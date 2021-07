Poezijos paukštė Elektrėnuose

Karolina Navakauskaitė,

Nuo birželio 27 d. poezijos paukštė skrenda po įvairius Lietuvos ir pasaulio kampelius. Toji paukštė – tai tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ simbolis. Liepos 10-ąją poezijos paukštė atskrido ir į Elektrėnus. Elektrėnų savivaldybės literatū­ros ir meno muziejaus filiale, Abromiškių svirne, įvyko „Poezijos pavasaris“, kuris Lietuvoje ­vyksta nuo pat 1965-ųjų metų.

Susirinkusiems eiles deklamavo ir skaitė Vitalija Bogutaitė, Marija Meilė Kudarauskaitė, Aivaras Veiknys ir Vilija Dobrovolskienė.

„Poezijos pavasaryje“ svarbią dalį užima ne tik pati poezija, bet taip pat ir muzika. Būtent dėl to šiemet šį renginį atidarė aktorė, „Kelionės ­teatro“ įkūrėja, bardė Donata Kielaitė. Ji atliko savo kūrybos dainas.

D. Kielaitei atidarius renginį, lietuvių poeto Aido Marčėno eilė­mis prabilo Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ pirmininkė Vilija Dobrovolskienė. Perskaičiusi A. Marčėno eiles, V. Dobrovolskienė samprotavo, apie ką gi yra poezija. Pasak A. Marčėno, poezija yra apie nieką. V. Dobrovolskienė, „padėdama“ lygybės ženklą tarp žodžių „niekas“ ir „viskas“, sutiko su šia A. Marčėno mintimi.

Po literatų klubo „Strėva“ pirmininkės kalbos, dalyviai vėl galėjo mėgautis D. Kielaitės muzika. Ji atliko savo kūrybos dainą „Du vaikai“. Bardė kvietė visus dalyvius, klausantis šios dainos, prisiminti savo vaikystę ir svajones.

Renginį vedė humanitarinių mokslų daktarė Žydronė Kole­vins­kienė. Be to, ji pristatė ir šių me­tų „Poezijos pavasario“ almanachą.

Savo eilėmis dalinosi iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi poetė Vitalija Bogutaitė. Poetė yra kilusi iš Lietuvos, gimusi ir užaugusi Kėdainių rajone, Krakiuose. Tačiau 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos. Ji susirinkusiems paklausyti poezijos skaitė savo eilėraščius „Sūnus ir kaulai“, „Dramblys prie vandens“, „Taip turi būti“, „Nesvarbu“, „Traukinys“.

Pristatydama kitą viešnią – poetę Mariją Meilę Kudarauskaitę, renginio vedėja Ž. Kolevinskienė taip pat pasidalino savo prisiminimais iš tų laikų, kai dar buvo M. M. Kudarauskaitės studentė. Prieš dalindamasi savo eilėmis, M. M. Kudarauskaitė pasidžiaugė savo šaknimis, kadangi poetės tėvas – dzūkas, mama – aukš­taitė, o pati poetė su tėvais gyveno Žemaitijoje.

Po M. M. Kudarauskaitės eilių vėl pasirodė ir savo naujausią kūrybos dainą „Dangus“ atliko D. Kielaitė.

Elektrėniškis poetas Aivaras Veiknys pasidalinti savo eilėmis atvyko ne vienas, o kartu su savo dukra. Mergaitė seka tėvo pėdomis ir taip pat kuria eiles. Ji pasidalino savo eilėraščiais „Nakties akimis“ ir „Naktinis egzaminas“.

Ž. Kolevinskienė teigė, jog A. Veiknys yra tikras Elektrėnų pasididžiavimas. „Patirtys A. Veiknio poezijoje yra labai autentiškos, tikros“, – pristatinėdama poetą, kalbėjo renginio vedėja. A. Veiknys prasitarė, jog rudenį išeis jo ketvirtoji knyga „Mamuto medžioklė“.

Pradžioje prabilusi A. Marčėno eilėmis V. Dobro­volskienė taip pat skaitė savo eiles. Ji pasidalino savo trimis eilėraščiais.

Renginys prasidėjo skambant muzikai, taigi taip pat ir pasibaigė. D. Kielaitė atliko, pasak jos, pačią seniausią savo dainą „Už atsisveikinimo gestą drovų“.