NMA: pradedame teikti konsultacijas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) – dar vienas sėkmingas naujų „darbuotojų“ debiutas: aktualiausia informacija apie NMA administruojamą paramą pradėta teikti į pagalbą pasitelkiant dirbtinį intelektą. Ir tai – ne vienintelė naujovė NMA siekiant padėti klientui ir suteikti jam reikalingos informacijos apie paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.

NMA nauji „darbuotojai“ – robotų pora

Naują įrankį – robotus konsultantus, papildžiusius NMA robotų „šeimą“, – jau gali pamatyti ir su jais pabendrauti visi NMA klientai. Jis ir ji – robotų pora, kuri, Jums pasiteiravus, papasakos apie įgyvendinamų KPP projektų mokėjimo prašymų teikimą NMA elektroniniu būdu, atkreips dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, paaiškins, kaip elektroniniu parašu patvirtinti ir pateikti reikiamus dokumentus, taip pat atsakys į aktualius dažniausiai užduodamus klausimus.

Naujųjų NMA padėjėjų – Žemynos Nemigos ir Vėjo Nemigos – žinios ir toliau bus aktyviai plečiamos. Bus stengiamasi, kad nepailstantys konsultantai turėtų kuo daugiau informacijos, kad galėtų kaip galima išsamiau ja pasidalinti su NMA klientais.

„Toks darbo proceso robotizavimas – tai dar viena NMA pastanga kiek galima labiau padėti NMA klientams lengviau, patogiau ir greičiau naudotis mūsų paslaugomis. Užduoti rūpimus klausimus ir gauti robotų konsultantų atsakymus į juos bus galima bet kuriuo paros metu. Tikimasi, jog tai bus patogu klientui, kuris dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės paskambinti, parašyti ar kitaip susisiekti su mumis darbo metu ir gauti jam svarbios informacijos,“ – teigia NMA komunikacijos skyriaus vedėja Vaiva Kovaliūnienė.

Žemyna ir Vėjas dirba visą parą

Šie nauji NMA kolektyvo nariai, kaip ir jau čia „dirbantis“ robotas Robis NeMigA, niekada nepailsta ir nemiega. Būtent Robis NeMigA, NMA įdiegtas prieš 5 metus, įkvėpė NMA kolektyvą toliau ieškoti sprendimų ir ne tik robotizuoti naujus procesus, bet ir pasitelkti į pagalbą dirbtinį intelektą. Tikimasi, jog naujieji NMA robotizavimo procesai taip pat pasiteisins – padės taupyti laiką, išvengti klaidų, didins NMA teikiamos informacijos pasiekiamumą, o svarbiausia – pateisins NMA klientų lūkesčius.

Su Žemyna ir Vėju kviečiame susitikti ir akis į akį pabendrauti NMA svetainėje, jų balsą taip pat išgirsite paskambinę į NMA bendruoju numeriu.

Konsultacijos per „Teams“

Taigi, NMA suteikia galimybę konsultuotis įvairiais būdais, o susitikimas su Žemyna ar Vėju – tik vienas iš jų: konsultacijas teikia NMA specialistai, su kuriais galima susisiekti ne tik telefonu ar elektroniniu paštu, bet ir per „Teams“ platformą. Tai suteikia galimybę gyvai bendrauti, derinti dokumentus, konsultuotis dėl jų pateikimo NMA ir ieškoti su KPP projektų įgyvendinimu susijusių sprendimų su atsakingu specialistu nevykstant į agentūrą, o prisijungiant prie kompiuterio ar telefono.

Klientų patogumui – elektroninė registracijos forma

Be to, klientų patogumui, NMA svetainės skiltyje „Susisiekite“ jau rasite ir kliento registracijos į konsultaciją formą. Ji leidžia pačiam klientui pasirinkti jam patogų laiką, konsultavimo būdą (per „Teams“ platformą arba atvykus į NMA padalinį) bei vietą, jei norima konsultuotis gyvai. Kviečiame naudotis ir taip lengviau planuotis laiką!

Rūpimus klausimus galite pateikti ir užpildę formą „Užduokite klausimą el. būdu“ NMA svetainės skiltyje „Susisiekite“.

Reikalinga informacija – ir su QR kodu

Visą informaciją, kaip susisiekti su NMA, gauti reikiamas konsultacijas, taip pat galėsite sužinoti pasinaudodami QR kodu. Norėdami informaciją matyti rusų ar anglų kalbomis, svetainės puslapio viršuje naudodamiesi Google automatiniu vertimo įrankiu pasirinkite norimą kalbą.

Kviečiame dalintis idėjomis!

NMA yra atvira pasiūlymams, tad visi, besinaudojantys agentūros paslaugomis, kviečiami su NMA dalintis idėjomis, galinčiomis padėti NMA tobulėti. Savo mintis ir pasiūlymus dėl NMA veiklos tobulinimo – bendradarbiavimo su klientais, darbo efektyvumo ir pan. – galite pateikti paspaudę ant blokelio „Pasidalinkite idėjomis!“, esančio NMA svetainės titulinio puslapio dešinėje. Atsidariusiame lange reikėtų kuo išsamiau aprašyti teikiamą idėją dėl NMA veiklos tobulinimo, o klientui norint (jam nurodžius savo kontaktinius duomenis) būtų su juo susiekta pasiūlymą aptarti bei informuoti apie pateiktos idėjos įgyvendinimą. Tai dar viena galimybė su NMA bendrauti bet kuriuo klientui patogiu metu – idėjos fiksuojamos visą parą, visomis savaitės dienomis.

„Norime stiprinti ryšį su savo klientais, auginti jų pasitikėjimą mumis. Labai daug dirbame ieškodami naujų, inovatyvių sprendimų, galinčių padėti klientui dar patogiau, lengviau bendrauti su NMA. Stengiamės, kad būtų išlaikytas abipusis bendravimas – esu įsitikinęs, kad tai padės mūsų organizacijai siekti daugiau“, – teigia NMA komunikacijos skyriaus vedėja V. Kovaliūnienė.

Raginame drąsiai išbandyti NMA siūlomas naujoves!

Informaciją, kaip susisiekti su NMA, gauti reikiamas konsultacijas, galėsite sužinoti pasinaudodami šia nuoroda .

