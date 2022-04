Stilingas ir kokybiškas kilimas namuose: kaip pasirinkti?

Kuriant jaukų namų interjerą labai svarbi kiekviena detalė: baldai, spalvos, augalai, įvairūs akcentai ir, žinoma, kilimai. Šiandien pastarųjų pasirinkimas tiesiog stulbinantis, o stilingą ir kojoms malonų kilimą lengvai ir greitai galima įsigyti ne tik fizinėje prekybos vietoje, bet ir pirkti internetu. Tačiau į ką svarbiausia atsižvelgti renkantis palankiausią variantą?

Atkreipkite dėmesį į proporcijas

Geriausiai kilimas tiek jūsų miegamajame, svetainėje, tiek ir terasoje ar balkone atrodys tada, kai derės prie pasirinktos erdvės ir nebus nei per mažas, nei per didelis. Šioje vietoje itin svarbu atkreipti dėmesį į proporcijas. Tiksliai nusakyti, koks kilimas tinkamiausias patalpoje yra gana sudėtinga, tačiau kilimo dydis vizualiai turėtų derėti su baldais. Štai, pavyzdžiui, svetainėje ar miegamojo patalpoje kilimo dydis turėtų būti toks, kad kojos sėdint ant sofos ar lovos būtų padedamos ant jo, kitu atveju, kilimas atrodys per mažas ir neįsilies į visumą.

Spalvų deriniai jūsų namuose

Rinkoje kilimų yra įvairiausių, tačiau, kad namų aplinkoje išvengti chaoso, labai svarbu atsižvelgti į tai, kokį stilių ir spalvų derinius puoselėjate. Jei kambaryje yra spalvingų baldų, paveikslų ar kitų ryškių daiktų, geriausia jeigu kilimas bus neutralių, neiššaukiančių spalvų. Kitu atveju, jeigu vyrauja vienspalviai ir klasikinių formų pasirinkimai, ryškesnis kilimas lengvai galėtų tapti įdomiu erdvės akcentu. Be to, nebijokite išskirtinių kilimų formų. Apvalus ar netgi neįprastos formos kilimas taip pat gali būti labai žavi namų puošmena!

Kokios medžiagos kilimo pageidaujate?

Šiuo laikotarpiu daugelyje prekybos vietų galima surasti įvairiausio dizaino ir skirtingo pluošto kilimų, tad kiekvienas lengvai gali pasirinkti tą namų puošmeną, kuri labiausiai pateisins poreikius ir lūkesčius. Jie gali būti tiek natūralių, tiek sintetinių medžiagų: medvilniniai, vilnoniai, viskoziniai ar dirbtinio pluošto. Protingiausia kilimų rūšį rinktis pagal tai, kurioje namų vietoje ketinate jį tiesti. Jeigu miegamajame basomis kojomis maloniau liestis prie medvilninio ar kilimo iš vilnos, tikėtina, kad terasoje ar balkone ieškosite tokio, kuris bus atsparesnis išorės veiksniams. Laukui pritaikyti kilimai dažniausiai gaminami iš polipropileno ir yra atsparūs drėgmei, tiesioginei saulei ir kt.

Apmokėtas turinys