Statybos ir remontas – kaip padaryti kuo mažiau žalos aplinkai?

Statyba yra veikla, kurios tikslas pastatyti naują statinį arba rekonstruoti, remontuoti ar griauti jau esamą. Iš tiesų ši pramonės šaka sunaudoja didžiulius žaliavų, kuro ir energijos išteklius bei taip pat išmeta milžiniškus kiekius atliekų bei dujų, prisidedančių prie šiltnamio efekto. Yra žinoma, jog statybos ir remonto sektorius per metus sunaudoja arti 40 procentų visos pasaulio energijos, kas yra išties labai daug. Laimei, statybų ir remonto poveikį aplinkai tikrai galima sumažinti. Jei ir jums įdomu, kaip tai veikia, kaip tik šiame straipsnyje aptarsime būdus, padėsiančius padaryti kuo mažiau žalos gamtai.

Ribokite kuro suvartojimą

Ne paslaptis, jog didžiausią neigiamą poveikį aplinkai daro iškastinio kuro, tokio kaip dujų ar dyzelino, deginimas. Kiekvieno statybų projekto metu išmetamos anglies dvideginio, metano ir kitos dujos teršia orą ir prisideda prie pasaulinio atšilimo. Dėl šios priežasties, norėdami apriboti degalų naudojimą, sumažinkite medžiagų gabenimo atstumus – galbūt yra įmonė, kuri dirba netoliese jūsų namų ar kitos vietos, kurioje planuojate statybas ar remontą. Taip pat nepalikite statybų technikos užvestos, kuomet jos nenaudojate, kadangi tokiu būdu irgi yra teršiama aplinka. Pasidomėkite ir dėl ekologiškesnių, alternatyvių degalų šaltinių, gal net pavyks rasti įmonę, kuri naudoja hibridinę techniką bei įrangą. Atlikę visus šiuos veiksmus ar bent dalį jų, sumažinsite išmetamą teršalų kiekį ir prisidėsite prie geresnės oro kokybės.

Tinkamai atsikratykite statybos ir griovimo atliekomis

Kiekvienais metais statybų atliekų kiekis pasaulyje siekia virš milijardo tonų. Būtent griovimo darbų atliekos sudaro apie 90 proc. visų šių šiukšlių, kurių didelė dalis atsiduria sąvartynuose arba yra deginamos. Tiek vienas, tiek kitas būdas kenkia aplinkai, todėl specialistai pataria susidariusias atliekas naudoti pakartotinai ir jas perdirbti. Jei visa tai pradėtų taikyti daugiau statybų sektoriuje esančių verslų, atliekų kiekis būtų reikšmingai sumažintas. Tai ne tik liečia tokias žaliavas kaip plytas, betoną, metalą ar medieną, kurias tikrai galima perdirbti, bet ir aparatūrą bei prietaisus, kuriuos galima naudoti pakartotinai ir ilgai. Pavyzdžiui, prekinis ženklas Milwaukee pasižymi itin kokybiškais įrankiais, kurie tikrai tarnaus ne vienerius metus bei puikiai pasitarnaus bet kokiuose remonto darbuose.

Sumažinkite triukšmą

Statybų darbų sukeliami garsai yra pagrindinis aplinkos triukšmo šaltinis. Didžiąją dalį šio triukšmo sukelia technika bei tam tikri įrankiai, kurie yra naudojami, kai yra ruošiamas sklypas, griaunamas pastatas ar tiesiog atliekamas remontas. Daugybė statybų aikštelių yra netoli gyvenamųjų namų ar įmonių, todėl sukeliamas triukšmas gali itin trukdyti ten gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms. Labai svarbu, pradedant kažkokį statybų projektą, laikytis apribojimų, kuomet darbas yra galimas. Nesunku suprasti, jog aplink gyvenantys žmonės tikrai bus nepatenkinti, jei darbus pradėsite savaitgalį 6 valandą ryto. Taip pat galima ir informuoti aplink esančius žmones, pakabinant informacinius pranešimus, kuriuose būtų nurodyta, kiek laiko truks darbai ir ko galima per tą laikotarpį jiems tikėtis.

Laikykitės numatyto tvarkaraščio

Laikantis statybos terminų ar net juos kiek pagreitinus, galima sumažinti aplinkai daromą žalą. Kuo ilgiau vyksta tam tikras projektas, tuo daugiau kuro yra sunaudojama, dėl ko ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra išmetama į atmosferą daugiau, o taip pat ir ilgiau aplink gyvenantys žmonės turi taikstytis su aplinkos triukšmu. Laikymasis terminų projektą paverčia daug efektyvesniu, jis sukelia mažiau nepatogumų ir tampa kur kas mažiau kenksmingas aplinkai.

Naudokite atsinaujinančius energijos šaltinius ir statykite gamtai draugiškus pastatus

Dar vienas būdas, kaip galite sumažinti neigiamą poveikį gamtai, užsiimdami statyba – statykite gamtai draugiškus pastatus. Ką tai reiškia? Vienas iš variantų, kuomet kiek galima daugiau yra išsaugoma žaliosios erdvės arba yra pasirenkamas alternatyvus energijos šaltinis, pavyzdžiui, saulės baterijos, vėjo jėgainės, geoterminiai ištekliai ar biokuras. Tokie pastatai teikia daug privalumų, tarkime, mažesnes eksploatacines išlaidas. Be to, pagerina ten dirbančių ar gyvenančių žmonių sveikatą dėl sumažėjusio teršalų kiekio ir padidėjusios oro kokybės – gi yra žinoma, jog būtent augalai yra pagrindinis kokybiško ir gero oro garantas. Tad, net jei ir tokį namą pastatyti iš pradžių atrodo gana brangu – vėliau tai tikrai atsipirks, o negana to ir prisidės prie aplinkos saugojimo.

Saugokite gamtos išteklius

Atliekant tam tikrus statybų darbus, gali būti užteršiamos nuotekos, kurios gali pakenkti ekosistemai. Greičiausiai esate girdėję ne vieną atvejį, nuskambėjusį žiniasklaidoje, jog tam tikros įmonės vietoje to, jog atsikratytų aplinką teršiančiomis medžiagomis tinkamai, jas tiesiog nukreipdavo į šalia esantį vandens telkinį. Ne išimtis ir statybų sektorius – čia taip pat dažnai teršalai kontaktuoja su aplinka. Net ir be tiesioginio išmetimo, krituliai ir lietaus vanduo gali kenksmingas aplinkai medžiagas nuplauti ir pernešti į paviršinius ar gruntinius vandenis, ar užteršti dirvą. Venkite cheminių medžiagų išmetimo šalia statybvietės – nuvežkite jas į specialias vietas, kuriose jos yra apdorojamos ir saugiai išmetamos. Prie viso to, įvairias medžiagas laikykite ten, kur nėra pavojaus, jog lietus galėtų jas nuplauti. Jūsų galutinis tikslas turėtų būti užbaigti projektą taip, jog darbas būtų atliktas efektyviai ir kokybiškai, o taip pat ir su mažiausiu poveikiu aplinkai.

Taigi, tikimės, jog šis straipsnis buvo naudingas ir leis į statybų ir remonto darbus pažiūrėti per kiek kitokią prizmę. Labai svarbu, jog užsiimant šiais darbais pavyktų ne tik sutaupyti, bet ir prisidėti prie mažesnio neigiamo poveikio gamtai – tokiu būdu padėsite ne tik sau, bet ir ateities kartoms!