Ralio organizatoriai: ralis ateina pas jus, atnešdamas šventę

Julija KIRKILIENĖ

Dešimtą kartą Elektrėnuose organizuojamas ralis šiais metais pavadintas „Berner Rally Elektrėnai 2024“. Berner todėl, kad įmonė „Berner“ yra pagrindinė ralio rėmėja.

Noriu pasidalinti įspūdžiais iš uždarymo renginio ir spaudos konferencijos, vykusios prieš renginį.

Spaudos konferencijoje ir šven­tėje, kaip ir dera prieš rinkimus, aktyviai dalyvavo Trakų, Kaišiadorių rajonų ir Elektrėnų savivaldybės valdančiųjų atstovai. Ralis vyko per visas tris savivaldybes, bet daugiausia pagyrų organizatoriai išsakė Elektrėnams. Čia ir trasos pačios geriausios, ir savivaldybės vadovai geranoriški, o ir raliu besidominčiųjų Elektrėnuose daugiausia. Varžybose dalyvavo du savivaldybės ekipažai – Eugenijus Sladkevičius ir Marius Kairys bei Ernestas Griškus ir Vaidas Šmigelskas. Spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo ir didžiausia ralio „žvaigždė“ Vaidotas Žala, organizatoriai prašė gyventojams pasiųsti žinutę, kad automobilių sportas esąs pats kultūringiausias sportas pasaulyje, todėl ir „Rally Elektrėnai“ stengiasi žmonėms nešti džiaugsmą. Organizatoriai sakė norintys su gyventojais palaikyti gerus santykius bei prašė žiūrovų nesivelti į konfliktus ir sudrausminti kitus.

Apie ralio džiaugsmą kai kurie žmonės turėjo kritišką nuo­monę: daug dulkių ir triukšmo. Be automobilių keliamų dulkių šeštadienio vakarą Elektrėnus pasiekė Baltarusijoje degusio durpyno smogas. Tik smarvė iš Kazokiškių sąvartyno, dvokusi daugiau nei savaitę, penktadienio–šeštadienio dienomis kažkokiu būdu buvo panaikinta.

Šventės atidaryme pagerbti buvo ne tik dalyviai, bet ir visų trijų savivaldybių vadovai. Net visi Elektrėnų seniūnijų seniūnai buvo pakviesti į sceną, o buvęs meras Kęstutis Vaitukaitis prisiminė „Rally Elektrėnai“ pradžią: į kabinetą užėję organizatoriai prašė leidimo Elektrėnų trasomis naudotis „Rally Kaunas“ lenktynininkams. Meras užsispyręs, kad trasomis naudotis leis, jei ralis bus pavadintas Elektrėnų. Ir taip jau per 9 metus Elektrėnų ralis startavo 10 kartų. Atidarymui iškilmingumo suteikė Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam vadovauja Valdas Stanaitis. Solistė Augustė Da­niūnaitė atliko valstybės himną. Koncertavo Dainotas Varnas.

Į šventės uždarymą Elektrėnuose susirinkusi minia buvo geros nuotaikos ir įvairiai linksminosi: palaikė apdovanotuosius, šoko pagal atlikėjos Rūta Loop muziką ir ovacijomis palydėjo fejerverkus. Minios rinkosi ne tik į šventę, bet ir į trasas. Per 100 ekipažų žiūrovams demonstravo ekstremalų sportą ir įvairių markių automobilius.

„Rally Elektrėnai“ atsisveikino iki kitų metų, bet prisiminimas liko įamžintas lenktynininko Vytauto Švedo sukurtame eilėraštyje:

Dešimt Elektrėnuos ralių

Tūkstančiai čia arklio galių,

Lydės kartais net asfaltas

Kai tik buvo duotas startas!

Elektrėnai ralį myli

Tad motorai vėl netyli,

Apie Ledo čia areną

Piešia saulę ir ne vieną.

O ryte, kai kyla rūkas,

Jau ant grunto ratai sukas,

Verčias dulkės, rausias kelias

Žvyras tarp dantų vėl velias.

Minios greičio čia fanatų

Nedėvi jie švarių batų,

Mat per purvą teks klampoti

Ir trason rankelėm moti.

Šiemet šimtas rimtų vyrų

Griebsis šių laikų rapyrų,

Savo bėrius pasikinkę,

Rizikuoti smarkiai linkę.

Škodos, Fordai, na, ir Proto

Nebeliko trasoj šroto,

Baisiai visi užsitaisę

Žmonų norų nesupaisę!

Lenkai, estai, ukrainiečiai

Dopuose jau fanų spiečiai,

Labai laukia mūsų asų,

Supermenų ralio trasų.

Visi nori nugalėti

Stipriai pradeda rūpėti

Pasivyti patį Žalą,

Nors motoras jau ir kala.

Visgi būkim dėmesingi

Atsakingai rėžkim vingį,

Čia tik didelis žaidimas

Nesugenda te likimas!

Tai suprato net Šiaučiūnas

Ralis kuo tikriausias liūnas,

Sukt ruletę pigiau būtų

Bent jau rapsai nesupūtų.

Notkus didvyrį vaidina

Vertina pasiruošimą,

Vakare prieš pat lenktynes

Kviečia pabėgiot kaimynes.

Dopais lėks net ir Samsonas,

Kiek kitoks jo „bemvo“ tonas.

Tai aidės miškai nuo garso,

Triukšmas sieks iki pat Marso.

Vladas dviratį vis mina,

Sportus du kaip visad pina.

Mėgsta jis pedalus spausti,

Tad negali Škodoj snausti.

Autoriui širdis suspurdo

Kol dar nėr kišenėj skurdo,

Reiktų gal trumpam sugrįžti

Kiek gali į batą myžti?!

Čapka dvi kėdes užėmęs,

Mitsą posūky įrėmęs,

Bet kartu ir ruošia sceną

Linksmins vakare kiekvieną!

Vaidui skamba jau fanfaros

Gęsta mašinyčių faros,

Taurės kyla nugalėjus

Ir aplenkus šiaurės vėjus!

Gražiam miestui Ačiū sakom,

Nesvarbu iš kur atkakom,

Gerbkim, girkim ir mylėkim,

Dopuose neraganėkim!

Tad gyvuok, o mielas rali,

Garsink mūsų puikią šalį,

Kurk emociją vėl gerą,

Elektrėnuos sportas dera!