Kas dieną po vieną performansą, skirtą prisiminti įvykiams Bučoje

Šiuolaikinio meno ir mokslo centras (ŠMMC) nuo 2022 m. balandžio 4 d. pradeda metus truksiantį tarptautinį meninį socialinį performansų ciklą „Bu­čos likimai“, skirtą pagerbti nekaltai nužudytoms aukoms Kijevo priemiestyje Bučoje.

Idėjos autorius ir performanso atlikėjas – tarpdisciplininio meno kūrėjas Tomas Lagūnavičius. Jis nuo 2019 m. pradėjo kurti vizualiuosius menus ir surengė ne vieną asmeninę parodą Šiuolaikinio meno ir mokslo centre bei meno galerijose.

Tarpdisciplininio meno kūrėjas Tomas Lagūnavičius yra Association for Vizual Arts (AVA), International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Association of Performing Arts Professionals (APAP), International Association of Visual Artists (IAVA), National Association for the Visual Arts (NAVA), Stage directors and Choreographers Society (SDC), Association for Latin American Art (ALAA), Visual Artists Association (VVA), Visual Arts Network of South Africa (VANSA) ir kitų asociacijų narys.

Performanso autorius Tomas Lagūnavičius pasakoja: „Performanso tikslas pagerbti nekaltas aukas, žuvusias rusų kareivių prievartos metu, skatinti asmeninę savistabą, prisiminti ir pagalvoti, ką reikėtų daryti kitaip ir ką mes, kiekvienas, galėtumėme padaryti, kad žmonių genocidas nesikartotų. Performanso esmė – neužmiršti to, kas įvyko Bučoje. Prasidėjo keturiasdešimtoji karo Ukrainoje diena. Tai, kas įvyko Bučos mieste Ukrainoje per 39 karo dienas – protu nesuvokiama. Nužudyta 410 civilių, manau, kad skaičiai, ištyrinėjus vietovę, kis ir tyčia nužudytų aukų skaičius bus gerokai didesnis. Masinės kapavietės, išžudyti niekuo nekalti civiliai, plėšikavimas, moterų prievartavimas prie vaikų bei kitų šeimos narių ir daug visko, ko mes net nežinome ir net negalime įsivaizduoti. Rusų žiaurumas peržengė visas ribas.

Civilių žudymas Ukrainos sos­tinės Bučos priemiestyje buvo „tyčinės žudynės“ po skubaus rusų pajėgų atsitraukimo iš Kyjevo srities. Bučos miesto meras Anatolijus Fedorukas pasakojo, kad masinė kapavietė vienoje bažnyčios vietoje tebėra atvira, o rankos ir kojos kyšo per raudoną molį, sukrautą ant viršaus. Tai ne kas kita, kaip ukrainiečių tautos genocidas. Tokius karo nusikaltimus vykdė naciai (fašistai) Serebriankoje: masinis žmonių šaudymas, prievartavimai, plėšikavimas, masinės žmonių kapavietės. Šiuo atveju rusai savo žiaurumu pranoko nacius.

Todėl ištisus metus kasdien ŠMMC vieną minutę skirs atminimui tų, kurie buvo žiauriai nužudyti. Kasdien televizoriaus ekrane pasirodys mano kurtas paveikslas ir minutė tylos. Į šią akciją kviečiu jungtis viso pasaulio žmones: kasdien 1 kartą per dieną 1 minutę skirti Bučos miesto aukų atminimui. Jūs tai galite padaryti savo namuose: nufilmuoti minutę, skirtą apmąstymams apie karo nusikaltimus, padarytus Bučos mieste, ir aukų pagerbimą, trumpą vaizdo įrašą atsiųsti el. paštu: laisvalaikis@ksjmc.lt. „Mano, kaip menininko, tikslas – priminti žmonėms, kad mes prisimename Bučos miesto ­aukas, ir mąstome, ką turėtumėme dar padaryti, kad tai nesikartotų ir kad įprasta kasdienybė neužgožtų mūsų atminties apie žiaurius karo nu­sikaltimus“,- sako straipsnio autorė Aušra Žukaitė Kupčiūnienė.