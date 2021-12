Pastoliai skirti statyboms

Tikriausiai neįmanomos jokios sudėtingesnės namo ar kitų objektų statybos be pastolių. Pastoliai yra viena saugiausių ir dažniausiai naudojamų konstrukcijų skirtų atlikti darbus aukštyje, renovuojant ar statant namus, pastatus. Būtent pastolių rūšių yra daug, tad kurie yra dažniausiai naudojami statybose?

Statybose dažniausiai praverčia fasadiniai ir mūriniai pastoliai. Būtent fasadiniai pastoliai mėgstami dėl to, kad su jų pagalba itin lengva atlikti remonto, dažymo, taisymo, montavimo ir tokius panašius darbus aukštyje. Fasadiniai pastoliai dažnai naudojami ir dėl to, nes yra itin lengvai, jų surinkimas ir montavimas labai paprastas, bei patogu juos transportuoti. Taip pat tokius pastolius galima naudoti ne tik pastato išorėje, bet ir viduje. Tokie pastoliai kaip ir minėta, skirti paprastesniems darbams, nes tuo tarpu mūriniai pastoliai skirti tam, jog atlaikytų kuo didesnį svorį, būtų geras ir lengvas priėjimas prie tam tikrų vietų, galima būtų laikyti plytas atliekant mūrijimo darbus. Prieš pradedant statyti pastolius pravartu turėti namo ar jūsų norimo objekto projektą, nes tokiu atveju, turint tokį projektą, galite sau lengvai pasiskaičiuoti kiek pastolių reikės ir kokių detalių prireiks, arba kreiptis į atitinkamas įmones, kurios šį darbą padarytų už jus. Dėl šios priežasties surinkinėjant pastolius užtenka turėti brėžinį po ranka ir jums bus daug lengviau juos surinkti nes neteks pačiam galvoti kaip juos reikia dėlioti. Statybiniai pastoliai padės jums atlikti savo darbus daug greičiau, kokybiškiau ir žinoma – saugiau. Būtent įmonė ,,Arvėriva”, kuri specializuojasi statybinėje įrangoje gali jums pasiūlyti įvairių pastolių ne tik įsigijimą, bet ir nuomą. Kam vis dėl to pirkti ir įsigyti daiktą, kuris taps nereikalingas po keleto naudojimų? Todėl nuoma tampa išsigelbėjimu ne tik paprastiems asmenims, kurie užsiima namo statyba, bet ir ties statybomis dirbančioms įmonėms, kadangi neretai nuoma atsieina pigiau nei įsigijimas.

Taigi, visai taip paprastai, žinant ko jums reikia ir turint projektą po ranka, galite puikiausiai išsirinkti pastolius iš daugybę skirtingų variantų. Aukščiau paminėti pastoliai yra dažniausiai naudojami, tačiau tai nereiškia, kad verta įsigyti tik juos, kadangi be visa to, yra ir kitokių konstrukcijų, kurios puikiai padės atlikti norimą darbą.