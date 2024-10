Rugsėjo posėdis – ramus ir konstruktyvus

Virginija Jacinavičiūtė

Rugsėjo 25 d. savivaldybės tarybos posėdis ėjosi kaip per svies­tą. Per dvi valandas visi norintys spė­jo pasisakyti, buvo pateikta svarstyti 16 sprendimų projektų ir visiems pritarta. Priežasčių ­aštrioms ­diskusijoms nebuvo, bet mažų ­kri­tikos strėlyčių neišvengta.

Pareiškimų laikas

Posėdis tradiciškai pradėtas pareiškimais. Meras Gediminas Ratkevičius įteikė Ukrainos miesto Žovkvos mero Oleg Volskij padėką tarybos nariui Kęstučiui Vaitukaičiui. Ukrainiečių delegacija Elektrėnuose lankėsi rugsėjo pradžioje, ralio atidaryme pasveikino ukrainiečius lenktynininkus. Už humanitarinės pagalbos Ukrainai organizavimą ir gabenimą O. Vols-kij padėkas taip pat įteikė merui G. Ratkevičiui, seniūnui Antanui Šalkauskui bei Elektrėnų parapijai.

Pareiškimą Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu turėjo ir Dmitrij Burkoj. Jis išreiškė pastabą tarybos nariams Raimondui Ivaškevičiui ir Edvardui Baleišiui, kurie dar nepateikė individualių veiklos ataskaitų. Tokios ataskaitos perduo­damos Savivaldybės tarybos po­sėdžių sekretoriui ir paskelbia­mos Savivaldybės interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ –> „Tarybos nariai“) iki balandžio 30 dienos. Frakcija prašo Etikos komisijos ištirti, ar toks politikų elgesys dera pagal ei­namas pareigas.

Posėdžio pabaigoje abu politikai atsiprašė, kad ataskaitų dar nepateikė ir pažadėjo tai padaryti artimiausiu metu. Tiesa, E. Baleišis akcentavo, kad yra vienintelis tarybos narys, kuris savo veiklą nuolat viešina socialiniuose tinkluose.

Rimantas Baravykas posėdyje siūlė sušaukti UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimą ir kartu ieškoti būdų sumažinti sąvartyno kva­pų koncentraciją savivaldybėje.

Augo biudžetas

Pastaboms pasibaigus pereita prie tarybos sprendimų projektų svarstymo. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė svarstymui pateikė tris sprendimų projektus. Pirmasis buvo dėl savivaldybės 2024 m. biudžeto pakeitimo. Vedėja informavo, kad biudžetas padidėjo 410 tūkst. Eur. Dalis šių pinigų (116,8 tūkst. Eur) bus skirta socialinių paslaugų teikimui – žmonių su negalia priežiūrai ir administravimui. 8,2 tūkst. Eur bus skirta akredituotai vaikų dienos centrų priežiūrai, 289 tūkst. Eur bus skirta Abromiškių reabilitacijos ligoninės projektui, kuriuo siekiama iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais – geotermine energija.

Savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės administracija suteiktų garantiją UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kuri nori gauti 400,0 tūkst. Eur kredito liniją. Šie pinigai įmonei reikalingi apyvartinių lėšų trūkumui padengti bei užtikrinti nenumatytų darbų sklandų vykdy­mą ir jų apmokėjimą. Šiais pinigais būtų renovuojamas Pylimų kaime Liepų g. 1 esančio pastato stogas.

Suteikdama garantiją savival­dybės administracija siekia, kad priimant paskolos sprendimą būtų at­sižvelgiama į ekonomiškai naudingiausias paskolos suteikimo sąlygas. Bet kredito linijos pasiūlymą EKŪ pateikė tik SEB bankas. Palūkanos su savivaldybės administracijos garantu siektų 1,9 proc+Euribor. E. Baleišis sako, kad tokios palūkanos yra didokos, todėl reikėtų įpareigoti EKŪ gauti ir kitų bankų pasiūlymus. Šiai minčiai pritarė ir Virgilijus Pruskas. O tarybos narys Modestas Važnevičus informavo, kad Liepų g. 1 namo (aštuonbučio) gyventojai sutiktų ­patys išmokėti šią paskolą.

Teiks mobilias paslaugas

Visuomenei aktualius sprendi­mų projektus pri­sta­tė Ūkio plėtros ir in­vesticijų skyriaus vedėja Giedrė Tom­kevičiūtė-Ka­li­­nauskienė. Sa­vi­val­­­dybės taryba pri­tarė, kad viešajai įstaigai Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui dvidešimčiai metų valdyti būtų perduotas Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – automobilis, kuris įsigytas įgyvendinant projektą „Mobilios komandos aprūpi­nimas įranga ir trans­porto priemone Elektrėnų savivaldybėje“. Elektrinės transporto priemonės savikaina 41 tūkst. 355 Eur. Automobilis bus naudojamas ilgalaikės priežiūros paslaugų pri­einamumui, šių paslaugų apimties ir kokybės didinimui. Įstaigoje bus sukurtos komandos, teikiančios pa­slaugas gyventojų namuose.

