Spiningavo sėkmingai

Rugsėjo 7 d. Daugų ežere vykusiose spiningavimo iš valčių varžybose gerai sekėsi Elektrėnų komandai. Varžybose Dauguose dalyvavo per 50 komandų po du žmones iš visos Lietuvos. Tarp jų šešios elektrėniškių komandos.

Pirmą vietą su komandos draugu Dainiumi Maleronka ir pagrindinį prizą – valtį – laimėjęs Valdas Basiukevičius sako, kad jiems varžybos „ėjo kaip per sviestą“. Prieš varžybas pasitreniravo, ežere rado vietą, kur kibo lydekos, sėkmingai kibusios ir varžybų dieną. Reikalingą surinkti bendrą 2,10 m ilgį pagautos žuvies čempionai surinko pirmieji – per 7 val. 58 min. Paskutiniu metimu čempionus dar pradžiugino net 92 cm lydekaitė, kurią į valtį įtraukė tik po 10 minučių galynėjimosi. Bendras Valdo ir Dainiaus laimikis buvo didžiausias tarp 100 dalyvių – 8 lydekos, kurių bendras ilgis buvo 5 m 16,5 cm. Valdas sako, kad varžybose laimėta „Kimple“ firmos aliumininė valtis netrukus pasirodys Elektrėnų mariose. Valdas ir Dainius atstovavo žvejų klubui „Elektrėnų Tritonas“, dar viena Elektrėnų komanda „Ūdos broliai“ laimėjo ketvirtą vietą ir apdovanota buvo mediniu medaliu.

Spiningavimo iš valčių varžybas antrą kartą organizavo Asociacija „Žvejų klubas Spiningavimas LT“ ir žvejys entuziastas Andrius Kopa. Jis ieško varžybų vietų, rėmėjų, dalyvių, už ką dalyviai jam nuoširdžiai dėkoja. „Geras laikas neprapuola ir labai lengvai nenueina užmarštin…“, – sako žvejai.

Spiningavimas iš valčių vyksta keturiais etapais. Varžybos Dauguose buvo trečios. Paskutinis etapas spalio 5 d. vyks Vėžionyse.

