Šantažas nepraėjo

Gyvename informacijos pertekliaus laikais, kai dėmesio stoką galima užpildyti vien tik mokant naudotis internetu ir socialiniuo­se tinkluose susikūrus paskyrą. Elektrėnuose vienas visuomenės veikėjas, sukūręs „Facebook“ pa­skyrą „1000 elektrėniečių“, nuolatos kritikuojantis savivaldybės me­rą, užsimojo susidoroti ir su laikraščiu „Elektrėnų kronika“. Garsiąją paskyrą administruojantis Danas Dambrauskas ne kartą ant laikraščio „Elektrėnų kronika“ liejo pykti, esą laikraštis nekritikuoja valdžios.­ Nutaręs laikraštį pamokyti, tam surado progą: 2024 m. vasario 23-29 laikraštyje „Elektrėnų kronika“ Nr. 8 Julijos Kirkilienės straipsnyje „Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Politika yra bendro gėrio padalinimas ir išdalinimas“, pastraipoje „Geraširdžiai“ buvo parašyta, kad taryba pritarė nurašyti šešių bankrutavusių įmonių beviltiškas skolas, tarp kurių buvo ir D. Dambrausko vadovaujamos bankrutavusios įmonės „Kosminija“ skola. D. Dambrauskas tekste perskaitė, esą parašyta buvo, kad visos 6 įmonės priklausiusios jam, todėl laikraštis „klaidina skaitytoją, žemina ieškovo Dano Dambrausko garbę ir orumą“ ir per advokatę Dovilę Šakalienę, reikalavo informaciją paneigti bei D. Dambrausko atsiprašyti. Redakcija, žinoma, sutiktų informaciją paneigti ir atsiprašyti, jei taip būtų parašyta, bet paneigti to, ko neparašė, negalėjo. Nepaskelbus advokatės surašyto paneigimo ir atsiprašymo, D. Dambrauskas teismui apskundė Juliją Kirkilienę ir laikraštį „Elektrėnų kronika“ dėl garbės ir orumo gynimo: „Ieškovas nurodė, kad 2024 m. vasario 23-29 d. Elektrėnų krašto laikraštyje „Elektrėnų kronika“ Nr. 8(1282) perskaitė apie save straips­nį, kuriame buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, jo garbę ir orumą žeminanti informacija“.

Spalio 8 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė Valiulytė viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Dano Dambrausko ieškinį atsakovams Julijai Kirkilienei ir UAB „Elektrėnų kronika“ dėl garbės ir orumo gynimo ir nusprendė ieškinį atmesti, priteisti atsakovui UAB „Elektrėnų kronika“ iš Dano Dambrausko 1400 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Tiesa, bylinėjimosi išlaidas D. Dambrauskas grąžinti užtruko. Prieš grąžindamas teismo išlaidas „Facebook“ paskyroje „1000 elektrėniečių“ dar pagrasino, kad laikraštį ir Juliją Kirkilienę „Dievas nubaus dar šiais metais“. Kaip bus su Dievo bausme, nežinau, bet žinau, kad D. Dambrauskas mėgino laikraštį šantažuoti vien tam, kad prieš sekėjus pasigirtų savo galia net prieš žiniasklaidą. Deja, šantažas kainavo brangokai. Be to, D. Dambrauskas ir skaitytojai informuoti, kad laikraštis privalo dirbti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, kitokiu atveju laikraštis būtų nubaustas ne Dievo, bet ­Teismo.

Pagarbiai, Julija Kirkilienė