Pagerbti Elektrėnų savivaldybės gabūs ir talentingi mokiniai

Birželio 10 d. „Vaikų pasaulio“ amfiteatre vyko šventė, skirta Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams pagerbti. Tai pirmas toks renginys, pirmas viešas renginys po ilgai trukusio karantino ir pirmas atnaujintame „Vaikų pasaulyje“. Tikimės, kad renginys taps tradicinis.

Susirinkusiuosius pasveikino me­ras Kęstutis Vaitukaitis, palinkė­jo mokiniams ir toliau siekti užsibrėž­tų tikslų ir svajonių.

Pasveikinti atvyko Seimo narė Silva Lengvinienė, ji taip pat perskaitė švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės sveikinimą.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Elektrėnų savivaldybės ga­bių ir talentingų mokinių skatinimo komisijos pirmininkė Inga Kartenienė supažindino, kokiu būdu komisija iš 186 pateiktų kandidatų atrinko nugalėtojus. Mokiniai apdovanoti už tris ir daugiau prizinių vietų tarptautiniuose, respublikos ar savivaldybės olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose. Atsižvelgiant į pasiekimų svarbą, mokiniai apdovanoti 120, 80 ir 40 eurų vertės dovanomis.

Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams įteiktos mero padėkos, Lietuvos monetų ­kalyklos medaliai bei 120, 80, 40 eurų vertės „Akropolio“ čekiai:

Simonui Jarukaičiui, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos IV A klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Dianai Viktorijai Kartenei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos I C klasės mokinei, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Medai Kapustinskaitei, Elektrė­nų „Versmės“ gimnazijos IV C klasės mokinei, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Elvinui Sukackui, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos I B klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Nedui Svetlikauskui, Vievio gim­nazijos III B klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Rokui Grigoravičiui, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos II A klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Ievai Barauskaitei, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos IIIA klasės mokinei, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Laurynui Magazejev‘ui, Elektrė­nų sav. Vievio gimnazijos 7 B klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Viliui Karsokui, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos II B klasės mokiniui, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Ievai Jodkaitei, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 8 C klasės mokinei, už akademinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Jonui Baubliui, Elektrėnų meno mokyklos Akordeono pagrindinio ugdymo II klasės mokiniui, už meninius pasiekimus 2020–2021 ­mokslo metais;

Vakarei Viktoravičiūtei, Elektrė­nų meno mokyklos Fortepijono ­pagrindinio ugdymo IV klasės mokinei, už meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Eivai Pamarnackaitei, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos Akordeono pagrindinio ugdymo I klasės mokinei, už meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Evitai Vaitkevičiūtei, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos Akordeono pagrindinio ugdymo I klasės mokinei, už meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Mėjai Klimantavičiūtei, Elektrė­nų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 3 C klasės ir Elektrėnų sav. Vievio meno mo­kyklos Akordeono pradinio ugdymo II klasės mokinei, už akademinius ir meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Gustei Tumasonytei, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos I A klasės ir Vievio meno mokyklos Akordeono pagrindinio ugdymo III klasės mokinei, už akademinius ir meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Deividui Sajietai, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos Akordeono pagrindinio ugdymo IV klasės mokiniui, už meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Miglei Marijai Važnevičiūtei, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos Fortepijono pradinio ugdymo IV klasės mokinei, už meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Dovydui Michalkevičiui, Elek­trėnų sav. Vievio Jurgio Milan­čiaus pradinės mokyklos 2 D klasės ir Elektrėnų sav. Vievio meno mokyk­los Fortepijono pradinio ugdymo II klasės mokiniui, už akademinius ir meninius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Artūrui Golovač‘iui, Elektrėnų savivaldybės sporto centro Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos ugdytiniui, už sportinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais;

Gintarei Pališauskaitei, Elek­trėnų savivaldybės sporto centro Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos ugdytinei, už sportinius pasiekimus 2020–2021 mokslo metais.

Padėkota ir švietimo įstaigų direktoriams bei mokytojams, padė­jusiems mokiniams pasiekti puikių rezultatų: Elektrėnų „Vers­mės“ gimnazijos direktoriui Egidijui Kontrimui ir fizikos mokytojai metodininkei Vidai Minkevičienei, informacinių technologijų mokytojai metodininkei Anelei Valentinavičienei, matematikos mokytojai metodininkei Aldonai Stančikaitei, lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Elvyrai Kasperavičienei, matematikos mokytojai metodininkei Nijolei Levickienei; Vievio gimnazijos direktoriui Gintarui Dobilaičiui ir biologijos vyresniajam mokytojui Justinui Mickūnui, fizikos mokytojai Onutei Fylerytei, geografijos vyresniajai mokytojai Lilijanai Mickūnienei, matematikos vyresniajai mokytojai Aušrai Malinauskaitei-Sidorkinai, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Irenai Baliūnienei, geografijos vyresniajai mokytojai Vidai Jodkei, matematikos mokytojai metodininkei Valdai Karmazienei, matematikos vyresniajai mokytojai Daivai Jonikienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Dovilei Marcinkevičienei, istorijos mokytojai metodininkei Rasai Peleckienei, dailės mokytojai metodininkei Violetai Debesienei, biologijos mokytojai Violetai Grincevičienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Daliai Raslanienei, matematikos vyresniajam mokytojui Miroslavui Franckevičiui; Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktoriui Alfredui Antanui Vainauskui ir apdovanotus sportininkus ruo­šusiam III kvalifikacinės kategorijos treneriui Ovidijui Manomaičiui; Elektrėnų meno mokyklos direktoriui Evaldui Petkevičiui, akordeono vyresniajai mokytojai Auksuolei Merkienei, fortepijono vyresniajai mokytojai Vilmai Gumbienei, fortepijono mokytojai metodininkei Onai Navickienei; Vievio meno mokyklos direktoriui Eugenijui Vedeckui, Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorei Almai Reklaitienei, akordeono mokytojai metodininkei Sigutei Minkevičei, fortepijono mokytojai metodininkei Violetai Sotnikovienei, pradinių klasių vyresniajai mokytojai Birutei Kulėšytei, pradinių klasių mokytojai Dovilei Galambiauskaitei.

Didžiuojamės mokiniais, kurie savo akademiniais, meniniais ir sportiniais pasiekimais garsina Elektrėnų savivaldybę. Linkime kuo didžiausios jiems sėkmės ir tikime, kad kitais metais apdovanotojų būrys tik gausės.

Susirinkusiuosius linksmino ir­ gerą nuotaiką dovanojo atlikėja Ig­lė Bernatonytė ir grupė „Marabu band“.

Tarybos ir mero sekretoriato inf.

V. Jacinavičiūtės nuotr.