Taryba pritarė G. Tomkevičiū­tės-Kalinauskienės rengtam sprendimo projektui, kad Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos­ biurui būtų perduotos naujai­ įrengtos patalpos Taikos g. 6 B. (bendras patalpų plotas 247,87 m2). Šiuo metu ESVSB veikia pastate, kur įsikūrusios kelios neįgaliųjų organizacijos. Lig šiol visi turėjo dalintis viena renginių sale, todėl itin ­sunku buvo patogiai planuoti veiklas. Biurui persikėlus, nebereikės gyventi kaip silkėms statinėje. Lieka tik išspręsti neįgaliųjų patekimo į naujas patalpas klausimą. G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė sako, kad yra trys būdai patekti į pastatą. Jau ieškoma sprendimų, kad prie įėjimo į seniūniją esantis keltuvas keltų ir į antrą aukštą, o kituose įėjimuose reikia pašalinti kliūtis koridoriuose.

Šildysis pigiau

Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė tarybai teikė sprendimo projektą, kuriuo patvirtinta žemesnė vidutinė kietojo kuro kaina. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninis padalinys liepos mėnesį naujai patvirtino, kad kietojo ir kitokio kuro vidutinė kaina yra 49,73 Eur už 1 ktm3.

2023–2024 m. šildymo sezonu šia parama pasinaudojo 948 asmenys, panaudota 287 099 Eur. Daugu­mai asmenų kompensuotos malkų išlaidos, tik vidutiniškai per mėnesį 9 šeimoms skirtos kompensacijos už kitokias nei malkos kuro rūšis. 2022–2023 m. šildymo sezono metu vidutinis kompensacijos dydis šeimai buvo 345 Eur per mėn., o 2023–2024 m. šildymo sezonu – 303 Eur per mėn.

V. Šimkūnienės teikimu buvo pakeisti nustatyti dienos socialinės globos institucijoje paslaugų išlaidų finansavimo Elektrėnų savivaldybės gyventojams maksimalūs dydžiai (kainos) 2024 metams. Parengti šį sprendimo projektą buvo privalu, nes Kaišiadorių rajono savivaldybės ta­ryba padidino Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro teikiamų socialinių paslaugų įkainius. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. šioje įstaigoje dienos socialinės globos paslaugas gauna 8 Elektrėnų savivaldybės vaikai ir 2 suaugę asmenys su negalia. Tiek vaikams su negalia, tiek suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų su negalia dienos socialinė globa kainuos 2135 Eur/mėn.

Mažiau ugdytinių

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys posėdyje informavo, kaip kito Elektrėnų ir Vievio meno mokyk­las bei Elektrėnų sporto centrą lankančių vaikų skaičius, atsižvelgiant į birželio mėnesio preliminarius duomenis. Elektrėnų meno mokykloje sumažėjo formalųjį švietimą papildančių ugdymo grupių skaičius, liko grupe mažiau, bet padaugėjo vaikų, norinčių lankyti neformaliojo švietimo programas – prisidėjo 12 ugdytinių. Bendras ugdytinių skaičius padidėjo septyniais vaikais, Vievio meno mokykloje vaikų mažėjo abiejose programose, atėjo mokytis 65 vaikais mažiau. Sporto centre taip pat bus ugdoma mažiau vaikų, nei planuota birželio mėnesį. Šiems pokyčiams daug įtakos turėjo ba­seino renovacija, nes daugiausiai nubiro vandens sporto šakas lankančiųjų – 2 grupės plaukimo ir viena van­densvydžio.

Savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Sa­vivaldybės kontrolieriui Egidijui Šinkūnui būtų skirta materialinė pašalpa mirus Mamai. Pašalpa sieks 3 minimalias mėnesines algas.

Posėdžiui baigiantis Giedrius Les­­kauskas teiravosi mero, ar „Ąžuo­lyno“ progimnazijoje bus sudarytos sąlygos sporto salės vėdinimui. Esą rekuperacinės sistemos salėje nėra, o langų rankenėlės neveikia. Meras atsakė, kad „rankenėlių klausimai“ yra vidinis mokyklos klausimas. Savivaldybės administracijai rekuperacinės sistemos įrengimas yra finansiškai neįkandamas, o rekupe­racinės sistemos, jei kada ir bus įrenginėjamos, tai tik visose mokyklose.