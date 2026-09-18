Sandėlio grindys: kada pakanka remonto, o kada reikia naujos dangos

Sandėlio grindys kasdien atlaiko krautuvų ratų apkrovas, stelažų svorį, krintančius krovinius, drėgmę ir cheminių medžiagų poveikį. Jų būklė tiesiogiai veikia saugą: išdaužos meta krovinius nuo šakių, dulkantis betonas teršia prekes, o slidus paviršius didina paslydimo riziką.
Vietinius pažeidimus – pavienius įtrūkimus, išdaužas, suirusias siūles – dažniausiai racionalu remontuoti. Naujos dangos verta, kai pažeidimai išplitę didelėje ploto dalyje, betonas dulka, reikia atsparumo chemikalams, lengvesnio valymo ar neslidaus paviršiaus. Neslidumas paprastai vertinamas pagal DIN 51130 R klases – pramoninėms ir sandėlio patalpoms dažniausiai parenkamos R10–R11, drėgnoms zonoms – aukštesnės.
Toliau aptariama, kaip įvertinti grindų būklę ir kokie sprendimai tinka skirtingoms situacijoms.
Tipiniai sandėlio grindų pažeidimai
-
įtrūkimai – atsiranda dėl betono traukimosi, apkrovų ar pagrindo nuosėdžių;
-
išdaužos – dažniausiai prie siūlių ir vartų, kur krautuvai važiuoja intensyviausiai;
-
suirusios deformacinės siūlės – krautuvų ratai jas plečia, o kiekvienas pervažiavimas sukelia smūgį;
-
dulkėjimas – silpnas betono paviršius nuolat dyla;
-
nelygumai – ypač pavojingi aukštų stelažų ir siaurų praėjimų zonose;
-
cheminiai pažeidimai – alyvos, rūgščių ar valiklių poveikis.
Kodėl grindys yra saugos klausimas
Grindų būklė susijusi su keliomis rizikomis vienu metu:
-
nelygumai kelia krovinio nukritimo nuo šakių pavojų;
-
išdaužos prie stelažų silpnina inkarų tvirtinimą;
-
slidus paviršius didina paslydimų tikimybę – VDI 2025 m. duomenimis, paslydimai, suklupimai ir griuvimai lėmė 34 sunkius nelaimingus atsitikimus darbe;
-
dulkės trumpina technikos ir prekių tarnavimo laiką;
-
pažeistas paviršius greičiau nusitrina ženklinimą.
Kada pakanka remonto
Remontas tinka, kai:
-
pažeidimai lokalūs ir užima nedidelę ploto dalį;
-
pagrindas stabilus, be nuosėdžių;
-
betono paviršius stiprus ir nedulka;
-
nėra specialių higienos ar cheminio atsparumo reikalavimų.
Dažniausi remonto darbai:
-
įtrūkimų užpildymas;
-
išdaužų atstatymas specialiais remontiniais mišiniais;
-
deformacinių siūlių atnaujinimas;
-
vietinis paviršiaus išlyginimas.
Kada reikia naujos dangos
Naujos dangos verta, kai:
-
pažeidimai išplitę didelėje dalyje ploto;
-
betonas dulka, o tai kenkia prekėms ir įrangai;
-
reikalinga higieniška, lengvai valoma danga (maisto, farmacijos sektorius);
-
būtinas atsparumas cheminėms medžiagoms;
-
reikia neslidaus paviršiaus drėgnose ar rampų zonose;
-
keičiama sandėlio paskirtis ir kartu atnaujinamas ženklinimas.
Dangų tipų palyginimas
|
Danga
|
Pagrindinės savybės
|
Kur tinka
|
Epoksidinė
|
Kieta, atspari dilimui ir chemikalams, lengvai valoma
|
Sandėliai, gamybos patalpos
|
Poliuretaninė
|
Elastingesnė, geriau toleruoja temperatūros svyravimus
|
Maisto pramonė, šaldymo zonos
|
Neslidi (su užpildu)
|
Didesnis paviršiaus šiurkštumas
|
Rampos, drėgnos zonos, pėsčiųjų takai
|
Betono impregnavimas
|
Sumažina dulkėjimą, sutvirtina paviršių
|
Kai betonas stiprus, bet dulka
Dangos storis ir sudėtis parenkami pagal apkrovas: intensyvaus krautuvų eismo zonose paprastai reikalingos storesnės, savaime išsilyginančios sistemos, o lengvesnėse zonose pakanka plonesnio sluoksnio.
Praktiniai pavyzdžiai
2026 m. Kėdainiuose buvo įrengta 1 700 m² neslidi grindų danga, o „Kesko Senukai Lithuania“ sandėlyje įdiegti grindų dangų sprendimai. Tokių projektų patirtis rodo, kad svarbiausias sėkmės veiksnys yra pagrindo paruošimas – net ir kokybiška danga ilgai nelaikys ant netinkamai paruošto betono.
Darbų organizavimas veikiančiame sandėlyje
Grindų darbai veikiančiame sandėlyje planuojami etapais:
-
zonos atlaisvinamos pakaitomis;
-
darbai derinami su mažesnio krūvio laikotarpiais;
-
numatomas dangos kietėjimo laikas prieš leidžiant eismą;
-
po dangos darbų atnaujinamas horizontalus ženklinimas.
Jei planuojami ir stelažų darbai, dangą verta įrengti prieš montavimą – vėliau dirbti tarp stelažų sudėtingiau ir brangiau.
Ką patikrinti prieš užsakant
-
ar rangovas įvertina betono stiprį ir drėgmę prieš dangos darbus;
-
kokia danga siūloma ir kodėl būtent ši;
-
koks dangos storis ir neslidumo klasė;
-
per kiek laiko galima pradėti eismą;
-
kokia garantija ir priežiūros reikalavimai;
-
ar kartu atliekamas ženklinimas.
Dažniausi klausimai
Kiek laiko užtrunka dangos kietėjimas?
Priklauso nuo dangos tipo, storio ir temperatūros. Pėsčiųjų eismas dažnai leidžiamas po paros ar dviejų, o krautuvų – vėliau. Tikslius terminus nurodo dangos gamintojas.
Ar epoksidinė danga tinka nešildomam sandėliui?
Tinka, tačiau dangos darbams keliami temperatūros ir drėgmės reikalavimai. Žemos temperatūros patalpose kartais geriau tinka elastingesnės sistemos.
Ar galima dengti grindis tarp esamų stelažų?
Galima, bet darbai sudėtingesni ir brangesni, nes reikia dirbti aplink statramsčius ir apsaugas. Todėl, jei įmanoma, danga įrengiama prieš stelažų montavimą.
Ar nauja danga padeda ženklinimui?
Taip – ant tinkamai paruošto ir padengto paviršiaus ženklinimas laikosi geriau ir ilgiau išlieka ryškus.
Kur kreiptis
Lietuvoje grindų remontą, dangų įrengimą ir horizontalų ženklinimą atlieka Preneta. Įmonė taip pat siūlo epoksidinių grindų komplektus „Pasidaryk pats“ nedidelėms patalpoms, o didesniems objektams darbus atlieka nuosava komanda. Tai patogu, kai kartu reikia sutvarkyti ir stelažų apsaugas ar eismo ženklinimą.
Dėl objekto įvertinimo galima kreiptis tel. +370 6 999 4338 arba el. paštu info@preneta.lt. Pasiruošimui naudinga nurodyti grindų plotą, naudojamą techniką ir pagrindines pažeidimų vietas.