Karo keliai Vievyje

Julija Kirkilienė

Vieviui miesto teisės suteiktos, kai Elektrėnai dar nė planuojami nebuvo, nuo 1950 m. ir, rodos, kad nuo to laiko nei gatvės, nei šaligatviai nebuvo remontuojami. Pa­skutiniu dešimtmečiu į Vievio gat­ves investuojamos Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšos, bet jų tvarkymas vieviškių netenkina. Jau kelinti metai dalimis remontuojama ir vis neužbaigiama Trakų gatvė, kuria, nugriovus viaduką, eismas tapo labai iniciatyvus. Viaduko netektis išryškino ir kitą bėdą – geležiniu tiltu iš vienos miesto dalies į kitą padaugėjo ne tik pėsčiųjų, bet ir dviratininkų bei neįgaliųjų vežimėliais judančių gyventojų. O prieigos prie geležinio tilto, kaip redakcijai skundėsi skaitytoja, tarsi Gruzijos karo keliai – vienos duobės.

Gatvė su vienu šaligatviu

Trakų gatvės remonto iki uždarant eismą per viaduką, ne tik nespėjo užbaigti, bet ir remontuoja ją kitaip, nei žmonės tikėjosi. Judrioje gatvėje, pa­sirodo, šaligatvį tiesia tik vienoje pusėje. Ši gatvė, kuria žmonės važiuoja į kapines, į garažus, kur įsikūręs ir verslas, dabar dar likusi ir viena iš dviejų įvažiavimų nuo Trakų, Vilniaus, Kernavės. Ta gatve iš nuosavų namų rajono ir daugiabučių į mokyklą skuba vaikai, tėvai – į darbus, tikintieji – į bažnyčią, sergantys – į gydymo įstaigas, keliaujantys – į autobusų stoteles. Visi tie keliaujantys, ir pabaigus gatvės remontą, tilpti turės ant vieno šaligatvio. Gal žmonės ir tilps viename šaligatvyje, bet kaip redakcijai sakė tos gatvės gyventoja Elena, neporinių namų pusės gyventojams į tą šaligatvį ir patekti sudėtinga. Pagyvenusiems žmonėms iki perėjos, vedančios iki naujo šaligatvio, ateiti teks arba važiuojamąja dalimi, arba pačių išmintu takeliu. Projekte antram šaligatviui, pasirodo, nebuvo numatyta lėšų.

Atsakė

Kodėl vieviečiai taip skriaudžiami, geriausiai žino savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. Apie susidariusią bėdą jis kalba:

„Šiais metais prasidėjęs Vievio miesto Trakų gatvės remontas yra ambicingas savivaldybės projektas. Jo vertė yra 770 997 eurų. Taigi, didžio­ji visos savivaldybės 2 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dalis bus panaudota Trakų g. kapitaliniam remontui. Elektrėnų savivaldybei tai yra labai didelė suma. Dėl ribotų finansinių galimybių Trakų g. 33-49 (9 namų) gyventojams šiuo metu negalime pasiūlyti šaligatvio, besiribojančio su jų sklypo riba, nes jo įrengimas (reikėtų įrengti 310 metrų šaligatvį) pareikalautų papildomų 90 000 eurų, kurių šiuo metu nėra. Šiuo metu žmonės gali naudotis šaligatviu, įrengtu kitoje gatvės pusėje (už 8–10 metrų nuo kiekvieno iš minėtų Trakų g. 9 namų sklypų ribos) arba/ir kelkraščiu, kaip tai numato Kelių eismo taisyklių 36 ir 42 punktai. Kelkraš­tį pagal projektą numatyta įrengti pastiprinant gruntą ir užsėjant veją (kad galima būtų patogiau praeiti). Tas ir bus padaryta. Tačiau žmonių noras turėti šaligatvį savo gatvės pusė­je yra labai suprantamas ir pateisinamas. Todėl šias išlaidas planuojame darbams, kurie galėtų būti atliekami po 2024 metų“.

Tiltas – ne mūsų, duobės – mūsų

Metalinis tiltas per autostradą, kuriuo šiuo metu žmonės aktyviai juda iš vienos Vievio dalies į kitą, ir prieigos prie tilto yra ne savivaldybės, o Lietuvos kelių automobilių direkcijos. Jos atstovai, žinoma, nei per priei­gas prie tilto nei per tiltą vaikšto, nei važinėja, todėl ir nežino, kad vieviškiai ten begalę duobių pridaužė. Pridaužė gal ne specialiai, o todėl, kad tos prieigos buvo nekokybiškai padarytos. Kol neįgalūs žmonės ir dviratininkai turėjo galimybę judėti viaduku, tas geležinis tiltas ne kam ir rūpėjo. Dabar metalinis tiltas tapo labai svarbus susisiekimo kelias, todėl ir problemos išryškėjo. G. Ratkevičius sako, kad metalinis pėsčiųjų viadukas ir jo prieigos yra kelio Vilnius–Kaunas (A1) teritorijoje, kurią prižiūri Lietuvos automobilių kelių direkcija su savo įmone AB „Kelių priežiūra“. Vievio seniūnija ir žo­džiu, ir raštu ragina įmonę sutvarkyti prieigas. Įmonė teisinasi darbuotojų trūkumu, bet pažadėjo skirti didesnį dėmesį, kaip tai padarė prie medinio Vievio pėsčiųjų viaduko.