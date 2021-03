Petys už petį

Julija Kirkilienė

Gavėnios laikotarpiu, belaukiant Prisikėlimo, informacijos­ laukuose viskas taip sumaišyta ir sujaukta, kad nieko daugiau ir ­nebelieka, kaip tik pasitikėti ­aukščiausiomis jėgomis. Visai neseniai, kai kunigai per pamokslus pasisakė apie šeimos išsaugojimo vertybes, kritikuojami buvo, kad nesikištų į politiką. O šią savaitę, kai vis daugiau žmonių at­sisako skiepytis, kunigai buvo kviečiami į pagalbą, kad pamoksluose paragintų žmones skiepytis. Jie tai darė sąžiningai ir tikriau­siai neatlygintinai, tik už tai paprašė, kad kunigai skiepytis būtų įrašyti į prioritetinių grupių sąrašą. Ar valdžia ir kunigai surems pečius dėl kitų vertybių, kaip surėmė dėl skiepų, – pagyvensime, pamatysime, bet mūsų savivaldybėje, atrodo, gyventojai su valdžia remiasi vieni į kitus, todėl sergamumas savivaldybėje kontroliuojamas.

Prizas – 400 skiepų

Elektrėnų savivaldybė yra tarp geriausiai savo gyventojus be­skiepijančių savivaldybių, todėl kaip premiją papildomai gavo 400 dozių „AstraZeneca“ vakcinos, kurios atliko nuo tų savivaldybių, kur žmonės nesutinka šia vakcina skiepytis. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas Gediminas Ratkevičius sako: „… kadangi mūsų žmonių geros valios dėka savivaldybėje gerai sekasi vakcinuoti ir vakcina neužsistovi sandėliuose, buvo išskirta papildomų 400 dozių (kaip kokia premija), kurias kovo 23 d. pristatė SAM parinktas vežėjas. Ketvirtadienį–penktadienį be su­pla­nuotų skiepyti sunkiomis ligomis sergančių gyventojų, planuo­jame skiepyti dar nepaskiepytus moky­tojus“. G. Ratkevičius sako, kai savivaldybėje bus sulaukta teisinės ir faktinės galimybės pasiskiepyti nepelnytai sumenkintos reputacijos vakcina „AstraZeneca“, nedvejodamas tai ir padarys. Jis tikisi, kad taip elgsis ir kiti savivaldybės politikai. Sveikatos apsaugos ministras šią savaitę į prioritetines vakcina­vimo grupes tarp švietimo darbuotojų, trenerių, abiturientų, vidaus tarnybos pareigūnų, diplomatų įtraukė ir merus bei savivaldybių adminis­tracijos vadovus.

Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius sako, kad kol kas laikoma, kad skiepas galioja pusę metų – 180 dienų. Jis tiki, kad per tą pusmetį mokslininkai nustatys tikslesnį vakcinos veikimo laiką.

Medikams palengvėjo

Edmundas Niparavičius antrina G. Ratkevičiui, kad sėkmingas vakcinavimas savivaldybėje atnešė daugiau laisvės žmonėms. Ligoninėje visi gydytojai dirba kontaktiniu būdu, taip pat ir konsultacinės ligoninės specialistai. Direktorius sako, kad darbas ligoninėje atsistojo į senas vėžes – tai palengvino darbą medikams, padeda neįsisenėti pacientų lėtinėms ligoms.

Direktorius skaitytojams taip pat paaiškino, kodėl savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centruose pirmu skiepu paskiepytiems žmonėms nenurodoma antro skiepo data. Tai esą todėl, kad savivaldybė tiksliai nežino, kada ir kokia vakcina bus pristatyta. Dabar dažnai būna taip, kad numatyta skiepų gauti daugiau, o gaunama mažiau. Sveikatos apsaugos ministerija svarsto sutrumpinti laiką tarp vakcinavimo – nustatyti trumpesnį nei dabar pasirinktas 12 savaičių laikas.

