn. (įprasta kaina – 9,99 Eur/mėn.).

„Go3“ televizijos paketai veikia visuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Tačiau mėgautis šia televizija galite ir bet kuriame kitame televizoriuje, turinčiame HDMI jungtį ir įsigijus televizijos priedėlį. „GO3“ televizijos priedėlio kaina – nuo 2,5 Eur/mėn.

Naujos kartos televiziją „Go3“ galite užsisakyti jums patogiausiu būdu: operatoriaus salone, internetinėje svetainėje www.tele2.lt, „Mano Tele2“ savitarnoje arba paskambinus telefonu 117.

Išsirinkite sau tinkamiausią televizijos paketą

Nors įvairaus turinio televizijoje „Go3“ yra itin daug, tačiau užsisakyti galima įdomiausią būtent jums: tik filmų, televizijos, sporto paketus arba jų derinius. Paketų kainos, perkant iš operatoriaus „Tele2“ ir pasirašius 24 mėn. sutartį, prasideda vos nuo 7,99 Eur/mėn.

Ypač patogu tai, kad visi internetinės televizijos paketai ga­li būti apmokėti bendra sąskaita su kitomis operatoriaus paslaugomis – pavyzdžiui, kartu su mobilio­jo ryšio ir „Tele2 Laisvo interneto“ įmokomis.

Daugiau apie pasiūlymus ir jų sąlygas sužinoti galima www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinus telefonu 117. Nuolaidų laikas – ribotas.