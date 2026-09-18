Skaidrumo pranešimas

Politinės reklamos SKAIDRUMO PRANEŠIMAS

Straipsnis „Vilija Blinkevičiūtė: „Žmogus neturi rinktis tarp duonos kąsnio ir savo artimojo orumo“, Užs. Nr. 26/65

1. Užsakovas:

Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente,

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė

Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

ASP 11G265

vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu

2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas:

Europos Parlamentas

Rue Wiertz 60, , B-1047 Bruxelles

3. Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas:

Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė

Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

ASP 11G265

4. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti:

Laikraštyje publikuojama 2026-09-18–2026-0924, svetainėje – neribotą laiką

5. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą, bendros sumos ir bendra vertė:

133,38 Eur

6. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos kampaniją, bendros sumos ir bendra vertė:

  • (nereikia)

7. Informacija apie politinės reklamos paslaugų teikėjų gautų sumų ir kitų išmokų kilmę:

Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos Europos Parlamente,

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė

8. Metodika, taikoma kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą ir, kai taikytina, politinės reklamos kampaniją, bendroms sumoms ir bendrai vertei apskaičiuoti:

——- (nereikia)

9. Politinės reklamos skelbimas yra susijęs su:

Susijęs su darbu Europos Parlamente

10. [Tinklalapio saitas (-ai) į oficialią informaciją apie dalyvavimo rinkimuose ar referendume, su kuriuo (-iais) politinės reklamos skelbimas yra susijęs, sąlygas.]

11. [Nuorodos į Europos internetinės politinės reklamos skelbimų saugyklą.]

—–

12. Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: [Informacija apie Reglamento (ES) 2024/900 15 straipsnio 1 dalyje nustatytą mechanizmą, skirtą pranešti apie galimai reikalavimų neatitinkančius politinės reklamos skelbimus.]

Pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraščiuose „Elektrėnų kronika“ ir bei portale (jei toks yra), kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com

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