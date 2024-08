Tarptautiniai jaunimo mainai „Verslumo ir įsidarbinimo laboratorija“

2024 m. liepos 19–26 dienomis vyko tarptautiniai jaunimo mainai „Entrepreneurship and Employment Laboratory“ (liet. „Verslumo ir įsidarbinimo laboratorija“). 36 dalyvius iš 6 Europos šalių (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ispanija, Rumunija) subūrė Elektrėnų kultūros centro atviras jaunimo centras. Jauni žmonės visą savaitę­ gilinosi į verslumo temą ir karjeros galimybes, ugdė savo verslumo ir finansų valdymo kompetencijas, kūrė verslo idėjas. Taip pat dalyviai mokėsi įtraukiančiai pristatyti savo verslo idėją auditorijai, diskutavo tarpusavyje apie tai, kaip pradėti verslą, koks verslas yra sėkmingas, aptarė, kaip sėkmingai planuoti savo karjerą, į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis studijas ar pirmą darbą.

Dalyviai vieni kitiems vedė už­si­ėmimus, taip gerindami ne tik pro­jekto pavadinime užkoduo­tus­­ įgūdžius, bet ir anglų kalbos, lyde­rystės, viešojo kalbėjimo, kritinio mąstymo, darbo grupėje kompetencijas, kurios itin praverčia kasdieniame gyvenime. Be to, dalyviai kūrė asmeninius karjeros planus, mokėsi orientuotis įvairiose profesinėse aplinkose.

Jaunimo mainų dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Elektrėnuose stūksančioje pagrindinėje ir galin­giausioje Lietuvos elektrinėje. Eks­kursijos metu buvo aprodyti itin dideli senosios ir naujosios elektrinės angarai, biokuro saugykla, įvairiausia technika, dalyviai išmoko naujų dalykų apie elektros gamybos grandinę. Taip pat aplankėme „AV terminal“, tai – didžiausią bei moderniausią automobilių terminalą Bal­tijos šalyse valdantis verslas. Dalyviai tu­rėjo galimybę pasivaikščioti po garažus, pamatyti išskirtinius automobilius bei susipažinti su skirtingomis šio verslo teikiamomis paslaugomis. Vizitų metu vadovai pasakojo, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint įsidarbinti šiose įmonėse, kur dirba ne vienas šimtas darbuotojų.

„Išmokome aiškiai ir greitai pristatyti savo idėjas potencialiems investuotojams naudodami „elevator pitch“ ir kitus verslo įrankius, taip pat sužinojome, kokie uždarbio būdai gali mus dominti mūsų profesinėje veikloje. Įveikėme kalbos barjerą ir atsisakėme išankstinių nuostatų, tapome atviresni bendraujant su žmonėmis iš skirtingų kultūrų, pripažindami ir peržengdami kultūrinius skirtumus, kad galėtume užmegzti prasmingus ryšius“, – mintimis dalijasi projekto dalyvis Dominykas.

„Per jaunimo mainus sužinojome viską apie tai, ką reiškia verslumas, ne tik iš skirtingų veiklų, bet ir aplankydami įdomias Lietuvos įmones, tokias kaip Elektrėnų elektrinė ir „AV Terminal“. Visi 36 dalyviai apsikeitė faktais ir savo šalies kultūriniais aspektais su kitais, tuo pačiu dalindamiesi savo žinio­mis ir požiūriais apie verslumą, <…> Po šio projekto galime teigti, jog jaunimo mainai yra labai naudingi. Jaunuoliai ne tik sužino apie nau­dingas temas ir dalykus, bet taip pat susitinka su įvairiais žmonėmis iš skirtingų kultūrų, turinčių panašių interesų ir pomėgių“, – sakė projekto dalyvė Mihaela Alina Flutur, į jaunimo mainus atvykusi iš Rumunijos.

Esame įsitikinę, kad verslumo įgūdžiai ir kompetencijos, taip pat skirtingų sektorių ir profesijų specifiniai gebėjimai turėtų būti nuolat ugdomi nuo paauglystės, siekiant padidinti jaunimo įsidarbinimo galimybes. Be to, jaunimo mainų metu analizavome socialinio verslo konceptą, kaip priemonę spręsti socialines ir ekonomines bendruomenių problemas. Tikime, kad savaitę praleidę Lietuvoje ir gavę daug naujos informacijos, pasisėmę idėjų ir minčių, dalyviai ateityje sėkmingai įsidarbins, įkurs savo verslus, įgyvendins savo iniciatyvas.

Jaunimo mainai finansuojami „Erasmus+“ programos. Projekto numeris 2023-1-LT02-KA151-YOU-000120765

Projekto dalyvė

Gytė Augustinaitytė