Kitą savaitę savivaldybę mažais kiekiais pasieks „Moderna“ vakcina. Nors Sveikatos apsaugos ministerija gyventojams leidžia skiepus pasirinkti, E. Niparavičius mano, kad tai bloga praktika. Žmonės juk nėra kompetentingi žinoti, kokia vakcina jiems tinka, kokia – ne. Pasak direktoriaus, visos vakcinos yra geros ir žmonės turėtų pasitikėti ­mokslu, o ne gandais. Apie COVID-19 atmainų paplitimą savivaldybėje ­direktorius informacijos neturi.

Tikrovė ir sapnai

Šią savaitę savivaldybėje pradėti naudoti greitieji antigeno testai. Vienas pirmųjų juos išbandė G. Ratkevičius ir po pusvalandžio nuo mėginio pridavimo sužinojo, kad jo testas NEIGIAMAS.

Savivaldybėje šią savaitę užregistruota 30 susirgimų, Elektrėnų savivaldybė tarp kitų 60 savivaldy­bių, pagal Statistikos departamen­to duomenis, lentelėje įrašyta 16 vie­toje nuo galo. Deja, per savaitę registruotos dvi mirtys su COVID-19, t.y. žmonės sirgo ta liga, bet mirė nuo kitos. Iš viso savivaldybėje šiuo metu, pagal Statistikos departamento duomenis, serga 74, iš viso nuo COVID-19 mirė 23 savivaldybės gyventojai.

Ir pabaigai. Aš šią savaitę taip pat buvau paskiepyta antrą kartą vakcina „Pfizer“. Jei po pirmo skiepo simptomų nejaučiau, tai šį kartą organizme kažkas vyko nepatirto. Nuotaikai praskaidrinti papasakosiu naktį po antro skiepo sapnuotą pranašingą sapną: matau ateinančią durklais ginkluotą priešų armiją, ­labai bijau jų, ieškau vietos pasislėp­ti, bet nerandu. Atsistojau už durų, o tie kareiviai praėjo pro šalį į mane nė nežvilgtelėję. Iš baimės net pabudau.

Tai ir linkiu, kad mes visi šį vėluojantį pavasarį belaukdami Prisikėlimo draugiškai suremtume pečius tam, kad tas virusas su visomis atmainomis praeitų pro šalį, kad nebeuždarytų mokyklų, kad vėl galėtume susitikti su artimaisiais, gyvenančiais ne tik užsienyje, bet ir už savivaldybės ribų.

Gal pravers

Ir vis dėlto, šiuo metu vakcinacija bei su ja susijusios diskusijos nėra be pagrindo. Asmeniškai žinau atsitikimą (mano gimtinėje), kad po skiepo pakilus temperatūrai, moteris nesikreipė į gydytojus, galvodama, kad temperatūra pakilo nuo skiepo. Į gydytojus ji kreipėsi tik tada, kai ėmė trūkti oro. Pasirodo, moteris sirgo COVID-19 ir gydytojai padėti jau nebegalėjo. Moteris pačiame jėgų žydėjime mirė.

Iškart po to, kai Europos vaistų agentūra išplatino pranešimą, kad skiepytis „AstraZeneca“ vakcina yra saugu, vienas šalies chirurgas savo socialinių tinklų paskyroje pasiuntė žinutę einantiems skiepytis. Štai ji:

„Vakcinos nauda stipriai viršija galimą riziką, įskaitant ir tai, kad sergant COVID-19 krešumo sutrikimai yra gerokai dažnesni.

Vakcina nėra susijusi su trom­boembolinėmis komplikacijomis.

Buvo nustatyti keletas labai retų krešėjimo sutrikimų, dažniausiai moterims iki 55 metų amžiaus.

Ir svarbiausia, ką turėtų rėkti visi portalai ir antraštės, jei po vakcinos:

1. Jaučiate oro trūkumą;

2. Atsirado skausmas krūtinėje arba skrandžio srityje;

3. Stebite rankos tinimą arba jaučiate, kad ji vėsesnė;

4. Vargina stiprus galvos skausmas arba matote kaip per miglą;

5. Yra nesustojantis kraujavimas;

6. Jei stebite daugybinius mažus kraujo išsiliejimus, sutrūkinėjusius kapiliarus ar mėlynes po oda.

Prašau, kreipkitės į medikus ir pasakykite, kad esate po skiepo“.

Gal šie patarimai kam nors pravers?